【01女性診療室】別信胸大與乳癌有關！醫生拆解乳癌子宮頸癌謬誤

「大胸女生容易患乳癌？」「打過HPV疫苗就不會患子宮頸癌？」作為女生的你，相信也有曾有類似疑問吧。 乳癌和子宮頸癌是香港女性常見癌症，2017年確診人數分別為4,373和516人，但是很多女生仍有不少迷思，立即聽聽梁冬陽醫生的分享吧。

解答婦科癌症迷思 這類人最高危？

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問：我的胸部有36E，胸大是否增加患乳癌風險？

梁醫生：胸部大小不會影響患乳癌的機會，但是胸大的女生會較難自我檢測有沒有腫塊，所以要更加留意。

問：減少戴胸圍的時間便可減低患乳癌的風險？

梁醫生：暫時沒有科學根據，證實少戴胸圍便可減低患乳癌的風險。

胸部大小和戴胸圍時間都與乳癌沒有關係。（Getty Images）

問：我做過隆胸手術，是否代表我有較大機會患上乳癌？

梁醫生：要視乎是哪一種隆胸手術，如果是普通放入鹽水袋就不會影響；但傳統矽膠手術需要捏碎物質並滲入乳房，便有機會改變乳房組織。

問：我仍是處女，是否代表子宮頸癌與我無關？

梁醫生：是的，子宮頸癌由人體乳頭瘤病毒（HPV）感染引起，而這個感染必須經性接觸傳播。

問：我曾做過結紮手術，是否代表我不會患上子宮頸癌？

梁醫生：結紮手術只是紮住輸卵管，與子宮頸沒有關係，因此做過結紮手術也有機會患上子宮頸癌。

別以為打完HPV疫苗便一勞永逸！（Getty Images）

問：打過HPV疫苗就不會患上子宮頸癌？

梁醫生：不是的，在發生性行為前打HPV九合一疫苗，也只能預防百分之九十多的子宮頸癌，還有幾個百分比無法預防，加上發生性行為後，疫苗保護未必足夠，女性仍有機會感染HPV病毒，因此仍要定期作子宮頸細胞檢查。

兩者高危因素大不同

乳癌的高危因素與很多慢性病相似，例如高蛋白質和高脂飲食、運動少、壓力大、以及遺傳因素等。

梁醫生解釋，家族遺傳對乳癌影響甚深，如身體BRCA1和BRCA2基因變異呈陽性的話，便有較大患機會患上乳癌、腸癌和子宮卵巢相關癌症。她曾遇過五姊妹中四人患癌的病例：其中一名女生很年輕便驗出患有乳癌，而她另外三名姊妹相繼驗出有腸癌、子宮肉瘤和卵巢癌，所以她建議擁有家族癌症史的人應及早檢驗自己有沒有遺傳基因。

除此以外，梁醫生又補充早來經遲收經、不餵母乳、甚至不生育的女士都較大機會患上乳癌，因此女生應每月自我按壓胸部，檢查乳房有沒有異狀腫塊，如有懷疑便應盡早求醫和進行詳細身體檢查。

少運動也是乳癌高風險因素之一。（Getty Images）

保持健康生活習慣可預防乳癌。（Getty Images）

子宮頸癌經性接觸時病毒感染而引起，所以早有性行為、多性生活和性伴侶的女生會有較大風險患上子宮頸癌。

子宮頸癌不如乳癌般可自我檢測，一旦出現症狀如不規律流經血、收經後仍有經血等，意味病況嚴重，不過梁醫生呼籲大家不必太擔心，因為目前有很多方法預防子宮頸癌，例如性交時使用安全套，注射HPV疫苗，每年做身體檢查，通過抽取子宮頸細胞，檢驗是否患上子宮頸癌，所以香港的子宮頸癌確診個案和死亡率都很低。

及早治療和積極心態是康復關鍵

不論年齡、生活習慣，女性都有機會患上乳癌和子宮頸癌，因此必須定期做乳房和婦科檢查，而且一旦確診便應盡早接受治療，增加痊癒機會。

定期身體檢查和盡早求醫可以大大提高康復率。（Getty Images）

「不過，有些女性因照料家庭而遲遲未有接受治療。」梁醫生婉惜地表示，曾有一位媽媽病人「臨時甩底」，沒有按時到醫院做手術，梁醫生一問之下，才發現病人要照顧剛升中的兒子，無瑕抽身做手術，延遲治療的時間。

屋企人嘅照顧同理解好緊要，因為人病嘅時候變得敏感，有時候只係一句說話已經可以令佢好感動。 梁冬陽醫生

梁醫生一再強調，盡早發現和治療是康復的決定因素，同時心態也非常重要，她分享很多病人有積極樂觀的心態、家人朋友的陪伴，康復速度往往都很快，令治療過程事半功倍。

梁冬陽醫生（受訪者提供）

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