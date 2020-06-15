【衰老】頭髮稀疏嘴唇變薄為初老徵兆　減糖多喝水助凍齡逆生長

你開始步入初老了嗎？衰老是自然又無可逃避的過程，不過如你提前出現以下的徵狀，就可能代表你提早衰化，又或是已步入衰老了。抗衰老除了塗搽保養品外，日常還可如何保持活力，愈活愈年輕呢？凍齡又有什麼秘訣呢？

除了不再是「年年二十五歲」外，身體也會出現衰老的跡象。以下就列出11個初老的徵狀，你又中幾多個呢？（按圖）：

+ 31 + 30 + 29

1）反應慢

年紀增長會令反應變慢，《Brightside》報道指，年輕時，你可對周圍的事物作出快的反應，但當你變老，打破杯碟的次數就可能會增加。你可以作以下的小測試：

• 拿一把15吋的尺，打開手心，叫另一個人將數字較大的一邊朝下，把尺舉至你手心之上，然後在不知會你的情況下放手，你要盡最快的速度握住落下的尺。重覆最少3次，並紀錄每次的結果，並算出最後的平均值。

20至30歲的人一般都可握住10吋的位置，而40至50歲的人，握住15吋，則是不錯的反應。如你的結果低過這些數字，就可能代表你正在老化。

2）傷口癒合慢

老化的另一個徵狀，就是傷口癒合慢。年紀愈大，身體會比之前，需要愈長的時間復原。所以，如果你發現傷口或瘀傷復原速度變慢，就可能代表你正在慢慢衰老。

3）拎重物變得困難

老化會影響肌肉力量和肌耐力。（Unsplash/Jacek Dylag）

你可能會發現，在更年輕的時候，可以輕易替飲水機換水，但現在卻變得困難。老化會令你失去肌肉量，並影響肌肉力量和肌耐力，因此拎重物就變得困難。

4）視力衰退

視力會隨年紀逐漸變差，40歲以上出現老花的機會大大增加，並可能需要眼鏡輔助。你可以用以下方法測試自己的視力：

• 找一份報紙或任何文件，並量度你可清晰閱讀所有文字的距離。

20歲時，距離應為4吋；而40歲時，距離就可能變成幾乎10吋。建議大家定時驗眼，留意視力衰退的程度。

5）平衡力下降

老化會影響平衡力，80歲的人在閉上雙眼後，幾乎失去單腳企的能力。你可作以下簡單測試：

• 在平地上，雙腳靠攏，並閉上雙眼。舉起和你慣用手相反的腳，抬膝，紀錄你可保持平衡的時間。

30歲，沒有耳石移位等影響平衡力的人，一般可維持這個姿勢，站立20秒或以上。長者則一般不能以此姿勢站立超過10秒。

6）胸部下垂

《Health》報道指，由於失去肌肉組織和脂肪，會令胸部失去豐滿度。加上地心吸力、哺乳、承托力不足，及雌激素減少，都會令胸部隨著年輕下垂。

7）頭髮變得稀疏

老化會出現脫髮問題，令頭髮變得稀疏。（Unsplash/Tim Mossholder）

分娩、服食某些藥物及壓力，都可導致暫時性的脫髮問題。不過在更年期出現荷爾蒙變化，就可導致永久的脫髮問題，令頭髮變得稀疏。

8）皮膚變暗啞

《Bustle》報道指，年紀增長，會令皮膚替換死皮的速度逐漸變慢，因此在皮膚表面會累積死皮細胞，並變得暗啞。

9）嘴唇變薄

年紀愈大，產生的骨膠原就愈少，令嘴唇變得不再豐盈。（Unsplash/freestocks）

嘴唇變薄是老化的另一個徵狀。年紀愈大，產生的骨膠原就愈少，因此嘴唇隨著年紀逐長，就變得不再如年輕般豐盈。

10）手部血管變得明顯

陽光對手部造成的損傷，一般都比面部來得嚴重，但手部卻是大家經常忽略的部位。持續曝露在紫外線下，會影響皮膚彈性，並導致手部皮膚出現皺紋，及變色。而隨著年紀老化，手部肌膚變得更薄，所以會令手部血管變得明顯。

11）皮膚出現色斑

皮膚出現色斑是另一個大家較易留意到的老化徵狀。由於過分曬太陽，及老化本身，都會導致出現雀斑、老年斑及曬斑等。另外，基因、壓力及維他命不足也有可能導致色斑問題。

抗衰老食物

+ 5 + 4 + 3

相關文章：【美肌食物】保膠原抗氧化留住皮膚彈性 11種天然美膚食物

抗衰老小貼士

+ 5 + 4 + 3

（資料來源：《Brightside》、《Health》、《Bustle》）

相關文章：【凍齡食物】豆腐蘋果8種食物抗衰老 未老先衰8大原因你中幾多？