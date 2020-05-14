【脂肪肝】減肥過度易致脂肪肝2大原因　有些人天生易累積脂肪？

癌症已經連續36年排行台灣人死因的第一名，而十大癌症中，肝癌又一直都徘徊在前兩名，可以說是台灣的「國病」。雖然隨著乙型肝炎、丙型肝炎的預防、治療比率提升，感覺肝癌的風險要慢慢下降了，但新一代的殺手「脂肪肝」也越來越多。

而大家對於脂肪肝的印象，既然提到了「脂肪」，想像到的就都是胖胖的人、愛大吃大喝的人，但其實事實總是超乎我們的想像，脂肪肝的「脂肪」是指內臟脂肪，不是皮下脂肪，所以即使真的是看起來瘦的人（皮下脂肪少），內臟脂肪也可能堆積很多，而這就來自2點，一個是天生容易堆積脂肪，一個則是飲食習慣整個搞錯方向。

天生就容易堆積脂肪

人體的基因非常奧妙，每一個微小的基因都可能代表一個大功能。而代謝肝臟脂肪的基因，就是有些人天生沒有的，所以只要飲食習慣、運動習慣沒有符合標準，就很容易堆積內臟脂肪。

這種概念像是男性跟女性比，女性因為雌激素的緣故，脂肪比較容易堆積在臀部跟大腿，但男性就比較容易堆積在腹部，一旦皮下脂肪累積到一定程度，就會開始累積內臟脂肪，這也是男性比女性容易有心血管疾病的原因。

女性因為雌激素的緣故，脂肪比較容易堆積在臀部跟大腿。（Heho健康授權使用）

所以對於這些人來說，更需要注意飲食習慣。台灣桃園長庚健檢中心營養師陳昕玫說，有些人會認為自己每天都有少油、少鹽的生活習慣，連吃糖都吃大家認為很健康的果糖，或是正餐吃得很健康。但其實平常一直喝含糖飲料、喝奶精，「這些很容易造成三酸甘油脂，如果有喝酒習慣，也會在分解過程中形成三酸甘油脂，久而久之也會變成脂肪肝。」

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減肥減過頭也會有脂肪肝？

不過有些人對自己的確是很有要求的，聽完營養師的勸阻，決心要開始戒糖、戒酒，剛開始的時候體重的確下降了，也感覺到自己變瘦，身形變得很好看。但如果不是按照一定的步驟，按部就班的調整食物的攝取，而是貿然的「節食」，反而容易變成脂肪肝。

第一，因為節食的時候，如果攝取的熱量低於基礎代謝率，會導致熱量不足，使血液中糖份變少，身體只能犧牲肌肉來供應熱量，導致身體代謝率越來越差，最後反過來更容易堆積脂肪；第二，因為脂肪的燃燒是透過肝臟進行，但如果沒有攝取足夠的營養，脂肪是沒辦法完全燃燒的，所以剩下的殘渣就會堆積在肝臟中。

台灣榮新診所主任、肥胖醫學會會員康宏銘也強調，強迫身體「警覺起來」的代謝，多半是少肌肉不是少脂肪，而皮下脂肪是附著在肌肉上的，如果身體缺乏肌肉，脂肪就會轉堆積在內臟，造成脂肪肝等問題。

所以如果要控制脂肪肝，除了減肥之外，一定要靠「運動」，不管是有氧運動還是肌力運動，都可以增加身體代謝的功能，讓脂肪不會那麼容易堆積。

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