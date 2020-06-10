【便秘】困擾40年3分鐘運動即解決　1分鐘檢測你屬哪種便秘類型！

便秘困擾不少都市人，而且除少喝水、少吃蔬果和缺乏運動外，壓力大其實亦是促成便秘的原因之一。 Viu TV外購日本電視節目《健康日記》有一集便提到，便秘可分為3大類的，專家更教授只需1分鐘即可檢測便秘類型的方法及只需每日做3分鐘便可紓緩便秘的3套排便運動。

「便秘？不算大問題吧？」有些人覺得三兩天不上廁所不屬大問題，對便秘問題坐視不理，但其實長遠下去對健康的影響是深遠的。

Viu TV外購日本電視節目《健康日記》的一集中，治療便秘的專家順天堂大學醫學部教授小林博士便指，便秘即是令糞便滯留在腸道內，使腸道環境惡化，繼而產生有害物質，令血液變得愈來愈稠，並會導致身體出現怕冷、肩痛、皮膚變差、容易疲倦及容易憂鬱等症狀。

便秘是都市人常有的通病！（Viu TV《健康日記》影片截圖）

便秘類型主要分3種

小林博士表示，便秘的成因不可一概而論，不過依據成因分類，主要可分為3種。

+ 9 + 8 + 7

一. 蠕動不全型

腸道蠕動，即是身體運送大便的過程。正常的運作是食物由口腔進入身體，被胃部消化到某程度後，便送到小腸進行進一步消化及營養吸收，至送到大腸時水分亦會被吸收，而剩下的渣滓便會變成糞便，被身體排出。

如果腸道蠕動不能正常運作，便會出現蠕動不全型便秘。

成因：攝取太少膳食纖維

膳食纖維可增加表面糞便凹凸，幫助剌激腸壁，促進腸道蠕動。

改善飲食：攝取適量非水溶性膳食纖維

膳食纖維分為水溶性（潤滑糞便）和非水溶性（增加糞便凹凸）

膳食纖維切勿盲目攝取！要改善蠕動不全型便秘，應攝取適量的非水溶性膳食纖維，根據衛生防護中心，非水溶性纖維主要來自全榖麥類食物及蔬菜，它在吸收水分後會變軟及發大，從而促進腸臟蠕動。

二. 直腸肛門型便秘

當大便到達直腸（肛門正上方的腸），具感應功能的直腸便會作出反應，傳送指令到腦部，示意需要排便，但如果忍著不去排便，大便便會積聚在直腸裏。

成因：忍大便

本來大便到達直腸就會發出排便指令，現在直腸需膨脹至一定程度，積聚很多大便才會傳送指令，造成直腸肛門型便秘。

改善飲食：攝取水溶性膳食纖維、橄欖油

如果受直腸肛門型便秘困擾卻去攝取更多非水溶性膳食纖維（增加糞便表面凹凸），這只會令大便硬上加硬，令便秘惡化。因此在這情況下，應攝取適量水溶性膳食纖維（潤滑糞便）以令堅硬的大便軟化，讓它們在柔軟潤滑的狀況下容易排出。根據衛生防護中心，水溶性纖維的食物主要來自豆類、麥皮和水果。

另外，受直腸肛門型便秘困擾人士適宜進食橄欖油，因橄欖油具有刺激小腸和促進排便的功能，稱得上為「糞便潤滑油」。

三. 壓力型便秘

腸道是一個自主的神經系統，由副交感神經（組成自主神經系統的兩大神經之一）控制促進排便的收縮動作（蠕動）。

成因：壓力大

若受壓力影響，副交感神經亦會受擾亂，令腸道蠕動減弱，導致排便出現困難。同時，排便有困難亦會產生壓力，造成惡性循環，最後得壓力型便秘。

時便秘時腹瀉也是便秘？

壓力過大令大腸過度緊張，也有機會導致蠕動過強，或會形成便秘和腹瀉交替出現的症狀。

注意：3種便秘類型可混合出現，變成強力型便秘。

1分鐘檢測你的便秘類型！（按圖）

+ 6 + 5 + 4

小林博士指，即使你只是中了其中一項，亦可能會對將來的如廁習慣構成影響，絕不能掉以輕心！

排便運動

除了飲食外，針對不同便秘類型有不同的運動訓練，節目中的4位飽受便秘困擾的人士在運動配合飲食下，只需一周便令便秘情況有顯著改善。例如其中一位已受便秘困擾40年的女士，在做了以下的排便運動後，於3星期內便排出4公斤的大便。每日練習不用3分鐘，三星期便可解決40年的便秘！

蠕動不全型：重點按摩

升結腸的下段、橫結腸與降結腸連接的部分，大便特別容易積聚在這兩個位置。

右上圓圈：橫結腸與降結腸連接的部分；左下圓圈：升結腸的下段（Viu TV《健康日記》影片截圖）

蠕動不全型：重點按摩示範（Viu TV《健康日記》影片節錄）

+ 4 + 3 + 2

1. 雙腳分開，與肩膀同寬

2. 分別用左右手的手指，按著左肋骨下方和右腰骨上方

3. 一邊收緊肛門，一邊向逆時針方向大幅度慢慢扭腰

4. 做完逆時針方向，便做順時針方向

5. 兩邊轉5圈為一組，早午晚各做一次

直腸肛門型便秘：訓練肛門周圍的肌肉

此訓練針對平時很少用到的肛門周圍肌肉，即針對括約肌（位於肛門外側）的訓練。

直腸肛門型便秘：訓練肛門周圍的肌肉（Viu TV《健康日記》影片節錄）

+ 2

1. 張開雙腳站穩，紮馬步

2. 左手擺在左邊膝蓋上，右手肘放在右邊大腿上，維持10至15秒後換邊

3. 然後右手放在右邊膝蓋上，左手肘放在左邊大腿上，維持10至15秒

4. 左右各做一次為一組，早午晚各做一組

特別建議：去廁所前做！

壓力型便秘：糾正失調的自主神經

壓力型便秘：糾正失調的自主神經（Viu TV《健康日記》影片節錄）

+ 2

1. 雙手向上伸展，手腕在頭上打交叉

2. 一邊用口呼氣，一邊向左傾斜側5秒

3. 之後用鼻吸氣，同時慢慢回復最初的姿勢

4. 同樣的動作，向右邊做一次

5. 左右來回3次為一組，早午晚做一組

特別建議：在早上起床和晚上臨睡前做

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+ 18 + 17 + 16

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