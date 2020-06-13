【扁平足】拇趾外翻嚴重可傷及膝蓋脊椎　4個動作伸展紓緩腳板痛

關節紅腫、發炎、大拇趾關節側面向外突出？這是拇指外翻的症狀，它是眾多足部問題之中最為常見的疾病之一。千里之行始於足下，腳趾雖小但影響可大，有可能會影響腳踝、小腿、膝蓋、骨盆、脊椎等全身關節。註冊脊醫教大家自行檢測，並提供數個矯正動作和貼士！ 撰文：伍兆聰註冊脊醫

拇趾外翻的人士，因為關節位置錯誤會造成關節不當摩擦，負責保護關節的黏液囊就相對要增加厚度，繼續保護關節，於是會產生關節紅腫、發炎的現象。從外觀上來看，在大拇趾的側面會有突出的囊腫，大拇趾的關節側面會向外突出，拇趾則向內傾斜。

大拇趾的關節側面會向外突出，拇趾則向內傾斜。（撰稿人授權提供）

女性比率高於男性

拇趾外翻需長時間累積才逐漸增加，所以老年人發生率比年輕人來得高。但因為女性和男性的發生率懸殊（約為2：1至4：1），所以目前沒有把它和骨刺一樣視為老化的一部分。

檢測：量度腳趾的角度

判斷拇趾外翻最簡單又直接的方式——測量腳趾的角度。大家可自行估測大拇趾和腳板底內側之間的角度（也就是大拇趾的趾骨和第一根蹠骨之間的角度）。但更準確的判斷，還是要依照X光片來評估。

鞋太小、過軟可致拇趾外翻

足部壓力失衡是造成拇趾外翻的最大成因，壓力失衡的原因包括腓腸肌（又稱小腿肚）或比目魚肌（小腿後方肌肉）不正常的收縮，而造成阿基里斯腱的緊繃、足部關節錯位、前足內翻、腳踝不穩定、勒帶過鬆、扁平足、腳踝內旋等，例如：

1. 鞋子太小

導致腳趾擠壓變形，太大時足部需過度用力抓住鞋底，腳趾也容易變形

2. 穿過軟的鞋

底部過軟足部筋膜會不自覺用力抓，造成長期問題

3. 穿高跟鞋長期站立

4. 穿沒有足弓承托的鞋子或鞋塾

5. 青少年期間沒適當護理扁平足問題

6. 遺傳

可延伸至全身關節

足部構造對人體而言就像大樓的地基一樣。根基不穩，站立不正。對足部本身而言，扁平足會因支撐力不夠而造成拇趾外翻、韌帶扭傷不易痊癒、足部肌肉痙攣痠痛等問題。拇趾外翻更甚至會影響腳踝、小腿、膝蓋、骨盆、脊椎等全身關節。

拇趾外翻更甚至會影響腳踝、小腿、膝蓋、骨盆、脊椎等全身關節。（markusspiske/unsplash）

運動一：伸展運動主要伸展小腿後側的肌肉（即腓腸肌）

足底肌肉的伸展是很必要的，特別是已經有趾關節滑囊炎等問題。因為腳底的肌肉太小了，在伸展的時候很難進一步區分，所以這裡提供的伸展動作大部分適用於每種問題。

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運動二：足底暖身運動

這動作最適合在早上起床時進行，有效減緩疼痛。早上睡醒後，在床上先做10分鐘的伸展，可以為足底在受力之前做暖身，減少發炎疼痛處過多的摩擦和不當的受力。

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運動三：控球運動

控球的目的在於訓練足底小肌肉之間的協調。因為長期的施力不當，小肌肉之間的協調性會變差。長期的施力錯誤，小肌肉間的協調性失控，所以每次走路的時候有些肌肉持會持續性的拉扯，有些則都沒有使用到。當協調性不足時，人自然會失去應有的平衡，所以會有常絆倒或跌倒、跑不快的情形。

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運動四：滾輪運動

滾動的目的在於舒展足底的肌肉，而使用冰的圓柱狀物，可以順便冰敷消炎止痛。

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其他矯正方法

正常情況下，大多數輕度畸形的拇指外翻患者都可先試用非手術治療。在初期時只要換穿寬頭的鞋子、拖鞋，或藉拇指外翻矯正器進行矯正，即可暫時緩和疼痛，限制拇趾囊腫進一步惡化。

其他矯正方法：（按圖）

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1. 脊椎治療：手法矯正術

足部偏歪可直接致脊椎侧彎或錯位，詳細檢查脊骨找錯位位置及原因，使用手法矯正術治療，令神經線不再受壓，從而消退痛症。

由於患處多是日積月累所致，身體會保留脊骨舊有的錯位記憶，故接受治療後可能出現反抗情況，令脊骨彈回舊有的錯位位置。手法矯正治療無法霎時完成，就像矯齒醫生做牙齒矯正，需一段時間和重複矯正，直至身體適應不再抗拒，錯位的脊骨關節才會完全復位。一般完成數次治療後，痛症問題會有所改善。

2. 矯正鞋墊：分散足底的壓力

嚴重的拇趾外翻會持續惡化，使用市面上一般的拇趾外翻矯正器不能起效，它與橫弓、內側足弓無力支撐有關，需使用鞋墊改善整體足部力學狀態。經過鞋墊的矯正後，步態、姿勢、體態和平衡多半有顯著改變，當然，疼痛情況亦得以改善。

由於足底壓力的失衡，產生拇趾外翻，而矯正型鞋墊的用途正是「教」你怎樣走路，分散足底的壓力。

選擇貼士：

選擇感舒適，並具矯正功能的鞋墊

訂做鞋墊：更可改善足底筋膜炎、扁平足、高弓足

量身打造的鞋墊，依照個人身體狀況、各項條件、已出現的疼痛問題訂做，我常常跟病患說「鞋墊就跟眼鏡和牙套一樣，每人情況不同，訂做才能達到目的」。

3. 拇趾外翻矯正器

矯正拇趾外翻，可共同使用矯正器與鞋墊。

建議：白天使用鞋墊，晚上使用科學設計的矯正器（讓大拇指回復正常的位置）

作用：暫時緩和疼痛，限制拇趾囊腫進一步惡化

限制：矯正器的作用只能把偏離角度的大腳拇指矯成正直，作用小而且見效慢，最大缺憾是由於拇外翻的突出，即使矯正了大腳拇指卻依然無法改變其腳掌寬度

4. 挑選大小合適的鞋

鞋的種類：最好是運動鞋類型，鞋面不宜太軟，需有支撐性，才能有矯正效果

鞋子楦頭：需較寬，因為扁平足的人通常腳板較寬，腳趾才不會因過度擠壓而變形

5. 穿五趾襪

最簡單並有效的方法——穿五趾襪，可長期維持腳趾的健康

伍兆聰註冊脊醫（撰稿人授權提供）

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