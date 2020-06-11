【驅蚊】香茅油易揮發40分鐘後漸失效　認識6種防蚊產品成分用途

夏天不僅要慎防中暑，亦要懂得驅蚊，免受患登革熱、日本腦炎及寨卡病毒等的風險。 坊間驅蚊法寶選擇繁多，如蚊怕水、蚊貼、驅蚊手帶等，究竟它們的成分及功能有甚麼不同？使用時有甚麼要注意？在外遊無望也想遠足郊遊的日子裏，了解更多驅蚊常識絕對重要。

防蚊及驅水產品種類繁多，大家應要了解各種產品特性後才選購。（資料圖片）

防蚊、驅蚊產品種類繁多，並以以下3種成分最為常見，大家在選購產品前應先對它們有一定認識。

驅蚊成分知多啲（按圖）：

+ 8 + 7 + 6

•「避蚊胺」（DEET）

一般市面上的蚊怕水都含「避蚊胺」（N, N-diethyl-meta-toluamide）這種成本，簡稱為DEET（Diethyltoluamide），它是可擾亂蚊蟲對人體的感覺。美國《Annals of Internal Medicine》的研究指出，「避蚊胺」濃度愈高，效力愈強。

不過，DEET有一定刺激性，如使用的濃度過高，是有機會令人頭痛、氣管收窄及眼睛腫痛等。一般來說，10%至35%濃度的DEET就已足夠，除非是在蚊蟲密集、或蚊怕水快速損耗的炎熱及極端潮濕的環境下，才需要選用50%以上的「避蚊胺」產品。而美國兒科學會及加拿大健康局亦建議，兒童應使用DEET為10%以下的蚊怕水產品。

• 香茅油

市面上也有不少蚊怕水是使用「香茅油」（Citronella oil）作主要驅蚊成分。

香茅油萃取自香茅（Citronella），屬易揮發性油類，毒性低，可作驅蟲劑，惟它的氣味比「避蚊胺」強烈很多，未必人人能接受。含香茅油驅蚊產品，在起初40分鐘效力最強，之後逐漸減弱，有效時間一般不夠「避蚊胺」長。加拿大健康局建議2歲以下兒童，不宜使用香茅油驅蚊產品。

• 茄紅素

茄紅素亦另一有效的防蚊成分，它的學名是「野紅茄提取物」，其中的天然物質甲基壬基酮（IBI246）能干擾蚊蟲辨認人體釋放的二氧化碳，有機會達到驅趕蚊蠓的效果。

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6大防蚊產品點揀好？

市面上的防蚊產品林林總總，下面就為大家講解6種常見的防蚊產品（按圖）：

1） 蚊怕水

蚊怕水會隨時間失去其效力（視乎成分、濃度、天氣、身體出汗情況和環境而定），而一般蚊怕水都聲稱可維持數小時。

雨水會沖走皮膚上的蚊怕水，而強風及炎熱天氣也會加速揮發蚊怕水中的有效成分，減少有效時間。夏天易出汗，汗液也會沖淡蚊怕水，減低其效力。有些人對蚊怕水敏感，因此使用前應先將小劑量的蚊怕水塗在皮膚上，測試過敏反應。此外，也不要讓兒童自行塗搽蚊怕水。

使用蚊怕水須知（按圖）：

+ 3 + 2

2）防蚊噴霧

防蚊噴霧和蚊怕水不同：蚊怕水屬驅蚊劑，而防蚊噴霧則屬殺蟲劑，兩者的用法不同。防蚊噴霧的正確用法是噴灑在與皮膚無直接接觸的衣物、帽、露營裝備、蚊帳或窗簾上。

使用防蚊噴霧須知（按圖）：

+ 3 + 2

3）驅蚊貼

蚊怕貼的驅蚊成分儲存在黏貼裡，成分由黏貼釋出發揮驅蚊作用，但要留意蚊怕貼要貼在接近外露皮膚的衣物上，如衣領、袖口、褲腳等。市面上大多數蚊怕貼的主要驅蚊成分為香茅油，濃度由13%至65%不等。

使用蚊怕貼須知（按圖）：

+ 2

4）蚊香

蚊香可分為燃點式及電熱式2種，而電熱式又分片裝、液體裝及晶體裝3款。

蚊香的主要殺蟲成分為人工合成的「除蟲菊酯」（Pyrethroids）殺蟲劑。除蟲菊酯為接觸性毒藥，可破壞昆蟲的神經系統，當蚊蟲吸入小量後便會漸感不適，然後會離開含有除蟲菊酯氣體的空間，如牠們吸入大量除蟲菊酯，則有機會會死亡。世界衛生組織資料指出，除蟲菊酯不溶於水，穩定性較弱，毒性屬低至中度，很容易分解，而且對環境的污染較低。

燃燒式蚊香勝在每次使用價錢較電熱式便宜，但過程會產生煙霧和灰燼，而電熱式蚊香則無煙、無灰、無明火，較安全及清潔。

有部分人接觸蚊香後，皮膚或出現紅斑，或在吸入後出現支氣管不適。如家中有早產或呼吸系統有問題的嬰兒，就不宜使用蚊香。

使用蚊香須知（按圖）：

+ 3 + 2

5）捕蚊器

捕蚊器一般放置在固定位置（如露台或花園），市面上有以紫外線、二氧化碳等吸引蚊子的捕蚊燈，吸引蚊子飛入陷阱後，以高壓電將蚊蟲殺死。

2004年消委會就曾作測試，雖然結果顯示捕蚊器可捕捉一些蚊子，不過有不少研究指，蚊的視覺不算銳利，主要透過二氧化碳、人體溫度和氣味來尋找覓食對象，所以不是所有蚊子都會被捕蚊器的光所吸引。當蚊處於捕蚊器和人兩者之間，飛向人的機會肯定會比向捕蚊器高。

使用捕蚊器須知（按圖）：

6）電子驅蚊器

驅蚊器或驅蟲器一般聲稱的操作原理分為3類，主要是聲波（sonic）、超聲波（ultrasound）、電磁波（electromagnetic）。英國消費者組織Which?在2005年曾就電子驅蚊器進行測試，發現有產品未能有效對付所有可能叮咬人類的蚊種。

此外，有些產品聲稱具備不同操作模式，以驅趕不同種類的蚊種或害蟲。不過在實際操作上，消費者無法得知蚊子的種類而調校適合的操作模式去驅蚊。加上，消委會報告指出，現時未有科學研究支持聲波頻率有驅蚊效用的說法。

美國疾病控制及預防中心（CDC）指，「超聲波」儀器非有效預防蚊咬的方法。而Cochrane傳染病士作小組在一份於2009年發表的研究報告也指出，電子驅蚊器並無助預防蚊咬，亦不能預覽瘧疾的傳播，而且不論參加者有否使用電子驅蚊器，在他們暴露的皮膚上捉到的蚊子數量並無分別。

因此比起使用電子驅蚊器，使用例如含「避蚊胺」或「香茅油」的蚊怕水、蚊香或捕蚊燈等會較為理想。

日常防蚊小貼士

防蚊要由源頭做起，才能有效防蚊叮，預防登革熱等疾病（按圖）：

+ 2

（資料來源：《消委會》、《衛生署衛生防護中心》）

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