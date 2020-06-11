【維他命】營養補充劑餐後服用最理想　過量攝取維他命A可致脫髮

維他命、葉酸、鈣片……飲食不均的習慣，讓不少人人選擇服用營養補充劑來填補健康所需，但究竟應怎樣選擇產品，而且是該空腹還是飯後服用呢？以下5個服用營養補充劑的迷思，或者都是你藏在心裏的疑問。

受生活模式及習慣所限，不少都市人都會藉服用營養補充劑來攝取額外營養元素，但卻未必知道怎樣去服用才是最正確，最有效吸收營養的方法。了解以下5條常見的問題，應可讓你對營養補充劑有更多了解。

要在市面上購入補充劑不難，但怎樣才是正確的服用方法卻考起大家！（anshu18/unsplash）

Q1. 人人也需要服用補充劑?

「一般人需不需要服用營養補充劑」的問題一直爭論不已，其實一個人是否需要服用營養補充劑，還得按他的飲食習慣、健康狀況及生活模式而定，難以一概而論，在決定服用前，亦最好先諮詢家庭醫生或營養師的意見。

不過美國註冊營養師Christy Brissette曾在《華盛頓郵報》發表文章，提出過兩類人是應該服用補充劑的，包括：孕嫪應服用葉酸以減低胎兒神經管畸形的風險，發展中國家的兒童因在日常飲食中不能攝取足夠的維他命A及鐵質，因此亦應該要服用補充劑填補營養需要。

Q2. 缺乏或過多營養素有什麼影響？

根據衛生署學生健康服務網頁指，食物的營養素包括碳水化合物、蛋白質、 脂肪、 維他命和礦物質，缺乏或過多的營養都可能會引起不適。

以維他命為例，過多的水溶性維他命是可透過汗水或尿液排出體外，但如維他命A、D、E及K等的脂肪溶性維他命，如攝取過量，它們是會儲存在肝臟內，不會排出體外。

4類維他命缺乏或過多的影響（按圖了解）：

+ 12 + 11 + 10

維他命A 缺乏：妨礙生長、易致腸胃不適及夜盲等 過多：肝臟受損、食慾不振、脫髮、皮膚痕癢脫皮或起紅斑等

維他命D 缺乏：佝僂病（兒童，一種骨骼變異疾病）；軟骨病 (成人) 過多：軟骨鈣化、腎臟受損、心跳不正常等

維他命E 缺乏：溶血性貧血（新生嬰兒）、虛弱 (成人) 過多：甲狀腺素降低、腸胃不適、食慾不振等

維他命K 缺乏：有損傷時，血液難以凝固 過多：肝臟受損

其他維他命缺乏或過多的壞處（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

缺乏或過多礦物質的影響：

鈉 缺乏：胃口欠佳、腸胃不適 過多：引致高血壓、增加鈣質流失

鐵 缺乏：缺鐵性貧血 過多：肝臟衰竭、便秘

礦物質缺乏或過多的壞處（按圖）：

+ 21 + 20 + 19

Q3. 空腹還是飯後吃?

補充劑要「送飯食」？註冊營養師Christy Brissette指，大部分補充劑都應與食物一起服用或飯後服用，以在刺激消化和改善吸收時，也減少胃部不適的機會。

鐵、鎂和魚油丸不能空腹食！

不過，空腹服用鐵、鎂和魚油丸最易引起消化系統不適，需與正餐或小食一起服用或於飯後服用。

Q4. 何時服用營養補充劑？

理論上，我們每天都會透過飲食來獲取營養，如於晚上才服用營養補充劑，不就代表身體在睡眠時可繼續吸收營養嗎？但實際上，是不建議晚上服用補充劑的。

建議早上服用營養補充劑

美國波士頓塔夫茨大學營養科學與政策學教授Jeffrey Blumberg不建議在晚上服用營養補充品，因為睡眠時，腸胃的消化速度減慢，若深夜服用營養補充劑，身體便無法有效地吸收補充劑。

臨床營養學家Neil Levin亦認同不應在晚上服用營養補充品的說法，並指早上最適合服食綜合維他命和維他命B雜，因為維他命B雜可能會過份刺激新陳代謝和大腦功能，但若在晚上或睡覺前服食，便可能會引致失眠。

最佳服用補充劑的時間表

+ 10 + 9 + 8

注：如不記得在早上服用補品，可推遲服用，但需將綜合維他命和任何脂溶性維他命（A、D、E和K）與含有一些脂肪的食物一起服用，將鈣和鐵分開服用！

Ｑ5. 一次吃幾款補充劑更有效？

合併服用促進吸收：維他命D和鈣，維他命C和鐵

一些營養豐富的營養成分包括維他命D可促進鈣的吸收，而維他命C能促進鐵的吸收。最理想是通過這些營養補充劑，或透過食物同時攝取這些營養素，例如服用鐵補充劑和一杯橙汁，以獲得維他命C，並促進鐵的吸收。

維他命及鈣不能同時服用！

鈣會影響人體對鐵、鋅和鎂的吸收，如你正在服用綜合維他命或鐵補充劑時，別同一時間服用鈣補充劑。值得留意，每次服用600毫克或以下的鈣補充劑，才能有效地吸收。如果每天的劑量超過600毫克，建議將它各分2份（早晚）的劑量。

其他注意事項

綜合維他命

如何令脂溶性維他命A、D、E、K和綜合維他命吸收得更好？可在吃正餐或小食（須含有5克脂肪）時一同進食。如果你在早餐時服用綜合維他命，可在燕麥片中加一些杏仁黃油或在雞蛋和多士中加牛油果。

益生菌

初步研究表明，在飯後或飯前30分鐘服用可能比飯後立即服用更好。

礦物質補充劑

某些礦物質不需要與正餐或小食一同服用或飯後服用，只有螯合礦物補充劑（Chelated Minerals）才能空腹服用。當礦物質與酸結合時會發生螯合，因此它不需依賴胃酸分解，所以能空腹服用。

纖維

纖維亦稱「人體清道夫」，它會干擾其他物質的吸收，建議在睡前（不會服用其他補充劑時）服用。

補充片或膠囊

水合作用對吸收營養十分重要，攝取液體對補充片或膠囊的崩解以及水溶性營養素（如維他命C和維他命B雜）的溶解尤為重要， 因此服食補充片或膠囊後應飲用一大杯清水。

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