【心臟病】高溫也可誘發心肌梗塞　雪糕無助降溫炎夏護心靠5招

心臟病不獨在冬天才高危，在夏天也不可掉以輕心，因為身體在炎熱環境容易心跳加速，血壓也會改變，致心臟病發風險有機會增加。 就算本身非心臟病患者也有可能出事嗎？靠吃雪糕來降溫消暑竟是沒用？以下的夏日護心建議實在不可不知。

心臟病易於冬天氣溫低時誘發，可說是醫學界已有的共識，但就算來到夏天也一樣不能掉以輕心，因為氣溫較高的環境同樣有機會誘發心臟病！

太熱也會心臟病發

心臟科專科醫生陳麒尹表示，醫學界過去沒很聚焦地研究高溫對心臟健康有甚麼影響，但近年不少回顧性的數據都發現，高溫與心臟病是有一定關係。他引述一項2013年的研究指出，人在極端寒冷（extreme cold）及極端炎熱（extreme heat）下，同樣更容易死於心臟病。

夏天氣溫較高的日子，同樣是心臟病發的高危時期？（Jonny Kennaugh/unsplash）

那高溫導致心臟病發的前因後果是什麼？陳醫生說，暫時未歸納到很準確的答案，不過可以推斷與以下3個因素有關（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

1. 體溫調節出問題

人體調節體溫的機制是由身體各器官如皮膚去感應，再把訊息傳至大腦，大腦會依情況向各器官發出指令，如體溫高就透過出汗、微絲血管縮放等來散熱；但當氣溫過高甚至中暑時，這方面的機制便會出問題，影響身體機能，並令氧氣消耗量增加，新陳代謝加快，帶來荷爾蒙、血管鬆弛度及血壓等的改變，繼而影響心臟運作，誘發急性心臟病。

2. 心臟供血不足

你有沒有試過在熱天時感覺心跳加速？原來當體溫過高時，我們需要通過肌肉和皮膚控制血管擴張來為身體散熱，所以心臟需要泵出更多血到肌肉和皮膚去支持其運作，這個過程會導致心跳變快、血壓下降，一旦泵血量過大，心臟的供血更可能會失去平衡。當心臟供予自身的血量都不足夠時，就會因為缺血而出現心肌梗塞。

3. 脫水令血液變濃

人體最主要的散熱方式，就是出汗以帶走身體熱能，但如果身體本身水分不足夠而脫水，是會影響血液的組成，令血液變得更濃更稠，容易形成血塊，阻塞靜脈及動脈血管，並有機會引發冠狀動脈栓塞、心肌梗塞等心臟病。

沒心臟病病史都要留神！

陳醫生指，在夏天氣溫高時發作的心臟病，比較常見的都是上述提到的心肌梗塞和冠狀動脈栓塞，也是一般人所認知的「心臟病發」，至於心律不正、心臟衰竭等則較少見，但以整個心臟可能都受影響的角度來看，他也不排除會有相關案例。

很多人以為心臟病發是心臟病患者才需擔心的問題，但陳醫生就提醒，本身患糖尿病、高血壓、心臟病等的長期病患者風險雖然更高，但一般人也不可以掉以輕心，「所有人都會受氣溫影響，就算本身沒心臟病，都可以因為中暑等原因併發急性心臟病，只要出現頭部或全身發燙、心跳過快、胸悶、呼吸困難等情況就要小心」。

不少人在夏天都愛吃冰涼的雪糕，但原來這反而會增加體內熱能。（ Sebastian Coman Photography/unsplash）

雪糕無助身體降溫？

天氣熱是無法改變的環境因素，很多人就會嘗試以各種方式解暑，例如飲凍飲、食雪糕，馬上「透心涼」，但這些方法原來未必是理想的降溫方法！陳醫生解釋，由於雪糕和很多時下流行奶類飲品的糖分與熱量很高，所以人體在消化當中的營養時，反而會產生額外的熱能。

那麼在炎炎夏天，我們又有什麼自救方法？陳醫生就提供幾個夏天時控制體溫及保護心臟的貼士，長期病患者尤其要注意（按圖）：

+ 2

- 避免在高溫、正午時分外出曝曬 - 隨身帶備水，特別出汗後須補充足夠水分 - 進食時選擇易消化、低熱量的食物，又或可少食多餐，減輕身體負擔 - 避免穿吸熱的衣服，改穿鬆身、透氣衣服 - 不適時最好先去有屋簷的地方休息一會兒，再進入冷氣地方，以免溫差過大

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先天心漏 中年先知？（01製圖）