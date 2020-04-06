【新冠肺炎】無病徵鼻塞喉嚨痕都可能中招！台25%個案症狀非典型

新冠肺炎，截至3月底台灣確定病例突破300個，死亡病例增至5人，累計致死率增至1.6％。值得一提的是，根據台灣中央疫情指揮中心公布台灣最近新增的126例確定病例症狀，無症狀或非典型感染者比例竟高達約25％，這群人在被篩檢呈陽性的同時，不是毫無不適，就是只有類感冒或類過敏的症狀，包括鼻塞、流鼻水或嗅、味覺暫時喪失等。由此可見新冠肺炎「隱身術」功力之高，若欲令更多社區內感染的黑數現形，也可能需要更大範圍的篩檢。

去年底新冠肺炎在中國爆發之初，各國確定病例最常見的臨床症狀就是高燒38度以上，其次就是咳嗽不止，或X光下雙側肺部呈浸潤、發炎。惟隨著如今新冠肺炎病毒足跡擴及全球180國，造成逾80萬人感染，新冠肺炎基因序列也在不斷改變中；影響所及，感染者臨症狀「非典型」（沒有發燒、咳嗽、肺炎其中任一症狀，甚至身體毫無不適）的比例，也明顯攀升。

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台灣個案非典型症狀多 指揮中心修訂「篩檢指引」

根據中央疫情指揮中心自3月24日以來公布的台灣新增126例新冠肺炎確定病例臨床表現症狀，其中屬於非典型症狀者就有31例，比例高達24.6％；更甚者，這31名患者在被篩檢新冠肺炎病毒呈陽性反應的同時，有不少人不但只有鼻塞、流鼻水、喉嚨乾癢等比一般感冒還要輕微的症狀。值得注意的是，不少人甚至直到住院隔離時仍如一尾活龍，若非具相關旅遊史或接觸史被篩出感染新冠肺炎，可能至今仍如你我健康者一般，在社區與家庭裡正常生活。

台灣126例新冠肺炎個案臨床症狀（點擊下圖看清！）

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另值得一提的是，台灣這31例非典型症狀新冠肺炎確診病例中，竟有40％有味覺、嗅覺異常，或暫時失去味覺、嗅覺的症狀。正因比例實在太高，中央疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳日前宣布，即日起將把「嗅覺、味覺異常者」，正式列為疑似新冠肺炎感染者的擴大篩檢對象。

明明都是感染新冠肺炎病毒，為何患者臨床症狀會如此天差地別？

科學家驚見40種不同基因序列 醫生：新興病毒會不斷變異

台大兒童醫院兒科部主任黃立民表示，新冠肺炎是一種新興病毒，由於是首度與人類接觸，為求能在不同國家、不同人種的宿主體內代代繁衍、長期存活，病毒仍在不斷突變，以期找到最適合的生存之道。這也是為何日前冰島科學家取自該國600例新冠肺炎確定病例身上的病毒進行比對，就赫然發現了至少40種不同基因序列病毒的原因；而基因序列不同的新冠肺炎病毒不但可能傳染力、致死率不同，感染者出現的臨床症狀可能也會不同。

面對面貌有如千面女郎的病毒，人類唯有全面撒網，才能減少漏網之魚。黃立民建議，除應依新增新冠肺炎患者出現的不同臨床症狀，納入擴大篩檢對象，針對所有入境者，乃至於所有住院患者進行全面篩檢，應是接下來尤其是準確性較高的快篩試劑上市後，可以積極考慮施行的防疫策略。這樣不但有助延後社區感染大爆發的時間，也可大幅降低醫療體系因院內感染而遭一夕癱瘓的情況發生。

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直指「佛系防疫」行不通 公衛專家籲落實擴大檢疫

台大公衛學院副院長陳秀熙也認為，放眼全球各國目前的新冠肺炎篩檢策略，早期便貫徹擴大篩檢的南韓及德國，乃至於後來政策大轉彎的美國，即使病例數可觀，但累計致死率都能因為早期篩檢、早期治療而維持在相對低點。其中確定病例6萬7051例的德國，累計致死率1.0％，堪稱全球新冠肺炎病例較多，是前20國中的「優等生」；確定病例逾16萬例高居全球之冠的美國，累計致死率1.9％，也還算差強人意。

反觀因醫療資源嚴重不足早早「蓋牌」的意大利、西班牙，或一度祭出佛系防疫，明顯對篩檢新冠肺炎疑似病例不積極、不作為的英國、荷蘭、法國及伊朗等國，目前累計致死率至少都在6.3％以上，其中荷蘭更高達8.2％，僅次於意大利、西班牙，高居全球第3位。

約10天前便神預測3月底全球除中國以外，新冠肺炎確定病例將突破70萬大關的陳秀熙說，根據流行病學的科學方法推估，若台灣現在開始落實擴大檢疫，1個月後（4月27日前後）本土病例只會從現在的46例增至150例左右，成長率約2.3倍；若持續採取較保守的症狀檢疫，則本土病例恐將增至700例，較現在成長14.2倍；若學習部分國家採取佛系、蓋牌措施，即放棄檢疫，則屆時本土病例將增至4000例，也就是較現在成長86倍之多。

結論就是，只要中央疫情指揮中心在台灣檢疫能量可負荷的前提之下竭力擴大篩檢，就能延後台灣社區本土病例人滿為患發生的時間；若能撐到有效藥物及疫苗研發上市，更可減少數以千百計台灣人寶貴生命的損失。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：鼻塞、喉嚨癢、「沒事」也可能中了！台2成5新冠肺炎個案症狀「非典型」】