【新冠肺炎】患者康復時間或需年半　病情變化健康年輕人易變病重

新型冠狀病毒令患者出現咳嗽、發燒及呼吸困難等症狀，各人病況程度不一，有人病情輕微，也有人在感染後會轉嚴重出現呼吸困難，另外，也有病患轉重症需要呼吸機協助呼吸最終康復過來，而患者的康復時間又要多久呢？

新冠肺炎有無症狀患者，令人人自危。根據衛生防護中心資料，截至4月19日，本港共錄得1025宗新冠肺炎確診個案，及1宗疑似個案。當中，602宗個案已出院，4宗個案死亡，有過半數的人康復出院。

不過，感染過新冠肺炎的患者，康復要多久呢？

根據《BBC》報道，不同程度的患者，所需的康復時間由2星期到1年半不等（按圖）：

+ 20 + 19 + 18

輕症患者：平均約2星期可康復

世界衞生組織（世衞）於二月二十八日發表的報告中，指出新冠肺炎患者最常見的症狀，包括發燒、乾咳、疲勞、有痰等症狀（按圖）：

+ 12 + 11 + 10

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湯漢斯（Tom Hanks）夫婦早前被確診，也曾在社交平台透露兩人只是感到有些疲勞，身體痠痛，另外，有患者則有失去味覺及嗅覺的症狀，例如香港空手道代表曾綺婷，以及日本職棒阪神虎隊投手藤浪晉太郎等人。

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《BBC》報道指出，感染新冠肺炎的輕症患者，一般不到1星期就可退燒，但就可能會持續咳嗽，不過康復速度應該很快，並引述世衛2月發表的報告指，輕症患者大約2星期就可痊癒。

事實上，雖然各地有不少患者康復出院，但卻未必是完全無事，並出現再驗出陽性，即是有「復陽」的情況。

韓國中央臨床委員會3月24日就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在韓國的感染及治療狀況發表中報告，指有八成確診患者皆為輕症； 但韓國官員在4月10日指，該國91名已康復的患者，再次驗出對病毒呈陽性反應。韓國疾病管理本部中央防疫對策本部長鄭銀敬在記者會上稱，可能是病毒「重新激活」，而不是患者再次感染。

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嚴重患者：2至8星期康復

至於患者情況由輕微變嚴重的情況又如何呢？《BBC》報道當中，患者一般在感染後7至10天後，病情可能突然變得嚴重。肺部發炎，並會出現呼吸困難的情況。

《BBC》引述專家指出，如果患者出現呼吸急促的情況，身體需從損傷及炎症中慢慢痊癒，或會需要更長時間約2至8星期才能康復，並會持續感到疲勞。

此外，新冠病毒也可能會攻擊其他器官（按圖）：

+ 22 + 21 + 20

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其實，對於新冠肺炎患者的病情變化，有專家也特別提到需要警惕「細胞因子風暴」（Cytokine storm），有機會令健康的年輕人變病重。

這是一種失控的免疫反應，當人體受到病毒感染，出現免疫系統「防禦過當」的情況，促炎性細胞因子持續大量產生，不斷活化更多的免疫細胞聚集到炎症部位，過多的免疫細胞及多種促炎細胞因子引起組織充血、水腫、發熱、損傷，還可能引起其他感染甚至導致「全身炎症反應綜合症」，可令器官損傷，嚴重可引起器官衰竭或死亡。

身體需時間從損傷及炎症中慢慢痊癒，而有些情況，究竟是否可完全康復，也可能還需時間才有答案。

例如，日本一宗案例，位於山梨縣一名20多歲男子3月確診新型冠狀病毒肺炎，之後併發腦膜炎，住院搶救後雖撿回一命，卻發生記憶喪失的後遺症，甦醒後失去了近幾年的記憶，連自己罹患新冠肺炎的事也記不起。

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康復後對身體造成損傷？

新型肺炎的患者，病情嚴重的個案，都要有肺纖維化的情況。一旦肺纖維化，康復之路亦不容易。有些患者在出院後肺功能有受損，走路較急促時會感氣促，當中有人的肺部功能更下跌兩至三成。

醫管局臨床治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢解釋，病毒性肺炎會令肺部出現纖維化，需靠藥物治療，亦可能會留下疤痕，這些疤痕變硬後會阻礙呼吸。

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重症患症：或需要12至18個月康復

至於新冠肺患的重症情況，則康復時間更長。據世衛估計，每20名患者中，就有1名患者需要接受深切治療，包括使用呼吸機。進入深切治療部的患者，不論出現什麼症狀，都會需要長時間康復。這些患者在深切治療轉到普通病房後，仍要觀察一段時間，才能出院。

《BBC》引述專家意見指出，這類重症病人一般需要12至18個月，才能徹底康復。患者同時也可能出現精神及心理問題。

曾經歷要與家人道別的關頭，又在鬼門關走了一轉回來，《BBC》指這帶來嚴重的心理創傷，一些重症患者後來出現創傷後應激障礙（PTSD）也就不奇怪了。

（資料來源：衛生防護中心、《BBC》、世衛2月發表的報告、《紐約時報》、世衛）

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