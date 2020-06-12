【便秘】易胃痛食量大因胃火盛？　推介湯水調理8種常見脾胃問題

便秘、胃痛等腸胃問題普遍，尤其都市人飲食習慣差，又慣於「頭痛醫頭」，胃痛就吃胃藥，令情況變成反覆難癒的老毛病！中醫認為便秘、胃痛等症狀其實都是因脾胃問題而起，如脾氣不足、脾胃濕熱，因此要徹底解決，就要從調理脾胃開始，以下講解8種常見脾胃問題及調理方法。

中醫認為，脾胃為「後天之本」，氣血津液生化之源，兩者相互相成共同維持人體正常消化吸收及排泄功能，對身體健康有關鍵性影響，甚至有說「百病皆由脾胃衰而生也」，即人身上大大小小的毛病很多都可能因脾胃問題衍生。

有說「百病皆由脾胃衰而生也」，即人身上大大小小的毛病很多都可能因脾胃問題衍生！（Carolina Heza／unsplash）

胃痛便秘均屬脾胃問題

那到底脾胃問題包括什麼？其實，在中醫角度，我們常聽的腸胃毛病，如胃痛（吐酸、嘈雜）、胃脹（痞滿）、腹痛、嘔吐、打嗝（呃逆）、噎膈（吞嚥梗阻，飲食難下）、肚瀉（泄瀉）、便秘等等均屬脾胃病證，而造成這些病證的原因，則常見與以下問題有關：

1. 脾氣不足

脾氣不足有什麼症狀？（按圖）

特徵：面色萎黃或蒼白，舌淡苔白，而且少氣懶言、乏力疲倦，食量也有所減少，更甚或出現齒衄（齒間出血）、紫斑；婦女則常見月經過多、白帶清稀

脾胃病證：經常肚瀉、大便不成形，胃及腹部也有墜脹感覺

2. 脾陽虛衰

脾陽虛衰有什麼症狀？（按圖）

特徵：面色蒼白、畏寒肢冷，喜溫喜按（喜歡溫熱的食物及接觸溫熱的東西），甚或肢體困重、水腫

脾胃病證：腹脹有冷感，大便稀爛、小便清長，而且胃口不佳，食後不易消化

3. 寒濕困脾

寒濕困脾有什麼症狀？（按圖）

特徵：皮膚呈暗黃，舌淡胖嫩而苔白膩，頭重身倦、四肢浮腫，口淡不渴且小便短少

脾胃病證：胸胃腹均脹悶，厭食甚至噁心嘔吐

4. 脾胃濕熱

脾胃濕熱有什麼症狀？（按圖）

特徵：面目皮膚發黃、痕癢，舌紅苔黃膩，同時口粘不爽或口乾且苦，小便黃赤短少

脾胃病證：兩脅及胃腹脹悶，大便秘結或不成形

5. 胃陰不足

胃陰不足有什麼症狀？（按圖）

特徵：舌紅苔少或無苔少津，口乾唇燥，形體消瘦

脾胃病證：胃灼痛或胃脹，饑餓但無食慾，甚或乾嘔、打嗝，大便乾燥

6. 胃火熾盛

胃火熾盛有什麼症狀？（按圖）

特徵：牙齦腫痛潰瘍，舌紅苔黃，口渴喜冷飲，或有口臭，小便短赤

脾胃病證：胃灼熱疼痛，食量大易肌餓，胃酸逆流，或常常食完則吐

7. 食積胃脘

食積胃脘有什麼症狀？（按圖）

特徵：舌苔厚膩，口氣酸臭

脾胃病證：胃腹脹痛，嘔吐後脹痛得緩，同時飽嗝及胃酸多，或會嘔吐出酸腐食物，大便不爽或大便含食物殘渣

8. 寒凝胃脘

寒凝胃脘有什麼症狀？（按圖）

特徵：舌淡苔白，口淡而不口渴，喜熱飲

脾胃病證：胃覺冷痛，輕則綿綿不止，重則抽急劇痛，遇寒或冷飲後加重

平日需注意脾胃保養

除了透過湯水調理脾胃，日常生活的習慣對改善及保持脾胃健康也相當重要，否則只是治標不治本，以下提供一些脾胃保養貼士，想要預防脾胃疾病也可參考：

1.三餐定時、定量，切忌暴飲暴食、饑飽無常；每次吃飯起碼超過15分鐘，充分咀嚼（最好每口20至30次）食物，幫助消化，進食時不宜同時喝過多湯水

2.虛寒胃痛的病人要少吃生冷瓜果飲品及過用苦寒傷胃的藥物，如感到胃腹部發冷時可以適量飲用生薑茶，或可在臍中貼暖臍膏藥或艾灸

3.進行適當的運動，如散步、慢跑、健身、瑜伽等，提升人體的腸胃功能，使胃腸蠕動加強，促進消化和吸收

4.每晚睡前或洗澡後，可平躺於床上，用全掌以自覺舒適的力度，順時針按摩腹部，重覆動作50次 ，有助脾運，消積滯及通穢氣