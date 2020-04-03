【隱形眼鏡】傷角膜眼痛眼紅點避免？可戴多少年取決於一件事

隱形眼鏡對近視一族來說可謂偉大發明，不過隱形眼鏡對眼睛造成一定負擔，眼紅、眼乾等已屬「小兒科」，配戴習慣不好甚至會傷及角膜，出現感染更可影響視力！到底戴隱形眼鏡最易碰到什麼眼科問題？坊間說配戴隱形眼鏡有限期又是否事實？由眼科專科醫生伍立祺逐一解答，並教大家戴隱形眼鏡應注意的地方。 撰文：眼科專科醫生伍立祺

近視問題，不少香港人都有，生活上需要眼鏡協助，但不少人為了方便、不想影響外觀等原因，會選擇配戴隱形眼鏡。不過，隱形眼鏡如果護理不當，可以導致多種眼睛問題，可大可小！

隱形眼鏡族易患上什麼眼疾？（按圖）

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角膜受損

配戴隱形眼鏡的朋友，很多時會在配戴的過程中，不小心被鏡片或指甲刮損了眼部前端透明的角膜，引起眼紅、刺痛、怕光、視力糢糊等症狀。通常表層的角膜受損，只需幾天便會痊癒，但需要立即停止配戴隱形眼鏡，並滴抗生素眼藥水避免角膜傷口感染導致角膜潰瘍，且令受損的眼角膜盡快癒合。

角膜潰瘍

隱形眼鏡除了對眼角膜容易造成損傷外，配戴時微生物也會緊貼於角膜上，增加角膜受細菌、病毒、真菌、寄生蟲等感染的風險，引致角膜潰瘍。在使用隱形眼鏡導致的感染當中，以綠膿桿菌及亞米巴原蟲感染最為嚴重，可導致眼角膜出現膿瘡甚至蝕穿，或需要角膜移植，最嚴重的後果是永久失明。

角膜缺氧

如果長期配戴弧度不合適（例如太緊）、透氧度較低的隱形眼鏡，或配戴時間過長，有機會導致角膜缺氧。當角膜長時間缺氧，結膜血管會開始向角膜邊緣增生，引致角膜水腫、發炎，令患者雙眼疼痛不適，且出現流眼水、怕光等問題。此時如忽略眼睛不適，繼續戴隱形眼鏡，便有機會令水腫情況加劇，導致角膜結疤等問題，不能再帶隱形眼鏡之餘，也可能永久影響視力。

乾眼症

長時間配戴隱形眼鏡會使眼睛淚液分泌減少，或淚液過度蒸發，令眼球表面無法保持濕潤，可引致乾眼症。一旦眼球無法保持濕潤，除了容易令眼睛疲倦外，由於眼淚水對眼睛有保護作用，更可能增加敏感甚至受細菌感染的機會。

配戴隱形眼鏡可助不少近視人士擺脫「四眼」的命運，但配戴隱形眼鏡有機會引起某些眼睛毛病，必須加倍留神！（Gabrielle Henderson/unsplash）

戴隱形眼鏡有限期？

坊間有說法指，隱形眼鏡只能戴十年、二十年，事實上並沒有所謂期限的！主要是視乎配戴者的個人體質，如果淚水分泌足夠，且沒有因為配戴隱形眼鏡而出現長期眼乾、敏感或角膜缺氧等問題，即使長者都可以繼續配戴。當然，如上文提到，如果配戴時出現眼睛不適，便應找眼科醫生檢查，看看是否適合繼續配戴。

愛美之餘，也不能忽略保護眼睛，尤其有長期配戴隱形眼鏡的習慣或需要，就更加需要特別留神。想隱形眼鏡戴得健康和長久，以下有幾個護眼小貼士，隱形眼鏡族不妨留意（按圖）：

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1. 控制配戴時間

隱形眼鏡的配戴時間應該限制在每日8小時以內，最多不要超過10小時，絕對不能戴著睡覺（除俗稱「OK鏡」的角膜塑形隱形眼鏡），建議一個星期盡量保持兩到三天配戴有框眼鏡，讓眼睛休息。

2. 盡量選擇日拋型鏡片

盡可能使用日拋型隱形眼鏡，因只作一次性配戴，使用後即丟棄，毋須清洗，可大大減少感染機會及因清潔不當引起的敏感、眼乾問題。

3. 小心清潔非日拋型鏡片

非日拋型鏡片易沾附微生物或沉澱物，且會日積月累殘留鏡片表面，不定時清潔會增加敏感、眼乾、發炎及感染的機會，需每日以隱形眼鏡專用護理藥水清洗，可參考以下步驟：

a. 摘下隱形眼鏡前先徹底清潔雙手

b. 將3至5滴隱形眼鏡專用護理藥水滴在鏡片兩側及表面上

c. 以食指的指腹輕輕搓洗鏡片正反面各10秒

d. 再以護理藥水沖洗鏡片兩側各5秒以去除殘留物

e.將清潔完的鏡片放置於保養盒中，並注滿新的護理藥水，浸泡最少6小時

4. 護理藥水要選對

有些隱形眼鏡護理藥水適用於硬式隱形眼鏡、有些適用於軟式隱形眼鏡，所以在挑選隱形眼鏡藥水時需要先了解配戴的隱形眼鏡款式，尤其有色隱形眼鏡、角膜塑型眼鏡等更要特別注意，否則有機會破壞隱形眼鏡的物料，影響眼睛健康。

5. 使用人造淚水或眼藥水

建議選用隱形眼鏡適用的人造淚水來滋潤眼睛，如果經常需要使用，可以選擇不含防腐劑的眼藥水，減少防腐劑引起的眼敏感、眼乾等問題。

6. 避免長時間用眼

尤其不要過度使用電子產品，平時記得要多眨眼、定時休息，可以遵循20-20-20法則使眼睛得到適當放鬆；即每隔20分鐘休息20秒，望向20英尺以外景物。

7. 熱敷眼睛

可早晚使用熱毛巾、熱敷袋等敷眼睛10分鐘，但溫度應維持在攝氏40度，避免不小心燙傷。

8. 補充護眼營養

可適量補充含Omega-3的魚油、亞麻仁油、核桃等食物；另外可多攝取含維他命A、C、E的蔬菜及水果。

眼科專科醫生伍立祺。（撰稿人授權提供）

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