《糖尿迫降》克勤、專科醫生守護心腎大激鬥 BIG降糖尿

李克勤唱功勁、球技精大家都知，原來他照顧糖尿病患者都有一手，皆因親友中有糖尿病患者，屬於新冠肺炎的高危一族，因而克勤更要做好照顧者的角色。超過3個月沒有公開露面的克勤，近日終於亮相，擔任《糖尿迫降‧守護心腎大激鬥》節目的特別嘉賓，聯同內分泌及糖尿科專科盧國榮醫生、心臟科專科謝德新醫生、腎科專科何繼良醫生，兩位糖尿病患者及星級主持強尼與Shirley沈殷怡，破天荒以輕鬆生動有趣的方式，透過遊戲一較高下，比拼糖尿知識，笑談管理糖尿病的正確方法及如何減低心腎併發症風險。

一眾嘉賓以遊戲方式，邊玩邊講解糖尿病知識。

【新冠肺炎】糖尿病友好高危？

眾所周知，糖尿病易致百病纏身，以最近導致全球淪陷的新冠肺炎為例，根據中國2月份的數據顯示，新冠肺炎整體死亡率為2.3%，而糖尿病患者的死亡率高達7.3%；香港目前四個死亡個案之中，其中三位死者生前都患有糖尿病，反映糖尿病患者的風險的確特別高。盧國榮醫生在節目上指出，原因是血糖過高會削弱患者的抵抗力，令身體較易受病毒感染；萬一不幸感染，出現重症及死亡風險都會比正常人高二至三倍。

克勤向盧國榮醫生請教控糖要訣。

半數糖尿患者死於心血管疾病

血糖長期過高會破壞身體各部位的大小血管，容易引起各種併發症，其中最常誘發多種心血管疾病，包括心肌梗塞、冠心病及中風等，大約過半數病人死於心血管疾病；同時，較為嚴重的心臟衰竭卻容易被忽略，其實糖尿病人出現心臟衰竭的風險較常人高出二至五倍！謝德新醫生建議患者應積極控制體重，以減低併發症風險。他表示最近美國糖尿協會及歐洲心臟學會亦有新的治療指引，建議患者可考慮及早使用新藥作預防治療，詳情可以向醫生查詢。

（左起）內分泌及糖尿科盧國榮醫生、心臟科謝德新醫生、腎科何繼良醫生。

約三成糖尿病患者出現慢性腎病

除了糖尿心之外，血糖水平持續過高亦會破壞腎臟的微小血管，容易造成慢性腎病。何繼良醫生引述數據指出，大約三成的糖尿病患者同時患有慢性腎病。糖尿腎病的初或中期患者未必能感受到任何病徵，情況嚴重甚至會演變成腎衰竭，故建議糖尿病患者每年應進行併發症檢查。此外，醫生們提醒患者可以透過適當治療及良好的自我管理，包括飲食、運動、改善三高問題，使血糖維持在穩定及正常的水平，並定時覆診及正確用藥，才能預防併發症出現。

節目破天荒以輕鬆生動有趣的方式進行直播，考驗克勤與3位專科醫生的急才。

克勤提醒糖尿病人依時覆診及服藥

克勤在節目中亦分享了抗疫心得，他建議糖尿病人要份外小心，既要減少不必要的外出，亦要依時覆診以及準時服藥，好好管理病情。面對世紀疫症，克勤自己近月來幾乎足不出戶，謝絕工作及私人應酬，響應政府呼籲盡量安在家中，減少聚會，多花時間陪小朋友網上學習及做功課；勤勤洗手、密密消毒及搶購口罩更成為日常指定動作。

想重溫克勤、強尼、Shirley沈殷怡同三位醫生及病友一較高下、大放笑彈的場面，立即去片！

*節目內容屬嘉賓個人意見，不代表英國阿斯利康藥廠及香港01立場

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，唯有你的醫生方能為你作出準確診斷，提供合適的治療。

此欄目由英國阿斯利康藥廠贊助

HK-3645 07/05/20