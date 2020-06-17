【月經】減肥過度可致經期亂白帶多　濕熱氣鬱4種體質易患婦科病

月經失調、經期紊亂、白帶多及經量過多過少都是常見的婦科問題，其實，減肥過度、常捱夜、嗜甜及心情差皆可以是造成這些月事不適的原因。 在中醫角度，濕熱與氣血虛弱等4種體質人士更是較易患上婦科疾病。不想常受月事不適困擾，便要用適合的食療配合日常生活習慣旳改善來調節體質！ 撰文：註冊中醫師潘咨遐

中醫認為，體質與健康息息相關，不同體質的發病傾向各異。為什麼有些人較易患上婦科問題，如月經失調及卵巢囊腫？其實有4種體質較易造成婦科病！

4種體質較易造成婦科病。（yrss/unsplash）

一. 氣鬱體質

氣鬱體質表現：體形多較瘦、敏感多疑、平常容易憂愁、神情煩悶不樂、易鬱易怒、容易多愁善感、多思慮、胸脅脹滿、睡眠較差、大便多乾，月經前容易感到乳房脹痛，情緒起伏較大

常見於更年期女性

肝的生理功能主疏泄，又主藏血，與情志有關。更年期女性肝氣疏泄不及，情志不暢，導致肝氣鬱結，月經變得異常，例如月經周期紊亂或經期延長（月經需14天內才停止），當中最明顯的變化是月經改變及絕經症狀，例如：潮熱汗多。

婦科問題：經痛、月經不調

氣鬱體質的女性情志鬱結、氣機鬱滯，加上月經和懷孕間、產育（包括墮胎、小產）易造成陰血不足，從而引起月經變化。嚴重者會出現經痛、月經不調——月經周期提早或延後、經量過多或過少、閉經等異常情況的等月經病。

現代大部分女性需同時兼顧家庭和工作，承擔更多的壓力，部分患者患上子宮肌瘤、乳腺增生及卵巢囊腫。

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+ 5 + 4 + 3

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食療調理：百合蓮子豬展湯

+ 2

二. 濕熱體質

濕熱體質表現：面部容易出油泛光、易出現脂溢性皮炎和痤瘡、身重、感到疲倦、口乾口苦、大便黏滯、小便黃

婦科問題：陰道痕癢、來經期間肚痾

濕邪具有趨下、重濁、黏膩的特點，容易造成陰道痕癢、白帶多、流出紅色粘濁似血非血的分泌物、經行泄瀉（來經期間肚痾）、月經不調——經血量多甚至大出血或漏出、出血量少淋漓不止（月經出血超過14天，甚至1個月才停止）、閉經、月經延後或提早。

濕熱體質的女性常見患上陰癢、多囊卵巢綜合症、慢性盆腔炎等。

愛食肥膩和常熬夜致濕熱體質

1.遺傳（父母遺傳）

2.後天因素

經常住在潮濕地方、喜愛食肥膩、長期飲酒、經常熬夜、大魚大肉，滋補不當、情志抑鬱緊張、喜歡甜品，部分女士們喜歡飲甜的飲料（甘甜入脾，容易積濕）、愛吃辣椒（如過分食辛辣，也會令濕久化熱而容易造成口苦）。

日常生活貼士：

1.避免進食生冷食物

2.減少進食燒烤、油炸食物等

3.飲食宜清淡

食療調理：苦瓜黃豆排骨湯

+ 4 + 3 + 2

三. 氣血虛弱

氣血虛弱表現：少氣乏力（容易感到不夠氣）、容易頭暈、怕風吹、易出汗

婦科問題：月經提前、白帶多

出現崩漏——經血量多甚至大出血或漏；出血量少淋漓不止（月經出血超過14天，甚至1個月才停止）、閉經、月經提前7天以上或延後、白帶多。

進食過少、憂慮致氣血虛弱

此體質的人士向來身體脾虛、或不節制飲食、或過分勞累和休息、或過度憂慮及思慮損傷脾氣，脾虛令營養運化的功能不足，可發展成月經病。特別在夏天女士們爭相減肥，進食過少令脾胃損傷，易造成閉經及月經延後。

食療調理：淮山黨參豬展湯

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四. 氣滯血瘀

氣滯血瘀表現：胸脅脹悶、口唇指甲青紫、眼圈顏色較暗、皮膚青紫、易發怒心煩

婦科問題：乳房脹痛、血塊多、少腹刺痛

經前或來經期間腹部脹痛或陣痛，或刺痛拒按、胸脅及乳房脹痛、經量少或月經排出不暢、經血出現血塊、血塊多兼經血呈深紅或紫暗色，甚至黑色多、血塊排出後則經痛減輕。

常見出現經痛、子宮腺肌症、子宮內膜異位症、子宮肌瘤。

易鬱易怒、產後易出現氣滯血瘀

長時間肝氣鬱結（易鬱易怒）容易導致氣滯血瘀，氣機運行不暢，導致血液運行障礙。此外，女士們也因小產，人工流產或生產後，容易造成瘀血積滯；產後易出現血瘕,出現腹痛,多宿有風冷血結而致,若不及時調治,易造成月經不調等月經病。

食療調理：玫瑰花茶

飲用以上食療前，應向註冊中醫師查詢。如有不適，請盡快求診！

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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