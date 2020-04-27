【心臟病】通波仔中風腎衰竭6大風險　金正恩傳變植物人又關事？

朝鮮領導人金正恩近日被傳心導管手術失敗變植物人，更被指是「通波仔」手術出現問題，令其健康情況轉差。心臟病為本港第三號殺手，包括冠心病、高血壓性心臟病、風濕性心臟病和先天性心臟病等，僅次於癌症和肺炎。「通波仔」為本港常見的手術之一，究竟會有什麼風險？變成植物人的機會有幾高？

冠心病，是本港最常見的心臟疾病，據《衛生署香港健康寶庫》資料顯示為本港心臟病最主要的死因。冠心病是指心臟的冠狀動脈發生嚴重粥樣硬化，使冠狀動脈狹窄或阻塞。常見的治療方法包括「通波仔」及「搭橋」手術。究竟「通波仔」和「搭橋」手術有什麼不同？又可能會出現什麼併發症？（按圖）：

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什麼是「通波仔」手術？

冠狀動脈介入治療術，也即是俗稱「通波仔」，是治療冠心病的常見方式之一，屬心導管手術之一，是利用導管把氣球插入動脈，以擴張氣球的方式壓縮阻塞動脈的脂蛋白物質，從而撐開動脈。氣球通常會與冠狀動脈支架一起植入血管，絲網支架可將動脈再次變窄的機會由40%降至25%。支架的種類有傳統的裸機支架、較新的藥物洗提支架及外層可被生物分解的支架等。

了解其他心導管手術（按圖）：

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什麼情況下需要「通波仔」？

在緊急情況下，例如心肌梗塞（又稱心臟病發），醫生會立刻為病人進行「通波仔」手術，以減低心肌缺氧所造成的傷害。此外，當不穩定型心絞痛發作，或藥物未能紓緩痛楚，醫生也為會病人盡快進行手術，降低因冠狀動脈完全阻塞所致的心臟病發風險。而以非緊急的情況而言，當動脈被阻塞達70%，醫生便會建議病人「通波仔」，減低心臟病發的機會。

按圖了解心臟衰竭初期表現：

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「通波仔」風險及併發症

心臟科專科醫生張誠謙指，「通波仔」患者有機會出現不同程度的併發症，主要分為輕微及嚴重兩大類：

輕微：出血、腫脹、對顯影劑過敏（嘔吐、皮膚變紅或痕癢） 嚴重：心律不正、腎衰竭、心臟病發、中風、大血管受損破裂、需要進行心臟外科手術

患者可能在手術期間，血管受損，導致心臟病發風險，大約為0.4%至4.9%。而需要額外進行心臟外科手術的風險，約為0.4%。至於中風或出現大動脈破裂的風險，約為0.1%。手術的死亡率則大約為0.4%至1.9%。張醫生補充，在進行心導管手術期間，患者三條冠狀動脈心臟血管同時阻塞，令腦部缺氧，以致患者變成植物人的情況較為少見。

大家可用氣喘分辨心臟衰竭的病情 ? （按圖）

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張醫生補充，香港的心臟手術，如通波仔，技術較為成熟。加上在手術儀器方面，上一代通波仔手術中，使用的儀器較闊、較大，一般都從大腿內側腹股溝之股動脈穿刺；相反，現今的儀器較為先進，通常都從手腕橈動脈穿刺，所造成的創傷較小，出血風險也較低。本地醫生的經驗充足，也有出席不同國際心臟會議，對此入深入了解，一般的通波仔手術都較為安全。大家在進行手術前，應和醫生詳細討論，了解相關風險及可能會出現的併發症。

（資料來源：《衛生署香港健康寶庫》、《房協長者通》）

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