【減肥】肥胖會較怕熱真的嗎？　9大原因特別怕熱喝咖啡都關事？

「怎麼還沒到夏天就這麼熱？」、「明明這麼熱朋友卻在穿外套？」、「我是不是身體有狀況，怎麼總是覺得熱呢？」怕熱的人，可能都曾有上述這些想法，因為每個人對冷和熱的忍受程度皆不同。在香港、台灣，如果氣溫高於28度，而且還出大太陽，一般人都會覺得熱，但是如果在冷氣房、或是在舒適的氣溫下，還是持續覺得熱，除了可能有潛在疾病之外，可能還有其他的原因作祟。以下為您整理9種常見怕熱的因素，看看您中了幾項。 醫學審稿：Dr. Stephen Lai 文：Deryck Chou／Hello醫師

常見9種怕熱原因（點擊下圖率先看，下文將一一詳述！）

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1. 年紀大心臟無力

氣溫或體溫過高時，身體需要透過輸送更多血液到身體表層，來幫助散熱，但是隨著年紀愈大，心臟不再像以往這麼有力，再加上血管也不如年輕時健康，血液的運送就容易受阻，對溫度變化的調適速度，不如年輕時快，因此老年人更容易感到熱，特別是65歲以上的年長者。

2. 藥物副作用

有些藥物的副作用，可能會讓身體產生多餘的熱能並多汗，例如：含有鋅元素的藥物或營養補充品、某些抗憂鬱劑、荷爾蒙藥物、抗生素、止痛藥、心臟病或高血壓藥。

3. 咖啡因或酒精

喝熱湯吃熱食身體會變熱很合理，不過一杯冰咖啡呢？凡含咖啡因、酒精等成分的飲品，都會提高身體代謝率與心率，進而使體溫升高、排汗變多，而辛辣食物則因為含有辣椒素，會讓體溫升高、排汗增加。

4. 咖啡喝太多

為了提升工作的效率，早上來杯提神的咖啡是少不了的，不過您知道咖啡也會造成體溫升高嗎？咖啡因屬於興奮劑，會使血壓和心率上升，讓人感覺更熱；而台灣衛福部表示：「根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在300毫克以下，對健康不致造成影響。」，因此建議咖啡勿攝取過量，否則除了更熱以外，還有可能有焦慮等副作用。

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5. 身體還在適應氣溫變化

對一般健康的成人來說，要適應一個新環境的溫度，大約要花2週的時間，如果年紀較大或健康狀況不佳者，則需要更長的時間。適應期過後，感覺就不會像當初這麼熱，即便身體有在活動，體溫和體內水分保持恆定的能力，也會比一開始好。如果長時間待在冷氣房，建議溫度不要低於室外超過5°C，這樣能更能適應室外的氣溫。

6. 發燒體溫飆高

保持人體正常運作的最佳溫度約是攝氏37度，體溫過高很有可能就有發燒的情形，感覺熱和流汗更是發燒常經歷的過程，不過發燒是身體對抗病菌和疾病的一種自然的機制，如果持續感覺身體不適，或有高燒超過39.5°C，建議尋求醫生協助。

7. 運動產生熱能

體內的運作會消耗熱量、產生熱能，運動則會產生更多熱能，為了降溫，體內會將溫度較高的血液，送往皮膚表層，並透過排汗來降體溫。

8. 天氣太濕熱

在香港、台灣濕熱的環境，尤其是梅雨季，不僅氣溫高、還一直下雨，而空氣中的濕度愈高時，皮膚上的汗水就愈難蒸發，導致散熱不易，讓人感覺更熱，也因此我們常聽到的「體感溫度」。

9. 胖的人較怕熱

體重過重真的會比較怕熱嗎？研究顯示肥胖跟體溫有相當密切關聯，特別是男性和更年期後女性。不同研究也同樣指出，肥胖者的核心體溫（Body Core Temperature）較低，因此在同樣氣溫下，肥胖者感覺更熱就相當合理。另外一個潛在原因是，體重愈重的人，基礎代謝率（BMR）愈高，體溫也較高。而皮膚是散熱的主要器官，肥胖的人相對於正常體重者，皮膚佔總體重的比例較少，所以散熱的能力相對較差。

感覺熱而開始流汗，其實是身體調節體溫的機制，用來排出體內過多的熱能，不過，每個人的身體狀況、對熱的承受度或排汗能力不盡相同，有些人慢跑數公里仍舊臉不紅氣不喘，有些人走幾步路就渾身是汗，所以還是得依個人的感覺為主，如果熱到不舒服就應盡快到陰涼處補充水分，避免中暑或脫水的情形，如果狀況遲未改善就前往就醫。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：胖子更怕熱？常見9種怕熱原因報你知】