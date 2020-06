【痛症】慢性疼痛持續幾年反覆痛　止痛紓緩找出8大病因痛從何來

很多疾病之所以會被發現,都在於出現「疼痛」這樣的感覺,但痛的感覺其實很主觀,每個人的感受都有很大的差異,但如果這個疼痛持續3個月以上,且反覆發作造成所謂「慢性疼痛」。根據美國疼痛醫學科學院的統計,全世界有超過15億人患有慢性疼痛,在美國甚至是造成長期殘疾中最常見原因。

慢性疼痛特性:長時間且反覆發生

強烈痛的感受是神經系統的重要反應,有助於提醒您可能受傷、生病,疼痛信號會從受傷的區域向上傳播到脊髓再到大腦。但隨著傷口癒合後疼痛感會逐漸減輕,但慢性疼痛和典型急性疼痛不同。

慢性疼痛、急性疼痛兩者有何分別?(點擊下圖看清!)

+ 6 + 5 + 4

當患有慢性疼痛時,即使受傷一段時間了,身體也會繼續向大腦發送疼痛信號,可能持續數周甚至長達數年,這樣的疼痛下將會影響每日的生活品質、睡眠、工作。

慢性疼痛小檔案: 通常定義疼痛持續至少12週,痛感不分輕重度,可能一下強烈一下舒緩,可能是穩定的或斷斷續續的。且慢性疼痛幾乎可以發生在身體的任何部位,在不同患病部位,疼痛感可能有所不同,加上反覆發作,造成患者很大的困擾。

這8種疾病易引起慢性疼痛

目前已知造成慢性疼痛的原因非常多,美國疼痛協會分析出8大項常見的慢性疼痛主因:

+ 5 + 4 + 3

頭痛、肌肉骨骼疼痛、神經類疼痛、癌症引起疼痛、關節炎痛、心理性疼痛、臟器痛、慢性疾病引起

面對疼痛最重要就是要找到病因,慢性疼痛的成因錯綜複雜且時間悠長,慢性疼痛患者可能不只一個地方不適,醫生們都需要慢慢檢視患者過去的病史、行為、方式,才能找到可能原因。

但慢性疼痛引起最大問題,造成人們活動力下降,因為一動就痛不欲生,讓人不敢動、不想動,最後就造成精神和情緒上的憂鬱,連帶生理上功能也會跟著衰退,比任何疾病都嚴重。根據《疼痛醫學》上最新發表的研究結果,患有慢性疼痛的人,出現嚴重的不良心臟和腦血管的風險比一般人高出許多。

治療慢性疼痛非一蹴可幾

臨床上治療慢性疼痛,想要完全止痛非一蹴可幾,醫生對其症狀開藥,都屬於有限多的緩解疼痛,不少患者做了各式各樣的檢查,依舊無法知道疼痛原因。但基本上身體的疼痛和情緒上有一定相關聯,除了原有的治療方式外,也可以透過生活方式舒緩情緒下,達到緩解慢性疼痛。

物理療法、太極、瑜伽、藝術和音樂療法、運動、心理治療、按摩、冥想

痛覺雖然造成我們的不適,卻也是適時提醒避開受傷,反映出身體最真實情況,面對慢性痛症,即時改善姿勢及適量運動,了解疼痛的病因。

參考資料:

American Academy of Pain Medicine

Chronic Pain May Increase Cardiac and Cerebrovascular Event Risk

相關文章:【頭痛紓緩】10個自然方法減頭痛飲水都得!教你幾時冷敷、熱敷?

+ 19 + 18 + 17

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】