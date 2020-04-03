【按摩槍】使用不當會中風3大位置不能碰！選購必睇6個重點

按摩槍（又名筋膜槍）近年十分流行，但這種聲稱能紓緩肌肉痠痛，消除疲勞的小工具，是否人人合用？若在沒有物理師或醫生的指導下，錯誤地使用，不但得不到紓緩效果，嚴重更會導致中風！按摩槍究竟什麼時候適合用，什麼部位不能用？面對市面林林總總的按摩槍，又該如何選擇？ 撰文：註冊物理治療師蔡永基

按摩槍其實不是什麼新潮玩意，早在三、四年前，已有廠商推出無線按摩槍，聲稱按摩槍的高頻震動，能到達肌肉深處，令肌肉放鬆，加強血液循環，快速復原。不過，用家需了解按摩槍主要是用作放鬆一些疲勞緊張的大肌肉，不能用來醫治痛症，也不是哪部位痛就按哪部位。有不少慢性痛症，其痛處或出現痛楚，多數都只是一個結果，而真正問題根源都在其他地方。

例如A肌肉經常都感覺緊繃，按摩只能短暫紓緩，在十分短的時間內又再變緊，那可能代表A肌肉需要不斷收緊，以代替另一肌肉的發力問題。若一日不處理源頭，令肌肉能正常發力，一日都不會真正放鬆。換句話說，大家應找出痛症問題根源，而不應單靠按摩槍作紓緩，或治療。

按摩槍只適合某些人士？

剛跑完步，或進行球類運動後，可使用按摩槍，鬆弛臀部、大腿等位置。由於這位置肌肉較厚，比較能受力，不易因擊打得過分用力，或位置太深，造成用家受傷。

按圖了解按摩槍的用途，和哪些人適合使用：

+ 4 + 3 + 2

另外，久坐在辦公室的上班一族，容易肩膊痠痛，其實都可以使用按摩槍，基本上原則都是打厚肉的位置就可以，例如腰、臀部、大腿、小腿腳瓜都可接受；至於肩膊也可以使用按摩槍，頸部就應完全避免。不過上班一族可以自己進行伸展運動，作適當舒緩，不一定需要高強度，或震幅強的按摩槍。

如果只是一般的肩頸痛，未必需要使用如此強勁的按摩槍，下面就為大家推介幾個伸展動作，有助大家紓緩肩頸痛：

舒緩頸痛：伸展胸鎖乳突肌

（伸展右邊為例）挺起胸膛，將頭向左側彎，再向右邊轉動，輕輕抬頭，感覺頸部由前方有輕微拉扯感，維持10秒，之後換相反方向，重覆一樣的步驟。每邊做2至3次，即可。（如下圖）

舒緩肩頸痛：按摩提肩甲肌

站在牆前，將小球放至肩胛骨的內上角之內沿，然後向左右兩邊慢慢移動，直到找到壓痛點，輕力緩緩按摩，做大約2至3分鐘。（如下圖）

不適合使用按摩槍的人

另一容易腰痠背痛的族群，就是「老人」。不少人或會選購按摩槍孝敬父母，以為有助他們紓展筋骨，不過大家要注意，不適合使用按摩槍3類人士（按圖）：

+ 2

1. 老人骨頭通常較脆弱，肌肉也較薄，太強力的擊打，容易打斷骨。

2. 有骨質疏鬆人士，按摩槍的力度，有機會過大令其骨折。

3. 肌肉組織受傷的人也不適合使用按摩槍。如果身體有組織剛剛受傷，處於急性發炎期，有紅、腫、熱、痛的情況下，用力擊打，只會令血管更加擴張，令更多血液湧向患處，使水腫加劇，痛上加痛。

使用按摩槍「不是愈痛愈好」

在使用按摩槍的時候，應該以「舒服的痛」作為指標，要記得絕對「不是愈痛愈好」，因為肌肉有保護機制；當感覺太痛時，會進一步收緊來保護自己，所以，千萬不要認為按得愈痛愈好，反而輕輕鬆鬆才對。使用按摩槍時，⼀個部位大約5分鐘已足夠。另外，使用按摩槍要特別留意，身體3大部位絕對不能打（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

1）頸椎

頸椎位置有臂叢神經、頸動脈，十分脆弱，萬一打傷，隨時影響手部知覺控制，甚至中風。

保持頸椎健康的貼士：（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

相關文章：【頸痛】頭痛耳鳴手痺頸椎移位徵兆 3個簡單動作紓緩肩頸痛

2）腋窩

腋窩充滿神經線及淋巴組織，有機會令淋巴受損，或令神經線受傷，出現手部麻痺的情況。

3）棘突

脊骨正中間突出的部分，稱為棘突，由於沒有肌肉保護，打中會相當痛，反而會令脊椎旁肌肉痙攣，打完痛過唔打。如果本身已有脊椎前移的情況，大力打擊，隨時加劇移位，壓住神經，有機會引致下肢癱瘓，所以千萬不要自行以按摩槍「整脊」。

選購按摩槍要注意

按摩槍因大受歡迎，近幾年有不同廠商推出自家品牌的按摩槍，售價由$400至$4000不等，有標榜重量輕，或以打擊力量、震幅、頻率、降躁寧靜或續航能力作招徠。究竟大家又應如何選購按摩槍呢？（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

大家最好親身試試拿上手，看看「順不順手」，不同的設計，例如把手，或按摩槍重量的重心是否平均等，都會影響使用的效能。舉例來說，如打擊力強，有機會令用家覺得太重，氣力較弱的用家，在使用按摩槍後，隨時出現手痛的問題。加上，每個人的肌肉或體型都有所不同，可接受的震幅、力量、頻率都不一，因此要視乎個人能力，選擇不同功能的按摩槍。如果想出外使用，運動後立即鬆弘肌肉的話，變相即使按摩槍有噪音，都不成問題。用家可視乎個人需求，針對環境和能力等因素，選購適合自己的按摩槍。

使用按摩槍前，最安全當然應先諮詢醫生，或者物理治療師的意見。

註冊物理治療師蔡永基（由撰文者提供）

相關文章：【肩周炎】低頭族及寒背可提早「五十肩」 4組拉筋動作紓緩肩痛