【恐怖醫學】腰痛8成與腰無關　3秒測試大腿肌肉有冇退化？

腰痛是男女老幼都可能遇上的問題，成因眾多，如腰間盤突出、腎病，但最困擾的莫過於找不出原因的腰痛！Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》中的一集就提及，不明腰痛的原因可能與大腿肌肉有關，並教大家一個簡單方法自我測試有沒有這個問題，以及可以如何靠一套「拉筋操」改善。

腰痛纏繞不少人，甚至做盡各種檢查都可能找不到成因。Viu TV外購日本電視節目《恐怖醫學》也就此問題進行探究，發現原來源自神經、骨骼問題等成因明顯的腰痛，只佔整體腰痛個案的15%，其餘85%都是檢查後都無法確認成因的腰痛！

節目引述德島大學醫院骨科教授、國際腰痛學會日本代表幹事西良浩一指，很多腰痛其實是由腰部以外的原因導致，所以很難發現，其中一個常見引致腰痛的原因，竟然是看起來完全不相干的大腿！

不少人都有腰痛問題，卻一直找不到原因，有日本電視節目就發現，成因不明的腰痛可能與大腿肌肉有關！（viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

成因不明腰痛源自大腿？

西良教授解釋，不同人的肌肉量及質地雖然都有所不同，但一般都應具彈性、可伸展；如果肌肉出現退化，就可能會失去彈性，變得硬邦邦、難伸展，而大腿肌肉的拉長幅度正正就是引發腰痛的關鍵！因為肌肉拉不長，連接肌肉的盤骨就容易被強行扯向前面，導致盤骨前傾，接駁着盤骨的腰部亦繼而一同傾前，令腰部負擔增加，造成腰痛。

西良教授以蒟蒻作比喻，解釋大腿肌肉與腰痛的關係（按圖）：

+ 2

踢臀測試大腿肌肉

節目請來了10名年齡50介乎59歲、有不同程度腰痛問題的人士，他們腰痛的類型大概可分為向前彎腰時痛、向後扭腰時痛以及長時間維持同一姿勢後再活動時痛，而只要簡單幾個步驟，就可以初步判斷他們的腰痛是否因大腿肌肉退化引起。

測試步驟及結果如下（按圖）：

+ 3 + 2

1. 面向地躺下 2. 稍為用力把腳跟踢向臀部（注意不能太用力，可能會令腳抽筋） 3. 兩隻腳各試一次 4. 腳跟能否碰到臀部？

結果

兩隻腳都碰到：合格！

兩隻腳都碰到即是合格！（viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

任何一隻腳碰不到：腰痛可能是因大腿肌肉退化！

任何一隻腳碰不到即是腰痛可能是因大腿肌肉退化！（viu TV《恐怖醫學》影片截圖）

少走路、常開車高危！

10位測試者中，有7位都無法通過測試，而且主要集中在向後扭腰時痛、長時間維持同一姿勢後再活動的兩組人。節目其後再安排他們接受超聲波影像儀器檢查評估大腿肌肉硬度，證實大部分人的確有大腿肌肉偏硬的問題。

西良教授就指，其實大腿肌肉退化、變硬很常見，尤其平時少走路、經常開車或長期久坐在家中的人士特別易有此問題，不過肌肉是可以復原的組織，無論多少歲都可重新鍛鍊起來。

一日三次簡單伸展操消除腰痛

節目就推薦一套由專家設計的肌肉伸展體操，動作非常簡易，更指主因大腿肌肉變硬而非腰椎間盤突出等問題而導致腰痛的患者做了這體操後，幾乎九成都有改善。

究竟是什麼體操如此神奇？大家一起來跟着試做看看（按圖了解步驟）：

+ 4 + 3 + 2

1. 整個人打側躺下 2. 用手捉住在位於上面的腳，腿跟盡量貼近臂部 3. 大腿向後擺10下 4. 換另一邊腳再做10下

一日做三組解決30年腰痛

據節目指，只要一日做3組以上動作，就可助逐小拉鬆變硬的大腿肌肉，並令前傾的盤骨回復原本的位置，減輕腰部負擔，但西良教授提醒，大腿後擺幅度太大可能會令腰往後扭得太厲害，引發腰痛，所以做時要慢慢來，量力而為。

節目特意找來其中一位腰痛持續了足足三十年的測試者，紀錄她在進行伸展體操三日後的變化，結果發現她不但成功通過最初大失敗的踢臀測試，超聲波影像儀器檢查也顯示她的大腿肌肉硬度有很大的改善。本人也表示，如將痛楚分成十級，她原本在做家務時腰痛情況一般都達7至8級，但現在則只有2至3級，可說是非常大的進步！

+ 3 + 2

如果各位也有找不出成因的腰痛問題，不妨測試一下與大腿肌肉有沒有關係，再作出相應改善吧。

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