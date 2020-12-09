【禁堂食】餐餐食外賣存感染風險兼損免疫力！4款膠盒哪款高危

禁堂食措施由12月10日開始生效，政府因應新冠肺炎第四波疫情爆發，再度收緊防疫措施，食肆晚上6時後禁堂食；關閉健身中心、美容院及按摩院等場所；宴會活動人數減至最多20人。不少市民只能買外賣，減低受感染風險。不過原來使用外賣盒也可能暗藏健康危機！發泡膠、硬膠、透明盒應該如何選擇？

禁堂食措施生效後，趕不上下午6時前到食肆晚餐，惟有買外賣回家，不論你是到餐廳自取外賣，或在家中叫外賣，餐廳員工和外賣速遞員都會接觸到不少陌生人，當中或有新冠肺炎的潛在感染者。因此，如叫外賣，開門拿外賣前，最好先戴口罩；如你透過應用程式下單，就可要求外賣員將食物放在門口，等他們離開後才拿外賣，減少和外賣員接觸。

▼ 叫外賣點樣安全啲？有咩貼士？（按圖 👇👇👇）

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拿外賣後也要第一時間洗手，尤其是如透過現金結算，更應徹底清潔。另外，進食前，可用消毒紙巾拭抹膠袋和食物盒表面。如想殺死有可能存活在食物上的病毒，可將食物放入微波爐內加熱，殺死可能存活在食物上的病毒。另外，建議使用自己的餐具和碗碟。

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新型冠狀病毒傳播力強，在不同環境的存活時間也很長。早前，港大公共衛生學院的團隊研究，關於新型冠狀病毒在環境中的穩定性及在不同物料上的存活時間，結果發現病毒在塑膠可存活7日。在本港，大家外賣時使用的外賣盒，大多為塑膠製造，除了防病毒之餘，使用外賣盒時還須注意什麼呢？（按圖）

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1）發泡膠（ EPS ）

茶餐廳多用發泡膠盒。（資料圖片/歐陽德浩攝）

發泡膠又被稱為發泡聚苯乙烯（Expanded Polystyrene, EPS），一般在茶餐廳買飯盒時，都會使用白色連蓋的發泡膠盒。

- 化學穩定性一般



- 耐熱能力較差



- 不適宜盛載攝氏100度以上的食物



- 不適用於微波爐

2）百折膠 （ PP ）

現時也不難看到餐廳使用這款由百折膠製造的透明外賣盒。（網上圖片）

百折膠，也即是聚丙烯 （Polypropylene, PP） 。平日大家經常看到的透明有蓋的外賣盒（微波爐膠盒）和飲管，大部分都為百折膠所製造。盒底通常會有循環再造標誌，並寫有「5」字和「PP」。

- 化學穩定性高



- 耐熱能力佳



-可長時間盛載攝氏100度至120度的食物



- 適用於微波爐

外食族要小心食得過分油膩，而患上脂肪肝出現以下症狀（按圖）：

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3）硬膠 （PS）

硬膠製造的餐具，通常會有循環再造標誌，並寫有「6」字和「PS」字樣。（網上圖片）

大家俗稱的硬膠，就是聚苯乙烯（Polystyrene, PS）。外賣時，盛載湯水發泡膠碗的蓋，或是即棄膠碟，就由硬膠製造。通常會有循環再造標誌，並寫有「6」字和「PS」。

- 化學穩定性一般



- 耐熱能力較差



- 不適宜盛載攝氏100度以上的食物



- 不適用於微波爐

4）PET塑膠容器

常見的支裝飲品所使用的膠樽，大部分是PET 塑膠。（歐陽德浩攝）

PET 塑膠容器，學名為聚對苯二甲酸乙二醇酯（Polyethylene Terephthalate, PET）。盒底通常會有循環再造標誌，並寫有「1」字和「PET」。暫時外賣盒較少使用PET，不過透明汽水及飲品樽，則大部分為PET 塑膠容器。

- 化學穩定性高



- 耐熱能力較差



- 不適宜盛載攝氏100度以上的食物



- 不適用於微波爐

自攜餐盒買外賣最安心

食物安全中心模擬盛載 120 ℃ 的酸性及油性食物測試，不同外賣盒雜質釋出含量結果如下：

發泡膠：未有檢出至0.12毫克 / 平方 百折膠：由 0.13至0.33毫克 / 平方吋 硬膠：由0.18至0.81毫克 / 平方吋 PET塑膠：未有檢出

發泡膠 、 百折膠及PET塑膠容器適宜盛載120 ℃ 或以下的酸性及油性食物，不會引致雜質過量釋出，但硬膠容器則只適宜盛載100 ℃ 或以下的酸性及油性食物。

不過，塑膠物料與食物接觸時，可能釋出不同的化學物，污染盛載的食物。釋出的化學物主要有三大類：重金屬、單體殘餘和其他雜質。化學物可能來自塑膠物料或添加劑，例如進食了大量鉛會損害腎臟、心血管系統、免疫系統、造血器官、中樞神經系統和生殖系統 。

攝取過量的殘留單體如苯乙烯（ styrene），可能影響中樞神經或腎功能。進食了苯乙烯可引致噁心、出現抑制中樞神經系統的症狀，如集中能力，和協調功能減弱等，急性中毒的情況，也可能增加患癌風險 。

大家應盡量減少使用即棄式餐盒和餐具，以減少從這些用具中攝入微量雜質的風險。如能在購買外賣時，自攜餐盒，例如玻璃盒或耐熱的盒，不但更環保，也能食得更安心。

（資料來源：食物環境衛生署、食物安全中心、環境保護署 減廢及回收組）

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