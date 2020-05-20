【暗瘡】飲奶易生暗瘡！與煎炸嘢無關　唔想滿面痘痘4類食物要戒

生暗瘡是因食薯片等熱氣食物所致？除了減肥需節制飲食，預防和擊退暗瘡都要注意食物的「升糖指數（GI）」和Omega 3和Omega 6的攝取！牛奶、乳酪、雪糕、芝士和朱古力都可致暗瘡，看看不同飲食對你皮膚產生的影響、化妝品又應如何選？ 撰文：余思欣醫生

飲食、生活習慣和日常護理與暗瘡息息相關，很多人誤以為「熱氣」食物皆不能吃，煎炸食物油膩膩的，很多患者都認為不能吃。從中醫角度出發，暗瘡亦有寒熱之分。其實現有的研究所得，煎炸的食物不會特別使暗瘡惡化。

相信每個人也有生暗瘡的經歷。（septiansimon／unsplash）

綜合西醫的研究報告，發現以下的飲食習慣對暗瘡有莫大影響： （按圖）

+ 14 + 13 + 12

1. 奶類製品

牛奶及奶類製品包括乳酪、雪糕、芝士等，含有天然激素，同時在進食後會刺激胰島素及其生長因子 IGF-1（類胰島素生長因子），這些荷爾蒙都會增加油脂分泌。

脫脂或低脂奶會較好？

奶類當中，脫脂奶或低脂奶反而更刺激暗瘡爆發，無糖或低糖豆奶才是取代牛奶之選。

2. 高升糖指數食物

除了牛奶及奶類製品，高升糖指數的食物都會使暗瘡惡化。升糖指數glycemic index (GI) 用來衡量進食含糖的食物後2小時血糖及胰島素的升幅，而高升糖食物會刺激胰島素及IGF-1，增加油脂，使炎症惡化。

高升糖指數食物包括：

- 甜品

製作使用大量砂糖，含糖量高，一般都是高升糖食物。

- 其他食物卻不能靠味覺分辨

白飯和意粉皆沒有甜味，但白飯屬高升糖、意粉卻是低升糖；西瓜和提子都是清甜水果，西瓜屬高升糖、提子卻是低升糖。在網上尋找「glycemic index」，也能找到相對的資料，幫助了解哪種食物應少吃。

高升糖食物例子： (按圖)

+ 2

低升糖食物是較好的選擇，因纖維量高的食物／高纖食物多是低升糖，包括：（按圖）

+ 11 + 10 + 9

3. 多肉（奧米加6脂肪酸）

奧米加6脂肪酸（omega-6 fatty acids） 促炎，有助啟動炎症抗菌，調節代謝，而奧米加3脂肪酸（omega-3 fatty acids）則抗炎，減少不正常發炎及血小板凝聚。最理想的攝取量為1:1，兩者的失衡會令身體炎症惡化，亦不限於皮膚。

因此，多吃西餐也會增加暗瘡，因西方的飲食多肉，含有大量的奧米加6脂肪酸而少量的奧米加3脂肪酸，失衡可達至10-20:1。飲食上我們應減少肉類，多吃魚、牛油果、核桃、亞麻籽等，不同食物的奧米加6脂肪酸和奧米加3脂肪酸含量：

+ 6 + 5 + 4

4. 朱古力

朱古力多含有牛奶及糖，對暗瘡皮膚固然不好。除此以外，有研究發現朱古力的可可都會使暗瘡惡化。

菠菜等含鋅食物有助改善暗瘡。（李啟康攝）

多吃含鋅食物 改善暗瘡

多吃含鋅的食物有助消滅炎症，及減滅導致暗瘡的細菌，但注意，成人的攝取量是每天40毫克。

含鋅的食物包括：

蠔、堅果、小麥胚芽、菠菜、豌豆、蘑菇

防患之於未然，日常護理要做足！（clarephotolover/unsplash）

日常護理

了解生暗瘡的日常護理：（按圖）

+ 12 + 11 + 10

1. 洗面次數：一天2次

暗瘡患者常有過頻繁的洗面習慣，去除面上的油脂以減少油光滿面所做成的尷尬。然而，過多的洗面次數把保護皮膚的油分也洗掉，使皮膚變得敏感，同時刺激皮膚分泌更多的油分，得不償失，所以一天洗臉兩次已經足夠。

2. 洗面乳：溫和

大家可選用溫和的洗面乳，減少刺激。若油分調控仍欠理想，可選用有果酸成分的洗面乳，但不應天天使用，可一星期用1至2次以減低刺激，適應後才自行調節使用的頻率。

3. 適當保濕：維他命B5或透明質酸

過度去除皮膚角質油脂反而會刺激更多油脂分泌，也就是我們常道的「油水失衡」。使用保濕產品時，可選用維他命B5 或透明質酸的保水因子，留意保濕液的脂質成分應盡量少，塗上臉時較清爽，減少不適及減低堵塞毛孔的機會。

4. 防曬：物理性防曬產品

防曬可選取 oil free 不含油分及沒有防水功能的、物理性防曬及礦物粉底含有titanium dioxide 及 zinc oxide，都能控制油脂分泌。

5. 化妝品:有防粉刺系列

大部分大型化妝品系列都有防粉刺系列，減少堵塞毛孔的機會。在網上搜尋「non comedogenic foundation 或 make up」，輕易找到不同品牌的防粉刺產品可供選購。

6. 多做運動

運動促進新陳代謝，汗水有助疏通毛孔。

7. 適當抒壓、早睡

捱夜後的清晨往往都是油光滿面，因工作壓力、捱夜都會增加壓力荷爾蒙（即皮質醇），增加油脂分泌。

8. 切記不要常常用手觸摸或擠暗瘡

戴口罩（thedotter/unsplash）

戴口罩的日子怎麼過？

天氣轉熱，油分本來因應氣溫上升而增加，再加上長期戴口罩，使暗瘡情況惡化。

- 日常生活上的改變：運動、不捱夜、戒牛奶甜點

- 不要化妝或只化眼妝

- 若油分分泌過盛，使用帶有少量果酸的洗面奶或精華

- 在受影響位置使用外塗暗瘡藥

余思欣醫生（撰稿人授權提供）

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