【01女性診療室】不可不知的泌尿問題　從滲第一滴尿開始便應求醫

「漏尿第一滴已反映膀胱或盆底肌出現問題，理應找醫生解決。」泌尿科張皓琬醫生指出，很多女性因尷尬而不敢求醫，對泌尿問題「拖得就拖」，但偏偏女性比男性更易患上尿道問題！ 原來女性尿道只有2.5cm，加上與陰道口、肛門相近，更易有細菌感染，立即看看張皓琬醫生的分享，了解常見的尿頻、尿道炎和尿失禁問題吧！

上廁所過8次屬尿頻 不愛飲水反易中招

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張醫生指出，尿頻的定義是日間上廁所次數超過八次，以及晚上有夜尿，而它的成因分為生活習慣和身體毛病兩種。

一般來說，不常飲水、或飲水習慣不規律（長期不飲水，口渴時才大量灌水）、經常進食重口味食物都有機會引致尿頻；另外患上膀胱炎、膀胱癌、年紀大致盆底肌和膀胱衰弱的人士，總會有「小便排不清」的感覺，而出現尿頻情況。

定時定量飲水可養成良好排尿習慣，避免尿頻尿急。（Getty Images）

尿頻≠尿道炎 醫生籲勿亂食抗生素

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尿頻、尿急、小便時尿道口赤痛都是細菌性尿道炎的徵狀，不少諱疾忌醫的病人或會自行到藥房購買抗生素，但張醫生提醒亂食抗生素未必能對症下藥，根治細菌性尿道炎，更有機會產生抗藥性。

再者，尿頻、下體灼痛並不等於急性尿道炎，它們有機會由間質性膀胱炎引起。間質性膀胱炎即膀胱內膜受損而造成的炎症，通常由自身免疫系統失調、壓力、食物敏感引起，與細菌感染無關，因此即使間質性膀胱炎的徵狀與細菌性尿道炎相若，卻不能以抗生素治療。

細菌性尿道炎和間質性膀胱炎都會出現尿頻、尿道口灼痛等徵狀，但治療方法卻完全不同。（Getty Images）

由此可見，尿道問題有很多成因，張醫生再三提醒大家應盡早求醫，接受尿液化驗和照膀胱鏡等檢查，以便對症下藥。

年輕也會尿失禁 任何年齡都有得醫

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尿失禁分為壓力性尿失禁和急切性尿失禁。壓力性尿失禁常見於更年期後、生過小朋友、特別是多次順產的女性，由於盆底肌衰弱、膀胱鬆弛，她們較容易患上壓力性尿失禁，在咳、大笑、打噴嚏的時便會滲尿，另外過分肥胖、哮喘、經常便秘或咳嗽會令盆腔受壓，亦有機會引致失禁。儘管壓力性尿失禁並不罕見，但很多人都不敢求醫，甚至不知道可以治療。

很多女性以為年紀大、生育過便「預咗」有尿滲，甚至有人問「乜失禁有得醫㗎咩？」 泌尿科張皓琬醫生

有別於高齡女性常見的壓力性尿失禁，急切性尿失禁分布年齡較廣泛，因為飲食習慣、間質性膀胱炎、膀胱過度活躍症和糖尿病等都有機會令膀胱無法控制，造成急切性尿失禁。

無論是壓力性抑或急切性尿失禁，只要盡早求醫都不難根治，醫生會按成因和情況安排行為治療以改善患者飲水和排尿習慣、藥物治療、甚至進行手術；另一方面，患者亦可通過凱格爾運動改善失禁——凱格爾運動是一套反覆收縮同放鬆盆骨的運動，有助鍛鍊盆底肌肉，改善尿頻、漏尿和失禁問題。

無論任何年紀、有否生育過的女性，漏尿均非正常狀態，患者應立即求醫。（Getty Images）

然而張醫生指出，不少病人寧願用衛生巾解決漏尿問題，也遲遲不願求醫，令尿道問題惡化。她曾有一位患膀胱下垂的60歲病人，即使飽受漏尿、下體痕癢的影響，每天被逼穿著加大碼褲子，因怕尷尬而不肯看醫生，最終引起腎衰竭和排尿困難，必須立即入院做膀胱下垂修補手術才可脫離生命危險。

漏尿第一滴已經係唔正常，拖得就拖只會令問題更嚴重。 泌尿科張皓琬醫生

泌尿科張皓琬醫生

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