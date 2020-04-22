【體質】膽小易嚇原來有得醫？心血少心火盛善驚5體質教你點改善

心跳加速、心悸、易驚常出現？別人突然和你說話、有人經過等小事、甚至無緣無故也會令你「嚇到個心離一離」，這可能是「善驚」，原因包括心氣不足、心火亢盛、肝鬱血虛，甚至是患上抑鬱症。註冊中醫師李翠妍博士指易受驚與體質息息相關，不如看看你屬哪5個善驚類型，從而調理身子。

不少人可能已聽聞過「善驚」，但對它卻不盡了解。到底什麼是善驚？李醫師強調這是一種症狀，並不是疾病，意指容易受到驚嚇，他們會無故感到驚慌，或受到外界刺激後出現不符常理/比例的膽怯。李醫師舉例，如在毫無原因的情況下感到忐忑不安、其他人在身旁向你打招呼也會嚇到彈起等等。

「善驚」是一種症狀，並不是疾病，會無故感到驚慌，或受到外界刺激後出現不符常理/比例的膽怯。（melwasser/unsplash）

容易受驚竟與體質有關？

相信大家身邊總有個容易受嚇、膽小如鼠的朋友，為什麼有些人動輒就被「嚇親」？李醫師回應，他們不但是因膽小，更與體質相關，不同體質的人士，善驚的證型也不一。善驚有5種類型，包括：（按圖）

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食療助改善反覆出現的驚悸

如果經常受驚，導致心緒不寧，該如何改善？李醫師重申容易受驚只是一個症狀，因此必先求診以了解自己所患何病，才能針對治療；如已排除由其他疾病引起的可能性，反覆出現驚悸的話，可根據自身體質選擇適合的食療肋改善。

1. 心氣不足

此類人士平時體質偏虛弱、或思慮過多，這些均會耗傷心氣。

表現：心悸易驚、面色偏白、精神疲倦、易出汗、不夠氣、易氣促、說話聲音細小

食療：心氣不足（一人分量）

2. 陰血不足

此類人士經常食用燥熱食物（熱氣食物），或經常捱夜，都會消耗體內的水分，使身體缺少滋潤，由於血液也是體內水分的一種，於是血液的滋潤功能變差。

表現：心煩失眠、驚悸陣作，容易被激惹，夜間身熱，晚上出汗多，疲倦，口咽乾涸

食療：陰血不足（一人分量）

3. 心火亢盛

此類人士經常進食辛辣食物，或過度進補。

表現：煩燥、容易發脾氣、寐易驚醒（入睡後易驚醒）、面紅目赤、口腔及舌尖常生痱滋

食療：心火亢盛：（一人分量）

4. 痰濁擾心

此類人士時常思慮太多、或經常食用生冷食物，導致脾胃功能減弱，體內水液代謝轉慢，形成多餘的濕氣，干擾心臟功能而出現易驚的情況。

表現：胸悶、易驚、周身疲乏重墜、易頭暈、脘腹脹滿、胃口欠佳、口淡作嘔、痰多

痰濁擾心（一人分量）

5. 肝鬱血虛

此類人士平時情緒欠佳，所以體內氣血運行減慢，血液無法充分地供應全身。由於肝臟是貯藏血液的臟腑，血液沒有充分供應，沿著肝經運行的身體部分均可能出現養分不足的情況，而當血液運行減慢，心臟得不到足夠的血供應，便易警惕不安。

表現：情緒低落、遇事易驚、多擔憂、兩側肋骨脹痛、經常嘆息、睡眠不佳、指甲易斷裂

食療：肝鬱血虛（一人分量）

煙酒、咖啡可致善驚

除了以上生活習慣可致5種善驚類型外，李醫師提醒大家，煙、酒、含咖啡因類的飲食或一些藥物如某類氣管擴張劑也有機會使心跳加速，使人特別容易受驚。所以大家要多加留意日常飲食外，假如有正在使用任何藥物，可向醫護人員了解相關藥物的副作用。

情緒問題在香港愈來愈普遍，抑鬱症更是十分常見。（christopher lemercier/unsplash）

時常感驚嚇 或抑鬱症表現

時常感驚嚇亦可能是多種情緒病的表現，如抑鬱症及焦慮症。同時，亦有機會是因心血管系統或代謝功能障礙而衍生，例如心律不正以及甲狀腺功能失調等等。如果你有機會患上這些疾病，就不宜服用以上的食療。

不妨了解更多抑鬱症、焦慮症、甲狀腺功能失調及心律不正的症狀！

抑鬱症

了解抑鬱症徵狀：（按圖）

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焦慮症

了解焦慮症的徵狀：（按圖）

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甲狀腺功能失調

了解甲狀腺功能失調：（按圖）

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心律不正

根據智友站，心律不正是指任何不正常的心跳或心律。人在靜止的狀態時，正常心跳是每分鐘60至100次，心律穩定。如何界定心跳快慢？

心跳過慢：例如每分鐘少於60次

心跳過快：例如處於靜態時心跳每分鐘多於100次，便可能是有心律不正

了解心律不正的徵狀：（按圖）

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食療助改善反覆出現的驚悸

如果經常受驚，導致心緒不寧，該如何改善？李醫師重申容易受驚只是一個症狀，因此必先求診以了解自己所患何病，才能針對治療；如已排除由其他疾病引起的可能性，反覆出現驚悸的話，可根據自身體質選擇適合的食療肋改善。

如有任何疑問或不適，應向醫生／中醫師諮詢！

註冊中醫師李翠妍博士（受訪者授權提供）

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