【月經】脹痛經遲及月經量多或卵巢囊腫　4類型成因忌吃燕窩花膠

月經失調、脫髮、失眠、「瞓得差」、腹部脹痛，摸到硬塊是卵巢囊腫的症狀！卵巢囊腫包括子宮內膜異位症、朱古力瘤、卵巢癌等，當中最常見的是功能性水瘤。中醫認為卵巢囊腫分為4類型，分別是情緒激動、過勞、經期時造成，女人一定要學會養好身體，看看怎樣調理吧！ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

曾有38歲的已婚女士求診，她在十年來都有月經延後的問題，月經平均40天才來潮一次，有時更會出現陰道不規則出血。同時，她的少腹（腹部臍下部分）脹痛、睡眠差、脫髮量多、每天1次大便。自從結婚產一女後，頭髮脫落增多，但未曾進行過人工流產手術。無論是不是月經來潮的時間，都會感到少腹脹痛，亦摸到有硬塊。

後來配合現代醫學檢查，發現有5厘米的功能性水瘤，本人開始為病人進行針灸和中藥治療後，3個月後發現功能性水瘤和脫髮等情況逐漸有改善。

（yrss/unsplash）

卵巢囊腫常見於20至50歲

卵巢囊腫是常見婦科病，常見於20至50歲的婦女。它是充滿液體的囊，在卵巢（女性體內製造卵子的2個小器官）表面或內部形成，主要分為良性和惡性，但臨床上以良性較多。

良性腫瘤包括子宮內膜異位症、巧克力囊腫（朱古力瘤）和畸胎瘤；惡性則為卵巢癌，當中最常見的是功能性水瘤。欲排除惡性腫瘤的可能性，需要配合現代醫學檢查。

症狀：腹痛、月經不規則

卵巢囊腫雖為良性腫瘤，但對患者的生育功能會產生較大的影響。初期無顯著症狀，因此大部分患者會忽視，但隨著囊腫增大，患者會出現腹痛、腹脹、月經淋漓不淨或月經量多、陰道不規則出血等病症。部分患者更會出現白帶量多、觸摸少腹（腹部臍下部分）時會感到如雞蛋般的腫瘤。

月經量多點知？衛生巾估算法：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

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大部分求診的患者不希望做手術或希望用中醫方法控制，甚至令腫瘤消失，免卻手術之苦。可是，卵巢囊腫不是一日就能形成，故治療上也難求朝夕之效。中醫治療多以針灸和中藥相結合，達到調經、止血、令疼痛消失和恢復卵巢功能、控制囊腫生長，使腫瘤逐漸軟化，有助消散。

過勞、經期時外邪侵入可致

卵巢囊腫屬於中醫的「積聚」、「腸覃」、「癥瘕」的範疇，形成的原因主要是與正氣虛弱，肝氣鬱結有關。情緒激動、過勞、經期、產後，外邪乘虛侵入構成卵巢囊腫形成的病機。卵巢囊腫在臨床上分氣滯型、血瘀型、痰濕型和濕熱型。

氣滯型

表現：小腹有腫塊，積塊不堅，推它可移動，時散時聚，或上或下，時感疼痛，痛無定處、小腹脹滿、胸悶不舒、精神抑鬱、月經不調

成因：女子「以肝為先天」，但現代女性大部分需同時兼顧家庭和工作，承擔更多的壓力，過度用腦或者生活感到緊張，影響肝之條達，導致肝氣鬱結，氣血運行受阻，滯於沖任胞宮（子宮），結塊積於小腹

飲食宜忌：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

血瘀型

表現：小腹有包塊，積塊堅硬，固定不移，疼痛拒按、肌膚不潤澤、口幹不欲飲、月經延後或淋漓不斷、面色晦暗

成因：月經期間和產子後胞脈空虛，子宮內餘血未排淨；未有節制性生活；或外邪侵襲，令氣血凝滯；或暴怒傷肝，氣逆血留；或思慮過多或過分擔憂傷脾，氣虛而血滯

飲食宜忌：（按圖）

+ 5 + 4 + 3

痰濕型

表現：小腹有包塊，按之不堅，或時作痛、白帶量多，色白質黏稠，胸脘痞悶、時欲嘔惡、月經延後甚至閉經

成因：脾氣虛弱，或飲食不節制，損傷脾胃失去健運

飲食宜忌：

+ 5 + 4 + 3

濕熱型

表現：小腹有包塊，疼痛拒按、下腹及腰骶【軀幹中上身與下身（包括骨盆和下肢）相互連接的樞紐】疼痛、白帶量多，色黃或五色雜下（包括青、黄、白、紅、黑）、可伴經期提前或延長、經血量多、經前腹痛加重、煩躁易怒、發熱口渴

成因：經期或產後胞脈空虛，子宮內餘血未排淨、外陰不乾潔、或性生活不禁、染濕熱邪毒

飲食宜忌：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

患卵巢囊腫時需戒口的食物：

- 避免進食雌激素高的食物，例如：燕窩和花膠（應吃無激素的雞蛋和雞翼）

- 避免進食刺激，生冷和辛辣食物

日常調理（按圖）

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食療調理：淮山黨參瘦肉湯

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治療閉經時不能月經一來潮就馬上停止，否則就會前功盡廢。（freepik）

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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