【中暑】頭暈噁心中暑唔理或致心臟衰竭！5招旁身隨時救命

立夏剛過，這星期天氣持續酷熱，氣溫達27至33度，在街上走一會已全身出汗，加上戴口罩實在令人更覺翳焗。除了需要在太陽底下工作或活動的人士外，長時間處於悶熱、潮濕、空氣不流通的環境下，打工仔亦有機會中暑，若不即時處理，身體處於高溫狀態太久，嚴重可致多種器官衰竭，甚至死亡！那我們應如何預防、或遇上中暑時可以如何自救？

小童、長者、長期病如心臟病或高血壓患者，和過胖人士均較易中暑。(資料圖片）

據香港衛生署資料，由於人在酷熱的環境裡體溫上升，身體機能便會自動調節來降溫，例如增加排汗和呼吸次數；可是，當環境溫度過高，這些生理調節不能有效控制體溫時，便會出現「熱衰竭」甚至中暑等情況。

當體溫升至攝氏41度或以上時，患者會出現全身痙攣或昏迷等現象，稱為中暑。若不及時替患者降溫及急救，便會有生命危險。

據台灣國民健康署資料，包含中暑在內的熱傷害共有4個種類，分別是熱痙攣、熱暈厥、熱衰竭和最嚴重的熱中暑（中暑）。

熱傷害分4類（按圖了解）

1.熱痙攣：

在高濕熱環境下長時間活動時因流汗過多，促使體液喪失和電解質流失，形成電解質不平衡的狀態。

徵狀：肌肉抽搐疼痛，容易發生於大腿與肩部。

2.熱暈厥：

常見在炎熱的環境中長時間站立，高溫令表面皮膚血管擴張，因而使供應大腦及身體各部分的血液減少，引致暈厥。

徵狀：暈眩、皮膚濕冷及脈搏減弱等。

3.熱衰竭：

流汗過多，未適時補充水分或電解質而導致的血液循環衰竭。

徵狀：大量出汗、疲倦、身體全身無力、頭暈、頭痛、說話喘、血壓降低、臉色蒼白等症狀，患者的核心體溫會上升，但很少會達到40°C，嚴重時可能會失去知覺，變成熱中暑。

4.熱中暑：

+ 14 + 13 + 12

熱中暑，是4種症狀中最嚴重的，大多是因為熱衰竭時未能及時發現。熱中暑，分兩種類型，分別為傳統型中暑和勞動型中暑。

傳統型中暑，多指缺乏對於環境氣溫濕度改變的適應力，多發生在老人、小孩、慢性疾病患者；而勞動型中暑的患者，則多是需在高溫環境中工作或活動的人。皮膚因體溫中樞調節功能失常，而無法散熱，呈乾燙潮紅狀態，患者此時會出現意識不清，且體溫超過40°C，最後造成中樞神經異常，若不盡速處理，可能會引發休克、心臟衰竭、心跳停止、多種器官衰竭、橫紋肌溶解、瀰散性血管內凝血等致命的併發症，甚至死亡，熱中暑患者的死亡機率可高達30%-80%。

徵狀：體溫升至攝氏41°C或以上、頭痛、頭暈目眩、體溫高但出汗少、皮膚紅、熱、乾燥、肌肉無力或抽筋、噁心和嘔吐、心跳快速，或強或弱、快速的淺呼吸、困惑、迷失方向或蹣跚、癲癇發作、失去意識。

中暑的高危因素：（按圖了解）

+ 5 + 4 + 3

1.沒有喝足夠的水

2.年齡：4歲以下的孩童及65歲以上的長者特別容易中暑，因為他們的體溫調整速度比其他人慢

3.健康狀況：患心臟病、肺病、腎病、肥胖或體重過輕、高血壓、糖尿病、精神疾病的人較易中暑

4.藥物治療：服用抗組胺藥（緩解過敏症狀）、減肥藥、利尿劑、鎮靜劑、癲癇藥、心臟和血壓藥物、抗抑鬱藥等也有機會增加中暑風險

5.非法藥物：如海洛因、古柯鹼、安非他命、搖頭丸

6.喝過量酒精

7.睡眠不足：可能影響身體機能、降低出汗率

8.悶熱環境通風不良、無空調的生活空間

中暑急救方法：（按圖了解）

+ 4 + 3 + 2

如果懷疑有人中暑，請立即報警或將其運送到醫院。在等待護理人員到達時，須及時替患者降溫及急救。

1. 陰涼

立即將患者移至通風陰涼處，同時墊高頭部、身體躺平。

2. 脫衣

除去身上多餘的衣物、皮帶配件，以利患者散熱與保持順暢呼吸。

3. 散熱

可以用濕冷毛巾擦拭患者身體，或以搧風的方式幫助患者降溫。將冰冷的毛巾敷在患者的頸部、雙側腋下及鼠蹊部，灑水動作不可中斷，每3分鐘更換一次毛巾。

4. 補水

若情況輕微者，通常短時間內會恢復意識，可補充水分、食鹽水或運動飲料。

5. 送醫

若患者5-10分鐘內未恢復意識，應立即送醫。特別是有慢性病、中風病史的患者。

熱傷害最重要的處置就是快速的「降溫」，若人體長時間處於高溫狀態，許多生理機能就會出現障礙，進而引發嚴重的後遺症。病人會發生輕重程度不等的多重器官衰竭，像是肝、腎、心臟衰竭、急性呼吸窘迫、橫紋肌溶解症、瀰漫性血管內凝血﹙DIC﹚，嚴重者可導致死亡。

預防中暑的方法：（按圖了解）

+ 7 + 6 + 5

當天氣酷熱，最好留在有空調或通爽的環境中活動，如果必須到戶外，可以採取以下步驟來防止中暑：

1.穿着淺色和通爽的衣物，以減少身體吸熱，並方便排汗及散熱

2.多喝水。為了防止脫水，通常建議每天至少喝八杯水。由於與熱量有關的疾病也可能是由於鹽的消耗而引起，因此在極端高溫和潮濕的時期，建議將富含電解質的運動飲料代替水。

3.避免喝含咖啡因（例如：茶或咖啡）或酒精的飲品，因這些飲品會加速身體水分透過泌尿系統流失

4.避免進行劇烈運動或作長程的登山或遠足等活動，因高溫、出汗和疲勞都會額外消耗體力。

5.最好安排在早上或下午較後的時間進行戶外活動。

6.使用防曬係數（SPF）30或更高的防曬霜。

7.在室內活動時，應盡量打開窗戶及以風扇或空氣調節系統保持室內通爽涼快，避免在潮濕悶熱的環境下進行劇烈運動。

8.調整工作安排，在較涼快的時段工作。如必須在炎熱環境下工作，盡可能在工作地點加設遮蔭，配以循序漸進的工作速度，並於定時在涼快處休息，讓體力回復。

9.不應留在停泊的汽車內。

10.進行活動時若感不適，應立刻停止，並盡快求診。

夏天天氣炎熱，人人都有機會中暑，因此，及早認識中暑及其他熱傷害的資訊，尤其是中暑時的急救方法，可以在緊急的時候拯救身邊人一命。

（資料來源：衛生署、台灣國民健康署、ihealth、WebMD）

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