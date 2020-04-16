【新冠肺炎】病毒停空氣6分鐘患者離開仍播毒！一文看清18個黑點

新冠肺炎疫情持續，患者一般都會咳嗽、發燒、呼吸急促，甚至出現喪失味覺和嗅覺的情況。早前，一名本身患有自身免疫性疾病的美國女子，屬感染新冠肺炎的高危族群。在家避疫3周，並和丈夫分房睡，其間在家門外領取包裹時，忘記戴手套，後來便確診新冠肺炎。其後有報道稱該名送貨員為確診患者，不過女子並沒與該名送貨員接觸，懷疑可能透過包裹上的病毒感染。感染風險無處不在，有些沒察覺或常被忽略的地方，分分鐘隱藏最多病毒、最高危！

芬蘭阿爾托大學（Aalto University）本月（6日）發表了最新研究，以3D動畫模擬新冠肺炎患者在超市咳嗽的場景，研究發現，噴出少於20微米的模擬病毒飛沫後，會在附近擴散，甚至在相隔2個超市貨架外，仍可播毒，需要約6分鐘才慢慢散去。

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以此推論，一般乾咳噴出的飛沫都少於15微米，這些極為細小的飛沫並不會跌落地上，反而會隨著氣流，或在同一位置漂浮。阿爾託大學助理教授Ville Vuorinen表示，就算新冠肺炎患者咳嗽後離開，但是只有20微米，極為細小的飛沫微粒仍會留在原地，而病毒飛沫也會傳入周邊人的呼吸道中，令人防不勝防，限制超市人流又是否有幫助？

超市篇

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超早前於商台節目《在晴朗的一天出發》指，現時「限聚令」較其他地區寬鬆。他稱日後甚至應收緊超市人流限制，包括不能讓太多人聚集、限制排隊距離等。究竟超市有什麼需特別注意的地方？（按圖）：

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1）購物車、購物籃手柄

不少人都會使用超市購物車或購物籃，不過你永遠無法知道之前使用同一架購物車，或同一個購物籃的顧客，手上有多少病毒及細菌，因此，使用超市購物車或購物籃前，可用消毒紙巾清潔手柄。洗手前，切記不要摸臉，尤其是眼、鼻或嘴，也可戴上即棄手套。

2）未經包裝的食物

超市貨架上有很多未經包裝的食物，例如水果、蔬菜，大家都會摸一摸或放回原位，但每個人的雙手都可能充滿病毒，容易沾污食品。因此，大家可選擇包裝好的食物，用消毒紙巾清潔包裝表面便可。如購買未經包裝的蔬果，應先用流水徹底清洗至少一分鐘。或用刷子刷洗外皮然後再切，以免病原體或農藥黏附在蔬菜的斷面上，記得徹底煮熟才吃。

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3）自助收銀處

現在很多超市都設有自助收銀處，方便顧客自行處理交易，省去排隊時間。不過自助收銀處為觸控式螢幕，有機會暗藏不少病毒。所以，使用自助收銀機後記得要徹底洗手。

4）冷凍食品櫃門柄

除了大門的金屬門柄易沾細菌病毒，超市冷凍櫃的門柄，卻常被人忽略。一開一關的過程中，雙手就在不知不覺間，沾上附在門柄上的病毒和細菌了。

建議可使用紙巾包著門柄打開凍櫃，避免直接接觸。

5）飲品及罐頭

在選購樽裝或罐裝飲品、食用罐頭等產品前，應先檢查是否未經開封。開啟前，謹記用消毒紙巾抹拭，尤其開封口。

6）購物袋

現時不少人都自備購物袋，除水果蔬菜的汁液會弄髒購物袋外，附在不同產品上的病毒也可能會落在購物袋裡，又或是與他人沾滿病菌的衣服摩擦，令其充滿病菌。建議大家每次購物回家後，使用清水和皂液徹底清洗，

