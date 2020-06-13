【減肥】女性40歲代謝減慢易肥胖　多吃魚喝水7招保持輕盈體重

40歲以上女性的飲食選擇，與20多歲時相比，確實困難許多，因為身體在這兩個階段的改變，使得飲食營養需求變得完全不一樣。此外，年紀愈大，代謝速度會隨著改變，飲食習慣也當然要跟著做調整。以下整理了7個撇步，幫助您注意自己的飲食和生活習慣，以維持身體健康，一起來看看吧！ 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Doris Hsueh／Hello醫師

7大撇步助你維持身體健康（點擊下圖看清！）

+ 4 + 3 + 2

1. 了解自己的生理變化並調整至新的模式

年紀越大越容易變胖，第一個健康撇步便是了解自己的生物性節律（Biological rhythm）的改變，並調整飲食以適應新的模式。您必須了解在現階段裡，哪些食物吃了後體重很容易增加，然後將所有食物列成清單，以提醒自己哪些該攝取，哪些該避開。

2. 40歲的飲食和20歲的飲食不一樣

40歲以上的飲食目標，是要避開容易讓體重增加的東西，因此食物的選擇就不能再跟20幾歲時吃的一樣了，您應該開始改變自己的飲食方式。舉例來說，一天可以吃超過3餐，但要注意每次進食的分量及營養的攝取，使用較小的盤子進食，更能夠控制餐點的分量。

3. 多吃魚

由於罹患心臟病的機率會隨著身體邁入更年期而攀升，想在40歲以上維持健康標準的體重，一週吃兩次魚有很大的幫助。對40歲以上的女性而言，有益健康且富含營養素的魚類為三文魚，三文魚含有豐富的omega-3脂肪酸及蛋白質，能夠降低罹患心臟相關疾病的機率。您也可以攝取其他富含蛋白質的食物，如全穀類、黃豆、雞蛋、堅果。

相關文章：【體檢】40歲前驗血糖三高防糖尿病 20至60歲體檢項目一文看懂

+ 23 + 22 + 21

4. 強健骨質需要鈣

更年期期間，荷爾蒙會產生劇烈的變化，40歲以上的女性因此很容易出現骨質疏鬆。想要減肥的女性必須控制好鈣質的攝取量，選擇乳製品時可以挑低脂的產品。若是想選擇其他有效的含鈣產品，也請您諮詢醫生。

5. 多喝水

請確保您每天都有喝超過8杯的水，水分能夠維持肌膚彈性並改善整體健康，多喝白開水，少喝含糖飲料。

6. 規律運動

每天請至少運動30~60分鐘，可以嘗試像慢跑、騎單車、散步等，這些能活動身體並流汗的運動。重訓也是不可或缺的運動方式，能夠彌補自然流失的肌肉量。若在家運動，可以做伏地挺身、仰臥起坐、三頭肌撐體（Triceps dips）、弓箭步。

7. 避免壓力

壓力會擾亂睡眠，睡眠品質不佳便無法維持健康的體重。睡眠問題也會讓人失去動力、造成皮質醇（Cortisol）增加。皮質醇又稱可體松，為一種壓力荷爾蒙，若體內濃度變高，身體會囤積多餘熱量造成體重增加。想要避免壓力的干擾，可以做瑜伽、冥想或其他自我照護的方法。

相關文章：【失眠】裸睡8大好處護膚防糖尿提升睡眠質素！想試先看4大貼士

+ 14 + 13 + 12

延伸閱讀：

多喝水吃蔬果用小盤～女生的健康10招

趁早開始重訓：強健骨頭防骨質疏鬆

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：女人40一枝花！7撇步照顧身體健康】