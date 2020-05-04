【幽閉恐懼症】入廁格健身室都令你心跳氣促？紓緩恐懼6大方法

恐懼是人害怕時的正常反應，嚴重時更會氣促、心跳快。恐懼本身不是問題，但試想像連入升降機、公眾廁格、試身室都恐懼，就有機會是幽閉恐懼症！說到幽閉恐懼症，你也許會想起電視劇主角乘升降機時方寸大亂的一幕，劇情往往在主角被拯救後告一段落，現實中的幽閉恐懼症又是如何打亂患者生活？此病成因是什麼？由精神科專科醫生沈君豪逐一講解。

患有幽閉恐懼症的K先生平日有駕車，正常行駛時沒特別問題，有日卻碰上大塞車，車輛沿路塞進隧道時，他開始恐慌發作，最後更要衝出車廂，由其他人幫忙照顧，事後隧道工作人員更需要把車輛拖走！

常見有什麼地方會引起幽閉恐懼症發作？（按圖了解）

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試身室、旋轉門也可引發恐懼?

原來不止升降機，隧道都可令幽閉恐懼症發作？精神科專科醫生沈君豪稱，「密閉」通常指向封閉或者部分封閉、較為狹窄、與外界相對隔離的環境，基本上任何給予患者這種空間感的場所都有機會引致他們恐慌，「升降機是最普遍，也有不少是怕隧道、飛機，甚至廁格、試身室、旋轉門或躺在磁力共振機內等，還有些人是只怕特定場所，因人而異」。

許多人知道幽閉恐懼症患者會害怕乘升降機，但其實生活中還有不少場所會令他們恐懼。（Nagesh Badu/unsplash）

了解更多關於幽閉恐懼症的症狀及成因（按圖）：

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恐懼突襲感覺要窒息？

病發當下究竟發生什麼事，令患者不得不即時逃離？沈醫生指，在進入令患者恐懼的空間的那刻，甚至可能是想像要進入時，患者會產生很強烈的焦慮及恐慌，擔心情況失控，例如自己會暈倒，甚至死亡，因而引發一系列症狀：

輕微：心跳快、手震、冒汗等 嚴重：經歷恐懼突襲（panic attack），出現胸悶、手腳麻痺、耳鳴等，甚至產生快要窒息、暈倒的感覺

但沈醫生指，症狀很多時是情緖造成，而並非身體出了問題，因為驚恐會令呼吸變得又短又快，甚至過度換氣（hyperventilate），使血液中的二氧化碳含量下降，產生暈眩等症狀，「愈驚就呼吸得愈急，症狀就愈強烈，一般不會真的暈倒，因為血中仍夠氧」。

分辨正常害怕及幽閉恐懼症

人碰上害怕的事物時覺得驚慌實屬正常，偶爾反應激烈點也並非不可能，要如何判斷是正常的害怕，抑或是患幽閉恐懼症？沈醫生解釋，診斷幽閉恐懼症主要看以下五點：

1. 對密閉空間產生的焦慮或驚恐是強烈（超出正常程度）且持續（如每次） 2. 出現的焦慮或驚恐不合理，例如明明是危險性低的情況，卻覺得危險 3. 對密閉空間產生強烈的逃避心態 4. 情況維持超過六個月 5. 日常生活功能受損，例如無法乘升降機回家、乘交通工具上班等

逃避心態最關鍵！

原來，幽閉恐懼症的症狀通常在發作首十分鐘最激烈，多數在半小時內消散，可以說是忍一忍就過，但對患者而言卻近乎是不可能的任務，迫切想逃離現場，沈醫生指這正是造成幽閉恐懼症的關鍵原因之一。

逃避對他們來說是一種即時解脫的方法，但也令他們沒機會經歷及學習到其實不會有事，以致無法推翻內心既定的想法，令這種不合理的焦慮及驚恐一直延續。 沈君豪醫生

童年被罰關黑房影響深遠

幽閉恐懼症成因較常見與童年遭遇有關，沈醫生舉例指，父親或母親患有此病症，有機會是成因之一，「自小見父母一乘升降機就驚，會留下升降機是很危險的印象，變成條件反射」；另也常見是小時候曾受創傷、虐待，「例如曾經被罰關在黑房一段長時間，這種案例在臨床上並不少見」。

沈醫生提醒，患者中不少同時患有焦慮症、情緒病如抑鬱症，部分更會濫藥、酗酒，「如果沒去求助，就會用自己的方法應對，有時可能會選擇了幫倒忙的方法」，不能輕視！他續稱，其實透過行為及心理治療，並適當地利用藥物減輕症狀，重拾正常生活絕對可能。

應對幽閉恐懼發作六大原則

不過，許多可能引起幽閉恐懼症發作的場所在生活中難以完全避開。因此，接受治療的同時，沈醫生建議患者和身邊的人都記下處理病發的原則：

1. 不要與驚恐對抗，例如刻意壓制症狀，反而會令注意力更集中在症狀上，拖長發作時間 2. 先找一個安全的地方休息 3. 嘗試慢且深地呼吸，既可調節血液中的二氧化碳含量，減輕其他症狀；又有助擴張橫隔膜，刺激迷走神經（Vagus nerve），減輕焦慮、心跳等問題 4. 回想過去病發經驗、專家意見等，來說服自己這個狀態一定會過去 5. 把集中力轉移至正面、平和的東西上，可以是音樂、影像、畫面，甚至想像 6. 告訴自己並不會有生命危險

精神科專科醫生沈君豪（受訪者授權提供）

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