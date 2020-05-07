【頸椎移位】頭痛失眠因頸椎錯位？2個簡單動作每次10秒可護頸椎

頭痛是不少人的夢魘，偏偏做盡各種腦部檢查，都找不出頭痛原因，到頭來才發現頭痛竟因頸椎錯位？除了頭痛，頸椎錯位其實還可造成失眠、高血壓、健忘等問題，原因是錯位的頸椎會壓迫到神經線，影響大腦、頸部血管等地方。為何會出現頸椎錯位？頸椎錯位又可以如何預防？ 撰文：註冊脊醫汪家智

三十多歲的何小姐是一位文員，大約半年前開始出現間歇性頭痛，初發時只要休息一會或服止痛藥便可消退，但近三個月發作得愈發頻密，一星期會有兩至三次頭痛，時間最少持續半天，更會同時覺得天旋地轉，坐下後站立時最為明顯。

何小姐的情況其實很普遍，一般人都會像她般先服止痛藥，而止痛藥起初對大多數人真的有幫助，但其後會發現頭痛又回來，且漸漸頻密起來。不少人或會四出求醫，但檢查後卻發現一切正常，沒有腫瘤，也不是血管堵塞，頭痛原因依舊找不出，唯有繼續服止痛藥。

在這種情況，下一個需要檢查的地方就是頸部？

了解更多關於頸因性頭痛（按圖）：

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頭痛可以是頸因性？

其實很多頭痛都是頸因性，最常見的是因為頸椎第一、二節錯位，共通點是一定同時有頸痛及前頸肌肉過緊。一般可從頸部檢查的三個步驟找到端倪：

1. 測試頸部活動能力

試試看能否頭向上、向下、轉左、轉右，如果頸部的活動範圍受到限制，很可能代表頸椎出現了問題。

2. 了解其他症狀

例如本身有否長期肩頸痛，甚或只要輕輕按頸部、肌肉也會感到痛楚；另外常「瞓捩頸」，或早上起床頸部特別痛或僵硬，都是頸椎問題的症狀。

3. 檢查頸椎狀況

可進行頸椎X光或磁力共振，主要會觀察頸椎有沒有失去弧度，以及頸椎第一、二節有沒有錯位。

頸椎問題為何會致頭痛？

頸椎第一、二節神經線是控制腦部、眼、耳的運作，若出現錯位，便可能會壓著神經，影響神經循環（即腦部經脊椎傳達訊息到手腳，再由手腳傳送訊息到腦部的循環，與血液循環一樣重要），牽連的部位包括頸部血管、大腦垂體、頭皮、面部、腦部、中耳、內耳及交感神經系統，可以導致一系列症狀：

- 頭痛 - 頭暈 - 神經過敏 - 失眠 - 高血壓 - 精神恍惚 - 健忘 - 倦怠

如何預防頸椎錯位？（按圖）

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躺着看手機、常用手提電腦高危！

至於導致頸椎第一、二節錯位的原因，主要因長期姿勢不正，例如經常垂頭，一般都市人都長期用手機，而使用手機時最容易頭部向下垂；又或者頭部前傾，例如躺在床上看手機，特別是平日常用手提電腦更是相當高危，因為手提電腦鍵盤連與屏幕相連，使用時很容易令頭部和上半身向前傾！

以下有幾個預防頸椎錯位的生活小貼士可參考：

1. 看手機時，眼睛和螢幕保持同一水平，如果想在床上看手機或電腦，可買一個架，將手機或電腦放在架上並調節好高度，看時保持背部挺直（也可在腰後放一個枕頭來保持背部挺直）

2. 若常要用手提電腦，最好外置一個鍵盤，令屏幕和鍵盤間維持一定距離，減少使用時頭部向前傾的情況

3. 可選用可承托頸椎弧度的枕頭，仰臥時好像有一隻手替你托著頸後，側臥時枕頭的高度應和肩膊的寛度接近

經常垂頭看手機，是其中一個容易導致頸椎錯位的原因。（John Tuesday/unsplash）

脊椎矯正配合拉筋運動

治療頸椎第一、二節錯位，最主要可通過脊椎矯正，令脊椎神經不再受壓，神經循環便可以回復正常，不再出現頭暈、頭痛等症狀。

另外，不時放鬆肩頸肌肉也有助防止因肩頸肌肉過緊而引致頭痛及肩頸痛症，建議大家平日每一小時就要做一會兒伸展運動，可嘗試每小時做以下兩組動作，有助確保頸椎弧度維持正常，不會錯位！

1. 頭部輪流向左、向右拉，拉到盡時維持5秒，以放鬆斜方肌 2. 站直，頭部抬起至眼直望天花板，維持5秒

上述的病人何小姐在進行第二次脊椎治療後，頭暈、頭痛情況已改善不少，而且現在不論上班或work at home（在家辦公），都會堅持每天進行拉筋運動，相信很快就能擺脫頭痛問題了！

註冊脊醫汪家智（撰稿人授權提供）

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