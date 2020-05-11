【體型】S腰未必好事！脊柱側彎盆骨斜高低膊　損心肺功能4大影響

脊柱側彎好難看？好發於青春期的脊柱側彎，驟眼看未必很明顯，但細看下有機會發現高低膊、盆骨傾斜等情況，影響體型之餘，長遠還可能造成腰酸背痛、椎間盤突出等問題，不及時矯正隨時後患無窮！到底脊柱側彎有什麼特徵？成年後還可不可以矯正？註冊物理治療師李建邦會跟大家分享簡單的脊柱側彎測試方法。 撰文：迅康復康治療中心註冊物理治療師李建邦

脊柱側彎，是指脊椎因某些原因向側面彎曲及旋轉，看起來像似「S」或是「C」的形狀。根據美國脊柱側彎學會，在X光檢查中，患者脊椎的側彎角度（cobb’s angle）大於10度就會被視爲脊柱側彎。

脊柱側彎帶來什麼影響？（按圖看真實患者照片）

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高低膊、盆骨不對稱需注意

最常見的脊椎側彎是成因不明的「原發性脊柱側彎」，通常在接近青春期時出現，女性發生率高於男性，全港大約有4%青少年受影響。患者一般沒有明顯不適症狀，因此要特別留意有沒有身體不對稱的情況，例如高低膊、肩胛骨左右不對稱突出或盆骨傾向一邊突出。

以下介紹一個簡單的檢查脊柱側彎的方法——亞當前彎測試（Adam's forward bending test）！（注：需要兩個人才可進行）

第1步：雙腿立正 第2步：向前彎腰大概90度 第3步：兩手掌心相對合手，平肩下垂 第4步：旁人在身後和側面觀察背部的外觀 結果：若上背或腰左右高低不一、有明顯凸起，則懷疑有脊椎側彎！

身心皆受影響

脊椎側彎並不單純是「長得不好」的問題，患者如果沒有得到適當治療，又或者缺乏運動、姿勢不良，可以造成很長遠的生理及心理影響：

慢性發炎

身體的關節、肌筋膜可能會出現慢性發炎，令患者經常覺得腰酸背痛，特別常發生在脊椎凸起側，直接影響工作、上堂、睡眠等日常生活的功能。

脊柱提早退化

到年紀稍大的時候，患者的脊柱會較易提早退化，嚴重者甚至會出現關節磨蝕、椎間盤突出而壓迫神經線等問題，可能要落到開刀才能治好。

影響心肺功能

變型的脊椎及肋骨有機會壓迫胸腔，令心肺功能受影響，造成呼吸不順。

自信降低

脊柱側彎直接影響個人的體態，如不少患者的肩膀會一高一低、頭會歪一邊，甚至需要長時間佩戴矯形架，與眾不同的外觀會讓人容易失去自信。

脊柱側彎直接影響個人體態,，對患者的自信心造成打擊。（Larm Rmah/unsplash）

愈早治療愈易處理

脊柱側彎後患者需要定期檢查，尤其青春期（即女性11至13歲、男性13至15歲）身高變化快，彎度非常容易惡化，更須緊密監察。醫生或物理治療師會根據患者的性別、年齡、骨齡、側彎角度等推斷出惡化風險，並提供合適的治療方案，一般愈早發現問題，患者所受的苦楚就愈少：

側彎角度15至20度：可接受針對性的物理治療

側彎角度20至40度：進行針對性的物理治療外，建議佩戴塑膠製造的矯形架 問題：容易引起皮膚敏感，且一日需佩戴約22小時，包括睡眠時間

側彎角度40至50度：除了物理治療和佩戴矯形架，或要考慮接受手術 問題：手術有一定風險，而且尤其對小童造成不少創傷，並有可能因術後出現粘連問題造成日後有痛症，而手術完成後也要進行漫長的復康練習

成年後就不需擔心？

不少人以為，只要青少年時期控制好，長大後就可以一勞永逸。然而，如果長期處於不良姿勢，加上隨年齡增長流失骨質、肌肉力量衰退，脊柱側彎度數在成年後其實有機會繼續惡化的！因此，患有脊柱側彎的成年人，仍要不時通過量度身高來觀察情況有沒有變本加厲，因為側彎度數加劇會令身高變矮。

此外，就算過去未曾患過脊柱側彎，一般人到較大年紀，又或者受過創傷後，也有可能因關節退化，而導致退化性脊柱側彎，但側彎弧度通常較小。

防止惡化有方法！

脊椎側彎雖然以原發性問題為主，難以事先預防，但日常生活的許多習慣會有可能令情況更加嚴重，以下有幾項脊椎側彎患者可特別注意的地方：

1. 保持正確姿勢：不管坐姿、站姿，還是走路時都應注意避免單側活動和不對稱的休息姿勢，尤其在青少年時期，中樞神經很快會記下不良姿勢，令身體習慣 2. 保持骨骼健康：多攝取鈣質如奶類、豆品或深綠色蔬菜等食物，以及多外出曬太陽以吸收維他命D 3. 鍛鍊肌肉力量：養成規律運動的習慣，如慢跑等 4. 接受治療：學習針對脊柱側彎特定的運動治療

Schroth療法助改善脊柱側彎

國際脊柱側彎骨科和康復治療科學學會（SORSORT）已有共識，建議絕大部分的脊柱側彎患者接受針對脊柱側彎的特定物理治療（PSSE），而其中最著名的運動方法是德國的Schroth脊柱側彎治療法。

其實大部分脊椎側彎都並非單純平面的左右傾斜，而是一種3D「旋轉」的變型，患者在哪段脊椎、向哪一個方向側彎都可能不盡相同，所以矯正時需對症下藥，並不是簡單幾個動作就可以解決所有類型的側彎。Schroth療法正正就是通過細心觀察患者，量身定制出一套治療方案，可在站立，坐下或躺下時進行鍛煉。

以下有兩組患者接受Schroth運動的照片作參考，但因為每個患者的脊椎側彎弧度、情況都不盡相同，做錯方向有機會令情況惡化，所以運動很有針對性，未必人人合用：

成年患者都有得救！

Schroth療法不止可以幫助青少年患者，目的也可以是防止彎度在年紀大骨質流失而加劇，並且預防和治療疼痛。事實上，即使是「骨頭硬晒」的成年人，亦有個案可達到大減側彎度數 10 度的效果！

迅康復康治療中心註冊物理治療師李建邦（撰稿人授權提供）

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