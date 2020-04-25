【精神病】行屍走肉認定自己不存在！揭開行屍症候群3個真相

行屍走肉是真的？有一種極罕見的疾病，叫做行屍症候群（Cotard's Syndrome，或稱虛無妄想症後群），如名稱所述，病人雖然看似很健康，但他們卻相信自己已經死了，也有病例認為他們得著永生了。此病一般伴隨著重度憂鬱和精神性異常等症狀，且病患的狀況可能各不相同，以下是行屍症候群的3個真相。 文：Jiasheng Li 醫學審稿：Dr. Stephen Lai／Hello醫師

行屍症候群的3個真相（點擊下圖看清！）

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1. 症狀愈發嚴重 最後認不清自己

一開始，行屍症候群的症狀只是憂慮及疑病症（Hypochondriasis）的程度，並且人會容易陷入失眠（Insomnia）、常常感到疲倦、產生幻覺（Hallucination），同時對生活日常和周遭的事物失去興趣。當症狀愈來愈嚴重時，病人將開始表現出虛無主義（Nihilism）的思想，不論是對於世界，或是自己，他們都認定為不存在的東西。

有的病患會衍生出選擇性的虛無思想，像是覺得身體中的某個部位或器官消失，這會嚴重影響他們的生活，且可能因此而不再顧及身體衛生、不認得自己和別人的長相，以及有自殘或自殺的行為。

2. 精神病是關鍵 病因卻仍是謎

直到今天，行屍症候群的原因仍是個謎，但按照年齡的分層及精神狀態，它存在一些可能因素，包括精神性憂鬱（Mental depression）、精神分裂症（Schizophrenia）、躁鬱症（Bipolar Disorder，或稱雙極性情感疾患）、產後憂鬱症（Postpartum Depression，簡稱PPD）、解離症（Dissociative disorder，又稱多種人格障礙）、僵直症（Catatonia）等等。

此外，有的精神性狀態也會提高行屍症候群的風險，包含有：偏頭痛（Migraines）、創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury，簡稱TBI）、腦瘤、失智症（Dementia）、癲癇（Epilepsy）、多發性硬化症（Multiple sclerosis，簡稱MS）、中風（Stroke）。

3. 腦部就像植物人 電擊治療最有效

以一位病患的腦部掃描分析為例，比利時烈日大學（University of Liège）神經學教授史蒂芬勞里（Steven Laurey）指出，其腦部運作異常的低，接近植物人狀態（Persistent Vegetative State，簡稱PVS）。因此，多數行屍症候群病例會以重度憂鬱的方式給予治療，其中電痙攣治療（Electroconvulsive Therapy，簡稱ECT）是最有效的方法，但其帶有副作用，包括肌肉痠痛、噁心，甚至失憶。

根據病人的狀況，醫生會給予不同的治療方式，但考量到病患的安全，一般會建議採用心理治療、行為治療（Behavior therapy）、情緒穩定劑、抗抑鬱劑，或其他抗精神性藥物。要有效地根治行屍症候群，請先找專業醫生確認病人的症狀，然後再商量最低風險的治療策略。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：精神萎靡恐自殘！行屍症候群3個真相】