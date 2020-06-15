【飛蚊症】傅家俊左眼曾有200黑點　飛蚊常見絲或環大近視高危

飛蚊症在兩年多前曾對香港桌球「一哥」傅家俊造成困擾，左眼一度看見200顆黑點。他的病情本隨接受手術後而受控制，惟近日因在家跳繩而令眼疾再度惡化，甚至連右眼亦出現病徵。 飛蚊症算常見的眼疾，患者視野會出現漂浮物，但治療方法卻不簡單！到底患飛蚊症會看到什麼樣的漂浮物？哪類人屬於高危人士？

傅家俊在2017年底發現患上飛蚊症及左眼視網膜退化，左眼曾一度經歷佈滿逾200粒黑點的情況。他其後在接受激光手術治療，雖然飛蚊症仍未見痊癒，但病情已趨於穩定，過去一段時間他甚至能帶病上陣。

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不過，傅家俊早前接受本地媒體訪問時透露，為了減肥和練氣，他在約一個月前起在家勤練跳繩，結果不止左眼的飛蚊症嚴重了，連沒事的右眼都出現黑點，還好醫生稱毋須動手術，希望會隨時間好轉，而他也慮及外地疫情，決定放棄下月的世界錦標賽好好休養。

香港桌球手傅家俊兩年前患上飛蚊症，成為他逾廿年桌球生涯的最大難關。（資料圖片）

飛蚊症會見到什麼？

很多人以為飛蚊症只是眼前出現小黑點，對視力不會有太大影響，但其實病情可嚴重如傅家俊般看到過百粒黑點！「飛蚊」、「黑點」，其實都是泛指眼睛所看到的漂浮物，屬於眼科疾病中的常見的症狀，以下馬上看這些可怕的「黑點」有何特徵：

1. 常見形狀

- 絲狀或芝麻狀：最常見 - 環狀：近視逾600度以上的患者易有 - 蟲狀或線狀：較少見

飛蚊症的其他特徵（按圖）：

+ 5 + 4 + 3

2. 顏色

- 有深有淺 - 在淺色背景上較易看到，雜亂的背景下就較難發現

3. 位置

隨體位改變和眼球轉動上下升降

4. 數量

時多時少

飛蚊症無關長時間用眼！

不少人以為飛蚊症與很多眼疾一樣，是因為長時間用眼、看螢光幕等因素，所以保持休息就沒事，其實不然！視光師許佩珍解釋，飛蚊成因主要分為生理性及病理性：

生理性飛蚊：玻璃體液化

眼睛的玻璃體（在晶狀體和視網膜之間）本為一塊無色透明的膠狀體，具有一定彈性以支撐視網膜，但玻璃體會在20歲起開始退化，由啫喱狀液化水，當中部分膠狀物會被分解並凝結成碎屑，然後投影到視網膜上，形成飛蚊。

病理性飛蚊：視網膜病變

飛蚊是不少嚴重眼疾的常見症狀，例如視網膜病變導致玻璃體後脫離，嚴重可引致視網膜撕裂，情況可能會在出現飛蚊後的1至3個月才開始浮現，故如出現突發性飛蚊，且伴環狀黑圈、眼睛疼痛、畏光等其他症狀就一定要留神。

飛蚊患者應避免劇烈運動

傅家俊因為跳繩而令飛蚊惡化，兩件事看上去不大相干，但許佩珍就指劇烈運動其實可牽拉到視網膜，「尤其如果本來玻璃體已經有退化，再做跳躍、衝擊的運動令視網膜有牽拉，可能會扯到視網膜上的微絲血管，造成破裂，導致有少量血或細胞進入玻璃體，增加飛蚊」。

飛蚊難根治注意5大高危因素

許佩珍表示，目前飛蚊未有很簡易的根治方法，很多時只能協助患者習慣及接受和飛蚊共存，並持續監察預防惡化；但嚴重個案如玻璃體出血、視網膜脫離及增生性糖尿病視網膜病變等，就可能要進行玻璃體切除手術，但這屬於眼科複雜手術，有可能出現併發症。

因此，定期驗眼可能是一大重點，尤其以下幾類人更要特別留神，小心飛蚊來襲（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

1. 大近視（一般指600度或以上）：近視度數深，眼球會被拉長，玻璃體就較易液化 2. 45歲以上：生理上退化的情況更顯著，玻璃體更大機會進一步液化及收縮 3. 糖尿病：有機會導致視網膜病變，即俗稱「糖尿眼」 4. 高血壓：有機會導致玻璃體積血 5. 其他眼疾：如其他類型的視網膜病變、後葡萄膜炎

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