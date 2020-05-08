【心臟病】心漏症常氣喘可致心臟衰竭　唔想心肺移植先了解心漏症

心臟病是常見致命疾病，我們最關注的很多時是後天形成的心臟病，先天性心臟病就像離平安長大的自己很遠？心漏症，是最常見的先天性心臟病，卻不一定能在孩童時期發現，不少患者要到中年出現問題才知道。要了解心漏症，就先要知道心臟運作，心臟科專科醫生陳麒尹藉一宗個案解釋什麼是心漏症。 撰文：心臟科專科醫生陳麒尹

最近一直忙於執拾辦公室，處理一大堆雜物時，竟找到些寶藏般的舊物，一輯完整的兒時讀物「成語動畫廊」！我暫停「大掃除」重溫時，腦海泛起不少關於心臟的四字詞，像一心一意、三心兩意、一心二用……

我不期然想到，作為一位心臟科醫生，我固然清楚心臟的結構、運作，但把這些成語說得朗朗上口的市民大眾，實際上又有多了解於自己體內丶每分每秒都在跳動着的「心臟」呢？

你了解心臟的結構和運作嗎？（按圖）

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這時，我回想起一次診症時的畫面。

那天是一個教學門診的早上，有兩位香港大學的高年級醫科生在場「學藝」。我見他們抱着求學心切的精神來到，也抖擻抖擻精神，希望可以做個好老師。

氣喘不斷懷疑是心臟問題

病人是位四十多歲的女性，因為氣促問題而不停求醫，今天之前，她曾被診斷過患氣管敏感，但服用抗敏感藥卻無效；然後又懷疑是哮喘，但用了氣管擴張劑也沒法改善勞動後的氣喘，直到朋友告訴她或是心臟衰竭的情況，才來到我的診所。

我考一考我的學生：「那麼，我們下一步應該如何調查下去？會是心衰竭嗎？還是有其他情況要考慮？」其中一人一臉緊張地回答：「不如安排做磁力共振？」

「當然可以，不過我先選擇做聽診，然後做一次心臟超聲波先。」我說完，就邀請那位女士做以上的檢查。

中年才發現的先天性心臟病？

三十分鐘後，疑團終於解開！原來病人患有俗稱「心漏症」的心房間隔缺損，還併發右心房、心室擴大及輕微肺動脈高壓，導致臨床上常會氣促。

了解更多關於心漏症（按圖）：

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心漏症，是最常見的先天性心臟病，分為心室性及心房性，雖說是先天性問題，但尤其心房性心漏症未必可以很早發現。據我的臨床經驗，有好一批病人都是長大後，甚至到四、五十歲才知悉患病，此前可以完全沒症狀，連聽心跳也不會有異常，我更曾遇過一位因氣促求醫的七十四歲的婆婆，在照心臟超聲波時，才發現有心漏症！

作為醫生，除了斷症，少不了要為病人作詳細解釋。我讓學生們試着解說，過程「蝦碌」不斷，「心房」和「心室」時不時掉亂，弄得我和病人也啼笑皆非。眼見病人一頭霧水，我便請出解畫好助手——心臟模型——來一次終極解釋，為談論如何治療作準備，當然也讓學生們上一課臨床心臟結構學：

心漏症即左右心中間穿窿

人類的心臟位於胸腔，約重300至500克，連接着主動脈、肺動脈、上腔靜脈及下腔靜脈。心臟每天為了供應全身的血液需要，大約需要跳動十萬多次。總計一生，我們的心臟平均大概會跳動35億萬次！

心臟分為左右兩邊，右心主要回收缺氧血再泵往肺部，而左心主要泵血到身體其他部分，每邊心都有心房及心室，血液會「穿房入室」，先進入心房，再流往心室，然後再泵出心臟。在左、右兩邊心中間存在一道間隔，以阻止兩邊心的血液作混合，而我們剛談及過的心漏症，就是這個間隔出現先天性的缺損。

太遲發現或需心肺移植

心漏症本身並不難治療，一般可以透過開胸手術或微創手術，把左右心之間穿了的「洞」封好，但也有在很後期才發現的案例，因為長年累月的心漏引起的併發症如肺動脈血壓高或右心發大、衰竭已不能逆轉，就可能需要心肺移植才能解決。

心臟科專科醫生陳麒尹（撰稿人授權提供）

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心臟衰竭分左右（01製圖）