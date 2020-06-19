【早餐】不吃早餐增中風心臟病死亡風險　四季養生夏天早上應吃…

早餐是每天為身體提供能量，展開一天的開始，有研究指，如經常不吃早餐是會增心血管疾病導致的死亡風險。 究竟早餐對日常健康有多重要？早餐該吃甚麼東西才可四季養生？

吃早餐固然重要，但也要吃的健康，才能維持健康的體魄。不同季節的養生食物都有所不同，大家又應如何搭配早餐？（按圖）：

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《美國心臟病學會期刊》（JACC）在2019年曾刊登了一個運用了1988年至1994年國家健康和營養調查（National Health and Nutrition Examination Survey III）數據的研究，並邀請了6,550名40歲至75歲的參加者，供研究持續追蹤長達18年享用早餐的習慣。

從回收得來，有關吃早餐習慣的問卷中，有5.1%的參加者表示從不吃早餐、10.9%的參加者是很少吃早餐、25%的參加者間中吃早餐，而有59%的參加者每日吃早餐。

不吃早餐增心血管疾病死亡率87%

研究人員指，不吃早餐會增因心血管疾病的死亡風險，尤其是因中風而死亡的風險。

研究結果發現，從不吃早餐的人相比每日吃早餐的人，因心血管疾病（包括冠心病、中風、腦血管疾病、周圍末稍動脈血管疾病、風濕性心臟病及先天性心臟病等）而導致死亡的比率竟高出87%，而就算是其他死因的死亡率，也高出19%。

吃早餐有助控制食慾，增加胰島素敏感性。（Unsplash/ Thought Catalog）

不食早餐會容易肥？

研究也有提到，從不吃早餐的參加者，相比每日吃早餐的人，每日的總能量攝取量少14%，但不吃早餐的人變肥胖的風險及總膽固醇的水平，卻比定期進食早餐的人高。

其實不吃早餐，卡路里攝取量應相應減少，為甚麼反而會導致心血管疾病死亡率增加呢？研究人員解釋，因為不吃早餐會影響食慾和減低飽足感，這或會令一天及後時間出現暴飲暴食的情況，同時也可能影響胰島素抵抗。相反，吃早餐則有助控制食慾，增加胰島素敏感性，並改善下一餐的升糖反應（glycemic response）。

跳過早餐會令空腹時間變長，也會令早上的血壓上升，並可能影響脂類（lipids）水平，例如總膽固醇會高一些。換言之，吃早餐有助降低血壓，或有助預防血管拴塞、出血（haemorrhage）及其他心血管問題。

吃早餐或會影響脂肪水平，例如總膽固醇高一些。（nsplash/ Rachel Park）

研究已經將不同的飲食和生活習慣列入考量範圍中，例如吸煙、飲酒、運動、總能量攝取量和整體的飲食質素等，但結果仍發現不吃早餐的習慣是會大大增加心血管的死亡風險。不過研究人員也表示，研究未有要求參加者紀錄早餐吃的食物和飲品，因此，未來仍需進行更多相關研究，以更全面地了解背後的原因。

早餐要吃對的食物

從健康角度，應盡量養成吃早餐習慣，有時間就不要跳過早餐不吃，而在另一方面，早餐選擇吃什麼也是值得認真考慮，例如高脂、高膽固醇及加工食物，就應盡量避免。

至於中醫角度，也可按季節配搭不同的食物。註冊中醫師鄧蕙盈就為大家推介了各個季節可多吃的食物，及建議了各種養生早餐：

• 夏天

+ 4 + 3 + 2

可多吃紅色食物養心：西瓜、紅菜頭、車厘子、蘋果、番茄、車厘茄、山楂、士多啤梨

早餐可選：西瓜汁、紅菜頭檸檬蘋果汁、冬瓜薏仁茶、番茄蛋薯仔沙律、蓮子冬瓜紅豆薏米粥

• 秋天

+ 4 + 3 + 2

多吃白色食物護肺：杏仁、百合、淮山、雪耳、沙參、玉竹、雪梨

早餐方面則可選擇：蜂蜜水、羅漢果茶、雪梨水、薏米百合粥、山藥藜麥粥、沙參麥冬茶、木瓜燉雪耳百合、蛋白杏仁茶

• 冬天

+ 4 + 3 + 2

多吃黑色食物補腎：黑豆、黑芝麻、黑木耳、栗子、黑桑葚、黑糯米

早餐方面可選擇：八寶粥、栗子粥、合桃麵包、黑豆漿、紅豆黑豆茶、桂圓紅棗茶、合桃露、黑芝麻糊、腰果露

• 春天

+ 5 + 4 + 3

多吃綠色食物養肝：菠菜、蘆筍、綠茶、西蘭花、西芹、海帶、綠豆、苦瓜、青椒、蘆筍、青花菜、奇異果、青葡萄、牛油果

早餐方面可選擇以下食物：花茶（如菊花茶）、綠豆薏米粥、海帶湯、菠菜粥、五青汁、牛油果多士、牛油果沙律、綠豆沙

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（資料來源：《美國心臟病學會期刊》、《世界衛生組織》）

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