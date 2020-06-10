【體檢】年輕驗血糖防糖尿病及三高　20至60歲建議檢查項目大不同

現代人愈來愈重視自己的健康狀況，再加上不少慢性疾病都有年輕化的趨勢，20多歲的年輕人有「三高」問題或脂肪肝的比例逐年升高，中國大陸甚至還傳出有3歲幼童罹患痛風的病例，使得預防疾病成了人們保持健康的重要課題。很多人開始固定進行健康檢查，但是，不同年齡的人該重視的檢查項目又有什麼不一樣？

從20歲到60歲，該做的健檢項目都各有不同

現在就從20歲到60歲，以每10年做一個區隔，讓大家知道，不同年齡所最該著重的健檢項目，但這只能用概括式的表述方式，畢竟每個人的健康狀況，以及器官保養情形都各有不同，所以如果要選擇適合個人的健檢項目，建議還是與家醫科醫生或是健檢單位的諮詢人員進行討論，再視自己的預算目標進行選擇。

從20歲到60歲，有什麼該做的健康檢查項目？（點擊下圖看清！）

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一、20-29歲：

很多人認為，20多歲是人生青春正盛，健康情況最佳的時候，根本跟健檢2字扯不上關係，但事實上並非如此，因為從出生時到6歲前會注射多種疫苗，這些常規疫苗大多並非終身免疫。到了20多歲，人體內抗體很可能已經低於正常防禦水平，身體也就會處於防護力不足的危險狀態。此外，大多數20多歲的年輕人開始進入職場，接觸人群層面變廣，各種肝炎、消化道感染的機率增加。

建議：

20多歲的年輕人選擇體檢項目時，要注意傳染病的篩查，比如肝功能各項指數和血液檢查；此外，還要注重胸部X光的檢查，因為肺結核在年輕人中也很常見。

大多數20多歲的年輕人開始進入職場，接觸人群層面變廣，各種肝炎、消化道感染的機率增加。（Tyler Franta／Unsplash）

二、30-39歲：

在職場工作一段時間，年過30以後的青年容易因為飲食不正常、外食多、少運動而肥胖，也因而種下心血管疾病的風險。此外，工作壓力大刺激交感神經，長期壓力也會使得腎上腺皮質素過度分泌，容易造成血糖升高，糖尿病前期症狀、脂肪堆積、三高等慢性病都是很容易發生。

建議：

從30歲起，請開始進行有新陳代謝方面的血液生化檢查。當然，也可以增加一些常見的腫瘤部份，特別是有癌症家族史者，例如女性的乳房超聲波；若有抽煙習慣，則可早期進行肺部檢查，甚至因為飲食不正常，有胃部不適或排便問題的人，則可做腸胃鏡檢查。

此外，建議30歲以上的人至少一年要做一次血糖檢查，而且不只是做空腹血糖檢測，因為50%左右的糖尿病人空腹血糖不一定升高，但餐後血糖會明顯升高。

大部分年輕人體檢空腹時測血糖沒問題，但餐後血糖卻很高。所以應該同時查一次餐後血糖，必要時再做糖化血色素的檢查。

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三、40-49歲：

很多人認為到了50歲以後再關注心臟健康也來得及，但因為人類的飲食和生活習慣的不正常，使得很多40多歲的壯年人的心臟與血管明顯老化，彈性大不如前，再加上如果心血管病家族史的人，極可能有心血管疾病的潛藏因子，所以必須開始關注心臟問題。否則一旦突然出現急性心梗、冠心病時，其猝死率反而比習慣了防範未然的老年人更高。

年過40歲的人，也建議開始收集健檢報告的習慣，讓未來的檢查結果有比較的基礎。例如，有些人膽紅素會比標準值稍高，若有紀錄可循，就可知道這是個人體質所致，也就不會覺得意外及焦慮。

建議：

由於多數癌症發現的年紀約從50歲開始，因此，40到49歲這段期間可以考慮做一次完整的健康檢查，可能可以早些發現腫瘤或作為日後身體器官功能比對的基礎。

此外，建議這個年齡區段的人每年應定期檢查心血管健康，掌控血脂、血壓等指標數據。至於是否要做超聲波心電圖、心向量圖檢查、以及冠狀動脈造影等具體篩查項目，則要諮詢專科醫生，依據不同的身體狀況來做決定。

至於是否要做超聲波心電圖、心向量圖檢查、以及冠狀動脈造影等具體篩查項目，則要諮詢專科醫生，依據不同的身體狀況來做決定。（Online Marketing／Unsplash）

四、50-59歲：

到了50歲時，許多女性開始面臨停經的生理狀態改變，體內雌激素水平降低，鈣質流失增加，因此患骨質疏鬆的女性要遠遠多於男性。此外，50歲的人還應關注腸道健康，在做腸道體檢時，要更加注意腸瘜肉、慢性潰瘍等病變，防止這些小的病變發展成腫瘤。

建議：

年過50歲的人，建議應該每年做一次骨密度檢查，並進行一次糞便潛血檢查，每2到3年做一次大腸鏡和胃鏡檢查；而有相關病史等的高風險人群，則應該每年都進行一次胃鏡和大腸鏡檢查。

五、60歲以上：

60歲以後是老年生活的開始，所以應該展開全面體檢，而不再是有所側重的檢查。此外，老人由於血管老化脆弱，聽力與視力弱化的情況也很多見，大多與耳朵和眼睛的供血血管突然栓塞有關，這個年齡的進行健康檢查必須視當時的健康狀態來決定進行哪些項目。

建議：

除了心腦血管、糖尿病、惡性腫瘤、腎功能損害、甲狀腺機能變化等疾病的檢查，老年人還應該注意聽力和眼底病變的預防。定期檢查眼底，能及早發現老年性白內障、原發性青光眼。患有高血壓、冠心病、糖尿病的老人，查眼底，還可以反映腦動脈是否硬化。

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