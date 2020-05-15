【蚊叮】邊種血型易惹蚊？蚊愛揀上你旳4大原因

夏天多蚊，有些人特別惹蚊？一群人走在一起，某些人總是容易被蚊叮，有些人就沒事，這些經驗你有嗎？有說法指，有些血型特別惹蚊，亦有人說體溫較高，蚊子最愛，究竟是否真有其事？有些研究說法，可能解答到！

是否有人特別惹蚊？很多人有興趣想知。日本節目《マツコの知らない世界》，曾邀請了一位愛蚊少年田上大喜，他養了超過4,000隻蚊，以研究惹蚊原因。

田上大喜自己養蚊研究惹蚊原因。（節目截圖）

節目中，他與妹妹一起測試5分鐘內兩人被蚊咬次數，妹妹達81次，哥哥有25次，原來妹妹腳上細菌比哥哥多3倍，之後哥哥用消毒殺菌濕紙巾抹腳，發現這做法可減少被蚊咬，而妹妹抹腳後，被蚊咬次數也減少近三分之一。

皮膚上多細菌，可能是惹蚊咬原因，除此之外，究竟還有什麼因素可能惹蚊呢？（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

1）血型

有些血型易惹蚊， 不少人都聽過這說法，是否真有其事？一項日本研究發現，在實驗環境下，相比A、B、AB型血的人，蚊子較喜歡O型血。研究發現蚊停留在O型血的人身上次數，是A型血的2倍，B型血則是兩者之間。

研究又指，蚊可從人體皮膚發現訊號，分辨其血型。有85%的人會發出這訊號，蚊會集中找尋發出這訊號的O型血人士；剩下15%不會發出訊號的人，不論其血型，蚊都較不感興趣。

這或許解釋了，有些O型血易惹蚊，但有時候，大家都是O型血，有些人卻不會。

2）身體氣味

夏天在郊外容易出一身汗，有沒有發覺，這時候也特別惹蚊？原來蚊子容易被某些在人體皮膚和汗水中的某些化合物所吸引。

《Princeton Neuroscience Institute》的研究發現，如乳酸（lactic acid）或阿摩尼亞（ammonia） 的化合物，帶有對蚊子吸引的味道。雖然研究人員仍未清楚不同氣味吸引蚊子的原因，但就估計和基因、皮膚上某種細菌或兩者同時結合有關。

另外，一項2011年的研究也和日本少年有相似的發現，以殺菌的肥皂洗腳，可大大減少被甘比亞瘧蚊（Anopheles gambiae）叮的機會。

3）衣服顏色

另有說法指，衣服旳顏色也會決定究竟蚊會否揀上你，你或許覺得有點難以置信，但原來也有相關研究。

2018年的研究指，雖然未肯定原因，不過就發現蚊會被黑色所吸引。穿著黑色或其他深色衣物，可能會更惹蚊，怕蚊的你，這說法也有參考價值。

4）二氧化碳

美國國家衛生院（NIH）的資料顯示，我們呼吸時會呼出二氧化碳，較活躍時例如運動，呼出的二氧化碳量就會更多。蚊子可檢測環境中的二氧化碳量，當二氧化碳增加時，蚊子就會知道有潛在的主人在附近，並會移動到至範圍內。

被蚊叮後果可大可小？

夏天到了，蚊叮難以避免，防蚊措施要做足！雖然一般被蚊叮後，塗抹藥膏，就不會有大礙。不過，有些情況被蚊叮了，卻可能後果嚴重。有些致命傳染病，是由蚊子傳播（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

1）登革熱

登革熱由白紋伊蚊（本港主要）及埃及伊蚊傳播，登革熱病毒共有4種不同血清型，每一型均可引致登革熱及重症登革熱（又稱為登革出血熱）。

潛伏期： 3 至14 天，通常 4至7 天

症狀：高燒、嚴重頭痛、眼窩後疼痛、肌肉及關節痛、噁心、嘔吐、淋巴結腫脹以及出疹。部分人感染後，可以沒有明顯的症狀，或只有發熱等輕微症狀

重症登革熱（登革熱所引起的併發症）

初期：與登革熱相關的一般症狀，體溫可高達攝氏 40至41 度，可持續2至7天

後期：出現出血的症狀，如皮膚出現瘀斑、鼻或牙齦出血、甚或內出血等

最嚴重：血液循環系統衰竭、休克及死亡

2）日本腦炎

日本腦炎由三帶喙庫蚊（於黃昏至黎明時分最為活躍）傳播。大部份受感染者没有明顯病徵，或只有發燒及頭痛等輕微症狀。

嚴重情況及症狀：短時間內發病，並會出現頭痛、發高燒、頸部僵硬、神志不清、昏迷、震顫、抽搐（尤其是兒童）及癱瘓等

出現症狀的患者病死率可高達30%。康復者中也會有20%至30%出現永久性智力、行為或神經系統的問題，如癱瘓、反復抽搐或失語。

防蚊小貼士

以下就為大家提供一些防蚊小貼士（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

- 穿著寬鬆、淺色的長袖上衣及長褲 - 於外露的皮膚及衣服塗上含避蚊胺成分的昆蟲驅避劑 遠足或行山時： - 穿上可完全遮蓋足部的鞋，避免穿拖鞋或涼鞋 - 把褲腳塞進襪子或長靴裏，以免皮膚與節足類動物接觸 - 避免使用有香味的化妝品或護膚品 - 使用行人徑，避免穿過草叢或樹叢。不要觸碰行人徑沿邊的植物 - 避免在草叢或樹叢，或潮濕陰暗處歇息 - 不要把衣物掛在草叢或樹叢上 - 依照指示重複使用昆蟲驅避劑 - 查看身體和衣物，並清理依附的節足類動物 - 用梘液或肥皂淋浴，並清洗衣物 - 檢查和清潔隨行寵物的身體

（資料來源：《衛生署》、《Healthline》、美國國家衛生院（NIH））

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