【不孕症】胡亂進補易有反效果　兩種湯水食譜適合大部分女性

編按：對於不少夫婦而言，無法生兒育女是一件非常令人頭痛的事，他們亦需要面對來自家庭和社會的壓力。很多婦女會透過進補的方式來提高懷孕的機率，下文的醫師就告訴你，進補之前應先了解自己的體質，否則便會適得其反。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「治療不孕症 勿胡亂進補」，刊於01撐場】

不少長輩會誤以為進補就能夠提高懷孕的機會，可以治療不孕問題。坊間亦有不同的助孕食品和補健品：例如鹿茸、花膠、阿膠等。可是，在進補之前，婦女應先向中醫了解自己的體質，採取適當的食療進補方式，否則只會適得其反。

坊間有不同的助孕食品和補健品，但婦女應先向中醫了解自己的體質，採取適當的食療進補方式。（資料圖片）

鹿茸對於腎陽不足的女性，的確是合適的補品，但陰虛火旺的女士就不太適合了。陰虛火旺徵狀一般有手足心發熱、心煩、少寐、多夢口乾咽燥、舌質乾紅、頭昏易累、腰酸乏力等。

花膠、阿膠屬滋陰補品，適合腎陰陽不足的人士。若你有五心煩熱、失眠盜汗、口乾咽燥、足跟痛、腰膝酸軟、女子崩漏等徵狀，或可一試。但對脾胃虛的人來說，花膠、阿膠就不適合了。

不同體質的婦女對中藥都有不同的身體反應。（資料圖片）

一對夫婦在沒有避孕的情況下，一年後仍無法懷孕者，都會被歸類為不孕症。不孕症可說是現代社會的文明病，香港男女普遍晚婚晚育，除了高齡的影響，工作壓力、生活習慣、環境污染與飲食問題，都使得不孕症有增加的趨勢。

女性不孕的成因眾多，西醫按功能分類，可分成骨盆腔的問題（如：輸卵管阻塞或粘黏）；子宮的問題（如：子宮內膜粘黏、子宮內膜異位症）；卵巢的問題（如：排卵障礙、多囊性卵巢）；內分泌的問題（如：泌乳激素過高症、黃體激素缺乏症）。

在中醫的角度，大部份常見的女性不孕原因，有腎陰陽不足或脾虛肝鬱等。中醫的治療方法，就是以調理平衡五臟，以達到改善體質，讓身體能夠自行排卵，順利懷孕。因此，中醫需要詳細詢問和了解女性的月經和白帶分泌的狀況，運用食療、服用中藥和針灸的綜合療程，調理氣血去除氣血阻礙，提高成功懷孕的機會。

對於不少夫婦而言，無法生兒育女是一件非常令人頭痛的事。（HOP DESIGN/Unsplash）

若婦女希望以食療改善腎陰陽不足或脾虛肝鬱的問題，可以嘗試以下兩個適合大部份婦女的湯水食譜：

杜仲烏雞湯

材料：杜仲15g，紅棗5粒，山藥20g，龍眼肉20g，烏雞1/4-1/2隻（根據燉盅大小），生薑2片。

做法：杜仲、山藥、龍眼肉洗淨浸泡，紅棗洗淨後切開數刀備用。將烏雞去內臟及洗淨後斬成塊狀，然後與生薑一起放進燉盅，加入適量清水，加蓋隔水燉3小時，加入食鹽調味即可。

功效：壯腰健腎，益氣養精

益氣疏肝湯

材料：西洋參12克、淮山20克、荔枝核15克、陳皮1片、瘦肉240克、大響螺1隻、生薑2片

做法：響螺洗淨切片備用，其餘藥材以1200ml清水在鍋內浸泡20分鐘，放入響螺，以武火煮沸後轉慢火煲兩小時。

功效：疏肝理氣、健脾補腎

在五臟調理之中，補腎是當中較為困難的。婦女如欲以改善腎虛、脾胃虛等問題，以提高懷孕的機會，應直接找中醫針對性作調理，按身體的屬性進補，再配合中藥和針炙治療。

婦女如欲以改善腎虛、脾胃虛等問題，以提高懷孕的機會，應直接找中醫針對性作調理，按身體的屬性進補，再配合中藥和針炙治療。（資料圖片）

作者簡介：顯盈中醫

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