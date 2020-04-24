【失眠】4-7-8呼吸法治失眠６星期見效？只需做足5個簡單步驟

失眠之苦，不少人也感受過。睡不著，眼光光等天光的感覺很煎熬！試過睡前沖熱水涼、飲熱鮮奶同數綿羊都無效，難道就只能吃安眠藥？早前有專家就找出了一個有助入眠的方法，讓你60秒內輕鬆入睡。「4-7-8」呼吸法，究竟是什麼神奇魔法？當中又有什麼原理？

不少都市人都有失眠問題。(《聽說》劇照)

甚麼是「4-7-8」呼吸法？

據英國《每日郵報》網站報道，「4-7-8」呼吸法是一種幫助身體減壓的自然鎮靜劑，由研究中西醫學結合治療的美國醫學博士Andrew Weil發明，他還在自己的youtube頻道上與各位失眠人士分享這個「福音」，他強調：「方法非常簡單、不會花你太多時間、不需要用到任何儀器、隨時隨地都可以做。」

「4-7-8」呼吸法的步驟：(按圖看清!)

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1.用口盡力呼氣 2.合上嘴巴 3.輕輕地用鼻子吸氣4秒 4.屏着呼吸7秒 5.用口盡力呼氣8秒

重複以上步驟，做四個循環便完成！

如果擔心不能準確地維持4秒吸氣、7秒閉氣和8秒呼氣，毋須緊張，也無須用計時器計時，Andrew Weil博士指最重要是維持吸氣、閉氣、呼氣的比例為「4:7:8」，實際用上幾多時間不重要。

Andrew Weil醫生建議失眠人士每天做「4-7-8」呼吸法兩次（每次做4個循環），做足六至八星期便能改善失眠問題，60秒入睡再不是個夢。

「4-7-8」呼吸法的原理 (按圖看清!)

Andrew Weil博士指，「很多人都輕輕地用鼻子吸氣，然後相對用力地用口呼氣。這樣的話，舌根就會一直處於同一位置，阻擋氣體呼出，因此呼氣和吸氣就要用上兩倍的時間。」

另一名哈佛大學畢業的醫生指「4-7-8」呼吸法之所以有效，是因為用這個方法時肺部可以吸入更多氧氣，並停留多一點時間，有效放鬆副交感神經系統，達致鎮靜效果。

此外，「4-7-8」呼吸法還可令你更專注於當下，不再被煩擾的思緒打擾，有助入睡。

有報道引述，一名受失眠困擾的外國編輯Carrie McBride，就這「4-7-8呼吸法」進行了實測。她連續三晚嘗試「4-7-8呼吸法」後，有以下結論：

-可以紓緩情緒，放鬆心情 -當很在意要數準確秒數後，身體反而更清醒 -如果閉氣7秒、呼氣8秒感覺困難，即肺活量少的人這方法不太適宜

效果因人而異，有失眠困擾且心肺功能良好的人士，不妨一試，看看能否紓緩失眠。

失眠的原因？

其實，失眠的原因有很多，壓力是其中一個。當一個人壓力大時，神經系統就會受到過多的刺激，因此難以入睡。如果失眠由壓力引起，使用「4-7-8」呼吸法更是對症下藥。

其他失眠原因如下：(按圖看清!)

心理因素： 包括緊張、焦慮或抑鬱 生活模式： 時差關係、吸煙、睡前喝了含咖啡因或其他刺激性飲品 環境因素： 如聲音、光線、氣味，昆蟲叮咬，床舖不舒服、房間溫度太冷或太熱等 生理因素： 多尿、咳嗽、疼痛或其他身體不適。

資料來源：Daily Mail，衛生防護中心

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