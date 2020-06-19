【蜂窩性組織炎】皮膚紅腫疼痛有別蚊叮　免疫力低高危嚴重須截肢

蜂窩性組織炎是一種嚴重皮膚細菌感染，免疫力低人士尤須關注，因它可經任何大小的傷口、蚊蟲叮咬、蛀牙及紋身等方式造成感染，症狀與一般紅腫相似，但嚴重的話可能會危及性命，需要肢保命。 要懂得分辨蜂窩性組織炎及一般紅腫的不同，不妨看看皮膚科醫生的解說。

蚊叮蟲咬一般會自行痊癒，但若然是蜂窩性組織炎高人士，則要小心這樣的微小傷口也會造成嚴重感染。（資料圖片/莊堅毅攝）

蜂窩性組織炎常見於皮膚的傷口，而且微細如蚊叮蟲咬、剃鬚破損，至傷口大而深的手術創傷、蛀牙剝牙等都有機會患上。

蜂窩性組織炎症狀

皮膚科醫生余思欣指，最常見導致蜂窩性組織炎的病菌是鏈球菌（Streptococcus），其次是葡萄球菌（Staphylococcus），而且只要皮膚有些許破損，病菌已可經皮膚表面進入身體，如不幸進入皮膚深層，就有機會造成感染。

蜂窩性組織炎症狀（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

併發症可致截命及喪命 當蜂窩性組織炎患者出現紅、腫、痛、熱症狀後，更出現發燒、發冷的症狀，這代表細菌已經由血液感染全身，要立即到醫院求醫。因為若沒有妥善處理的話，可引起嚴重併發症，例如是敗血症、截肢、化膿性關節炎等，絕對不容忽視。 另外，當蜂窩組織炎的感染擴大加深至筋膜層，更有機會變成壞死性筋膜炎，除了靜脈注射抗生素，更必需進行外科手術切除壞死組織及引膿，嚴重者甚至需要截肢保命。

蜂窩性組織炎與蚊叮怎分辨？

余醫生指，蚊叮蟲咬造成的紅點、紅丘疹、膿腫或水泡，範圍一般都較細，而且大部分的蚊叮蟲咬都會痕癢，並在被叮咬後1至2天自行消退，但蜂窩性組織炎的患處是會出現邊界不明確的紅腫，整個範圍會燙熱並有痛感，而泛紅範圍會持續擴大，嚴重者甚至會出現疲乏、發熱。

蜂窩性組織炎成因

余醫生指，決定一個人會否患上蜂窩性組織炎主要有以下3個因素：

1. 自身免疫力：如惡菌進入體內，而自身免疫力低，無法抵抗細菌，便有可能導致蜂窩性組織炎

2. 傷口深度：若有嚴重創傷的傷口（如傷口深至真皮及皮下的組織），那即使免疫力強都會有機會受感染

3. 病菌的強度/ 數量：如遇上惡菌的１數量多，即使只是表皮傷口，免疫力正常，亦是有機會導致蜂窩性組織炎

蜂窩性組織炎高危族群

以下4類高危人士要特別提防蜂窩性組織炎：

+ 10 + 9 + 8

免疫力低的人士：糖尿病患者、服食類固醇或抗排斥藥的患者、酗酒、肥胖

血液循環差的人士： 靜脈曲張導致水腫、肥胖、周邊血管阻塞的患者

淋巴系統阻塞的人士：手術後、電療後的人士

皮膚疾病的病患：濕疹、腳癬（香港腳）的患者

蛀牙也導致蜂窩性組織炎

台灣媒體《ETToday》曾報道過一名年介75歲的婆婆因為怕看牙醫，因此有蛀牙也長年不處理，結果牙痛到左半邊臉悖出現紅腫痛熱，吃止痛藥也無效才求診。結果在醫生檢查下，才發現患處已因受長期慢性發炎感染而演變成蜂窩性組織炎，並此嚴重的話更可能誘發腦膜炎或頸部感染導致呼吸困難，造成生命危險。

其實蛀牙、拔牙、口腔傷口處理不當或口腔清潔不妥當等原因，皆可導致組織發炎並引致蜂窩性組織炎，因此口腔內的健康也應好好處理。

蛀牙、拔牙、口腔傷口處理不當或口腔清潔不妥當等原因，皆可導致組織發炎並引致蜂窩性組織炎，因此日常應關注口腔的衛生。（Shutterstock）

紋Henna也會患蜂窩性組織炎？

英國媒體《每日郵報》亦曾報道，2019年，一名澳洲年輕女子到埃及旅遊時試玩手繪紋身Henna。 怎料數小時後，她就感到紋身的部位十分痕癢，至翌日時手腕及手指更出現水泡及紅腫，部分皮膚甚至開始腐爛。醫生診斷她患上蜂窩性組織炎以及嚴重的化學燒傷，並指出若延誤治療，很大可能需要截肢。最終該女子花了約一個月的時間才讓痊癒。

澳洲年輕女子玩手繪紋身Henna後患蜂窩性組織炎。 (unsplash/mehnditrainingcenter)

蜂窩性組織炎治療方法

要治療蜂窩組織炎，醫生多會使用抗生素治療。余醫生指，多數蜂窩組織炎都可以口服抗生素方式治療，並若於三天內好轉，完成療程便可以痊癒；病情嚴重人士，則可能需要在醫院注射抗生素。另外，如果感染部份位於手臂或腿部，抬高四肢便可以減輕腫脹並加快康復。

當然，預防勝於治療，更理想的做法是在這些情況下做好預防：

1. 有傷口時要妥善清洗傷口及護理，如傷口嚴重應到診所讓專業人士護理

2. 如果有傷口，請避免游泳、浸溫泉、到桑拿場所浸浴

3. 糖尿病患者可每天檢查雙腳有沒有傷口

資料來源：CDC

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