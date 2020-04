【新冠肺炎】症狀變青年失味覺長者腦部受損　吸煙人士更易中招！

雖然一開始,認為新冠肺炎比較容易感染老年人,但後來卻有越來越多年輕人、甚至小孩子確診,不過他們的症狀也都各不相同。

小孩、成人、老人的症狀有什麼差別?(點擊下圖看清!)

新冠肺炎的症狀:18歲以下孩童

根據美國媒體報導,芝加哥有一名9個月大的嬰兒確診,在住院4星期後死亡,而他的症狀跟中國最初分析的幾例「幼兒重症」的症狀十分相似,都是從「腸胃道症狀」開始,先是腸阻塞,後來因為器官衰竭而死。

而中國首例重症病童,是一名1歲1個月的小男童,突然沒由來的嘔吐、拉肚子各3次,沒有咳嗽也沒有流鼻水,也沒有發燒,但卻確診新冠肺炎。台灣林口長庚小兒急診科醫生吳昌騰曾表示,兒童在感染新冠肺炎之後,幾乎不會造成症狀,如果有症狀,也是低燒為主。

新冠肺炎的症狀:18歲以上成年人

英國耳鼻喉科協會、英國鼻科學會近日發表聯合聲明表示,新冠肺炎患者感染後或許沒出現發燒、咳嗽等典型症狀,但卻喪失嗅覺或味覺。

而台灣出現喪失嗅覺、味覺的第一例個案,是一名成大的學生,中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會中也表示,已經有24名確診者屢出現「嗅覺、味覺」異常狀況,而且都是比較年輕的患者,需要特別注意。

日本也有一名20多歲的男子,在3月18日注意到異常的味道和氣味,並發現「拉麵的味道變清淡」,所以在3月24日前往一家醫療機構就醫;3月30日時在另一家醫療機構接受檢查,並在4月1日確診新冠肺炎。可以說,失去嗅覺、味覺成為了年輕人最新的症狀之一。

相關文章:【新冠肺炎】除口罩除鞋一直都做錯?一分鐘看清回家消毒10個步驟

新冠肺炎的症狀:65歲以上長者/慢性病患

雖然不只老年人跟慢性病患容易感染,但老年人跟慢性病患的症狀可能會「特別嚴重」,例如抽煙者,在《中華醫學雜誌》上,分析了78例COVID-19的患者,發現有吸煙史的人,罹患肺炎的風險高14%。

根據《Scientific American》報導,美國紐約大學溫思羅普醫院兒童肺科主任Melodi Pirzada說,「一旦是抽煙者,或曾經抽過煙,整個呼吸道、肺部的防禦機制,一切都會改變,這是常識。」

而現在在美國也出現了幾個「腦部壞死」的案例,根據《紐約時報》報導,3月初,一名74歲的男子,因為咳嗽和發燒,到佛羅里達州的急診室就醫,但X光檢查顯示「沒有肺炎」,要他回家觀察。但第二天,他已經「失去了說話的能力」。

這名74歲的男子在第二天前往醫院的時候,是被家人送過來的,他嚴重高燒、呼吸急促,無法說出自己的名字,也無法解釋醫生的闡述是否有錯誤的地方。腦部有明顯的受損。顯示腦部的感染,可能是年紀較大、有慢性病的人,一個非常重要的症狀之一。

參考資料

- 聯合國:Coronavirus disease (COVID-19)

- BBC Future: Why children are not immune to Covid-19?

- Nemours Foundation: kids health