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交通篇

雖然鼓勵大家盡量留在家中，但仍有不少人需要乘搭公共交通工具上班或外出，地鐵車廂或巴士上，其實有不少地方都充滿細菌，一定要留意！（按圖）：

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1）入閘機

搭地鐵必經入閘機，機上的八達通感應器上，黏附了來自不同銀包或八達通卡的細菌。不少人還會用手推開入閘機的轉臂，令轉臂成為病毒或細菌的溫床。

建議大家凌空拍八達通或車票，並在不影響行動不便人士或持有行李乘客的情況下，使用活板閘機，減低黏上病菌的機會。。

2）車站的升降機或電梯

連接月台和大堂的升降機或自動電梯，扶手和按鈕都是乘客經常觸碰的地方，容易黏上病毒或細菌。接觸後應盡快洗手，並記得不要摸臉。

3）八達通增值機或售票機

增值八達通卡或購買車票時，雙手也會接觸到細菌或病毒含量十分高的紙鈔、觸碰式的螢幕，或機器的按鈕，令增值機和售票機變成另一個病菌溫床。大家切記使用後要洗手！

4）拍卡機：查詢餘額機、領取車費津貼機、八達通感應器

正如上述所提，當你將八達通卡放到機上的感應器時，病毒或細菌就會依附在卡上；當下一個人拍卡時，又會再將病菌黏到八達通卡或銀包上。

因此大家在使用這些公用設備後，要洗手外，也記得要清潔個人物品，如八達通卡、銀包等，減低受感染的風險。

5）車廂扶手

不論地鐵車廂、巴士扶手，都是乘客必定會觸摸的地方，更有不少人會挨坐在打橫的扶手上，令雙手或衣服，在不知不覺間黏附了大量病菌。

6）地鐵玻璃、巴士玻璃或輪椅停放區

地鐵座位的兩側位置、玻璃板近車門位置、巴士靠窗座位、附有軟墊的輪椅停放區等，都有機會將整個人的身體挨著玻璃或軟墊，這時衣服就成了抹布，黏附不少病菌。

建議大家在乘搭地鐵或巴士期間，盡量不要將身體或頭部挨近玻璃或輪椅停放區。

7）巴士下車按鈕

除非你坐到總站，否則必定要按下車按鈕，因此按鈕容易沾滿病菌。你可以使用紙巾，隔著紙巾按鈕，丟棄紙巾後，再洗手，避免直接接觸按鈕。

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辦公室篇

雖然有些人可在家工作，不過仍有很多人要回公司上班，那麼又有什麼要小心呢？（按圖）：

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1）滑鼠、文具、桌面

工作必須使用的物件，例如滑鼠、keyboard、文具等，以及桌面上都有可能沾滿雙手上的細菌。因此，使用前應以酒精消毒，或用後洗手。

2）茶水間的百潔布

茶水間的百潔布是全公司最多細菌的物件。長期溼答答，容易滋生細菌，很不衛生。建議可自備自家專用的百潔布，再準備一個小盒子放置它。

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3）飲水機

飲水機為公用設施，接觸到斟水口也有感染風險，因此最好自備飲用水，減少到飲水機斟水。

4）微波爐

大家在這非常時期都會帶飯，不過微波爐是另一個需要注意的地方。拿着飯盒放入微波爐，如飯盒上已沾有病菌，便有機會留在微波爐內。加上有些人打開飯盒加熱，令餸菜的汁液彈濺到微波爐中，令細菌滋生，亦有機會沾上微爐中的病菌。建議大家以保鮮紙或加蓋才叮飯盒，以減低沾上微波爐中的病菌。

5）門把手、指紋機

門把手及指紋機，都是大家必定會接觸的地方，而很多時，都在外面進入辦公室，未洗手的情況下使用，因此十分有機會沾上不同的病菌。

大家在接觸門把手及指紋機後，一定要立即洗手，以減低受感染的風險。

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回家篇

美國疾病控制與預防中心（CDC）的研究，結果發現，過半加護病房職員的鞋底，都帶有病毒。鞋底或是新冠病毒的溫床，研究建議應消毒鞋底，以減低傳播及感染風險。那麼，在日常生活中，大家又應如何正確防疫呢？謹記以下回家消毒10個步驟，做足防疫措施，一個都不能少！（按圖）：

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（資料來源：美國疾病控制與預防中心（CDC）、Aalto University、Aalto University Youtube）

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