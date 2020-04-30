【肝臟健康】水果代正餐易有脂肪肝　一日一蘋果糖分已太多！

「今天蔬菜吃太少？那改吃些水果補足營養。」、「減肥怕胖，吃個水果就能抵一餐。」如果你有這些念頭，很可能落入肥胖陷阱中！減重醫生宋晏仁指出，現在市售水果經過改良，含糖量遠遠超出想像，吃一顆蘋果就可能糖超標，拿水果取代正餐或蔬菜，更容易造成脂肪肝堆積，萬萬不可。

一顆蘋果就讓糖攝取量超標

減重醫生宋晏仁指出，水果所含的營養素與酵素絕大部分都可以自蔬菜中獲得。但是，水果與蔬菜不同之處在於，水果含有高濃度的蔗糖與果糖

特別是在號稱「水果王國」的台灣，各式樣改良品種像雨後春筍般浮現，水果變得比過去更甜上2~3倍，「甚至吃1顆蘋果就會超出每日25克的糖攝取量，這時候已經不單單在攝取營養，而是在吃糖。」

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果糖攝取過量，造成脂肪肝、高血壓

大部分的果糖，其實會在肝臟被轉化成及低密度脂蛋白（VLDL），再運出肝臟，經血流進入脂肪組織，變成三酸甘油脂（就是肥肉）儲存，導致肥胖。如果大量攝取果糖，那麼VLDL就會大量地合成，來不及運出肝臟，就直接堆積在肝臟裡面，形成脂肪顆粒，長期下來，就會造成脂肪肝。

果糖在肝臟的代謝，除了走脂肪生成這條路徑之外，還會形成尿酸，這個尿酸不但可能造成痛風，還會破壞血管內皮，使血管內皮失去產生讓血管平滑肌放鬆的重要因子，導致高血壓。

研究證實：餐後吃水果比較好

不過，近日在《cell metabolism》上的一篇文章指出，選對時間吃水果，可以降低糖分變成脂肪肝的機會。

研究者們透過同位素追蹤的方式，研究果糖在體內的代謝，結果發現：大部分的果糖會在小腸內分解為葡萄糖和有機酸，再隨著門靜脈流向肝臟。而當小腸的負荷過多，無法被代謝的果糖，會直接通過門靜脈回流到肝臟，也就動用了肝臟的儲備能力，變成脂肪肝。

基於這個發現，研究人員指出，如果在吃水果前，先吃一些糖分，活化小腸代謝果糖的能力，小腸對果糖的清除能力會增加，果糖也就更多地直接轉化為葡萄糖，進入血液循環，不會累積在肝臟。

因此，如果你是水果愛好者，建議遵守2個原則，在食用水果的時候，儘量減少對身體的負擔。

（1）如果一定要吃水果，盡量飯後吃。此時，小腸代謝能力有所提高，對肝臟有保護作用。

（2）盡量選擇纖維多而糖分少的水果：比如用小番茄代替香蕉、龍眼。因為它們不僅含糖量低，釋放果糖的速度也慢，在劑量和時間上，都不會造成小腸負擔。

參考資料：The Small Intestine Converts Dietary Fructose into Glucose and Organic Acids.

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