糖尿病人加油站　許冠文x感染及傳染病科林緯遜醫生陪你抗疫長跑

新型冠狀病毒肺炎肆虐多月，屬「高危」族群的糖尿病病人面對一波又一波的疫情，比一般人更提心吊膽。 與糖尿病同行逾廿載，許冠文（Michael）首次面對新冠肺炎這場持久戰，生活節奏也無奈被打亂。不過紛擾往往來自不解，Michael最近拍攝了一條短片，分享自身的抗疫經驗之餘，還找來感染及傳染病科林緯遜醫生（Wilson）解答各種「高危」疑惑，藉正確資訊抹去一眾糖尿病患者的疑慮，希望在抗疫長跑路上為大家打打氣！

因拍攝短片關係，Michael有機會捉著Dr Wilson，拆解一個個「高危」疑團。

在家也緊張睇戲好危險？

面對嚴峻疫情，「冷面笑匠」Michael不忘發揮搞笑本色，在拍攝期間仍笑言：「人類幾千年嚟，最近先學識洗手！」不過笑還笑，糖尿病人士被列為新冠肺炎「高危」族群，染病後出現嚴重併發症的機會及死亡率均較一般人為高，在電影行內素有 「緊張大師」之稱、同屬「高危」一族的Michael難免也感受到壓力。

而最切身的轉變，是在家中仍感受到緊張的抗疫氣氛，他形容：「食飯都要坐開啲，又唔可以夾餸畀人，喺屋企都好緊張！」生活節奏同樣受影響，例如他習慣每天游水30分鐘，現在因擔心泳池屬高危場所而裹足不前；此外，戲院可說是Michael的第二個家，他無奈說道：「我最鍾意睇戲，但有人會話『大佬你而家仲睇戲？咁多人，好危險㗎喎』，但唔通只有小貓三幾隻，隔三四行都會傳染？」

身為糖尿病患者，服藥及覆診更是Michael的生活日常，對病毒的恐懼曾令他疑惑應否「冒險」停藥。「我每三個月就要見醫生攞藥，但有啲人話『唔好覆診住，診所最危險， 唔食藥幾個月唔駛死㗎？』但我就諗，糖尿病人士尤其係年紀大、有三高同其他疾病嘅，你唔食藥控制好血糖水平，即係減低自己嘅抵抗力，病毒唔係仲易感染你咩？」他直言有太多模稜兩可的情況，令人不知如何是好。

抗疫長跑控制血糖同樣重要

因為拍攝短片的關係，Michael有機會跟感染及傳染病科醫生Wilson碰頭，種種疑問終於得到解答，病人的緊張與醫生的「淡定」更是相映成趣！當人人都說糖尿病人士高危，Wilson卻神態自若，並指出只要糖尿病患者擁有良好的免疫力，感染病毒的機會其實並不會比一般人高，而當中關鍵在於控制好血糖水平，他說：「控制血糖跟洗手及戴口罩一樣重要，糖尿病患者若控制血糖唔好，對免疫系統會構成負面影響。」要穩定血糖，就必須定時覆診及服藥，保持血糖在理想水平，即控制糖化血紅素在7%以下，加上平衡的飲食，定期運動，將免疫系統保持在良好狀態，有助對抗病原體！

Wilson以專業眼光看待疫情，指出其實傳染病從來都存在，我們要學會跟它們共存，他解釋：「我哋並非生活在完全冇細菌、病毒嘅狀態，因此非單單喺疫情中，我哋從來都要保持健康同衞生。」把對抗傳染病視為生活一部分，洗手戴口罩，習慣成自然，面對疫情確實毋須過份緊張。

對於美國、歐洲等地爆發疫情，Michael搞笑地追問「是否世界末日？」，Wilson一臉認真回答：只要地球上所有人一同有抗疫意識，就有機會截斷傳播鏈！他寄望在夏天前疫情會緩和，強調「不是世界末日，大家不用太緊張」。

Dr Wilson以專業眼光看疫情，指出傳染病從來都存在，做足防疫措施及有良好抵抗力就不足為懼。 最後Wilson以長跑作比喻：「對抗疫情就似一場長跑賽事，開始時大家可以好努力做到，但後期的確會有困難嘅狀態，但謹記，只要堅持，慢慢跑，始終會到終點！」 想睇返Michael 同Wilson 的搞笑對話﹖ 馬上Click 入去睇片啦︰ https://youtu.be/XqRBCy9noK0

*以上藥物均為處方藥，使用前請先諮詢醫生。

*為鼓勵市民認識健康資訊，本文章由 MSD 支持製作

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