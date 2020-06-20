【痛症】慢性疼痛持續幾年反覆痛　止痛紓緩找出8大病因痛從何來

很多疾病之所以會被發現，都在於出現「疼痛」這樣的感覺，但痛的感覺其實很主觀，每個人的感受都有很大的差異，但如果這個疼痛持續3個月以上，且反覆發作造成所謂「慢性疼痛」。根據美國疼痛醫學科學院的統計，全世界有超過15億人患有慢性疼痛，在美國甚至是造成長期殘疾中最常見原因。

慢性疼痛特性：長時間且反覆發生

強烈痛的感受是神經系統的重要反應，有助於提醒您可能受傷、生病，疼痛信號會從受傷的區域向上傳播到脊髓再到大腦。但隨著傷口癒合後疼痛感會逐漸減輕，但慢性疼痛和典型急性疼痛不同。

慢性疼痛、急性疼痛兩者有何分別？（點擊下圖看清！）

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當患有慢性疼痛時，即使受傷一段時間了，身體也會繼續向大腦發送疼痛信號，可能持續數周甚至長達數年，這樣的疼痛下將會影響每日的生活品質、睡眠、工作。

慢性疼痛小檔案： 通常定義疼痛持續至少12週，痛感不分輕重度，可能一下強烈一下舒緩，可能是穩定的或斷斷續續的。且慢性疼痛幾乎可以發生在身體的任何部位，在不同患病部位，疼痛感可能有所不同，加上反覆發作，造成患者很大的困擾。

這8種疾病易引起慢性疼痛

目前已知造成慢性疼痛的原因非常多，美國疼痛協會分析出8大項常見的慢性疼痛主因：

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頭痛、肌肉骨骼疼痛、神經類疼痛、癌症引起疼痛、關節炎痛、心理性疼痛、臟器痛、慢性疾病引起

面對疼痛最重要就是要找到病因，慢性疼痛的成因錯綜複雜且時間悠長，慢性疼痛患者可能不只一個地方不適，醫生們都需要慢慢檢視患者過去的病史、行為、方式，才能找到可能原因。

但慢性疼痛引起最大問題，造成人們活動力下降，因為一動就痛不欲生，讓人不敢動、不想動，最後就造成精神和情緒上的憂鬱，連帶生理上功能也會跟著衰退，比任何疾病都嚴重。根據《疼痛醫學》上最新發表的研究結果，患有慢性疼痛的人，出現嚴重的不良心臟和腦血管的風險比一般人高出許多。

治療慢性疼痛非一蹴可幾

臨床上治療慢性疼痛，想要完全止痛非一蹴可幾，醫生對其症狀開藥，都屬於有限多的緩解疼痛，不少患者做了各式各樣的檢查，依舊無法知道疼痛原因。但基本上身體的疼痛和情緒上有一定相關聯，除了原有的治療方式外，也可以透過生活方式舒緩情緒下，達到緩解慢性疼痛。

物理療法、太極、瑜伽、藝術和音樂療法、運動、心理治療、按摩、冥想

痛覺雖然造成我們的不適，卻也是適時提醒避開受傷，反映出身體最真實情況，面對慢性痛症，即時改善姿勢及適量運動，了解疼痛的病因。

參考資料：

American Academy of Pain Medicine

Chronic Pain May Increase Cardiac and Cerebrovascular Event Risk

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