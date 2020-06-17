【膽固醇】蘋果一日食2個可降壞膽固醇？　攝取膳食纖維還該吃…

膽固醇過高會增加患心血管疾病的風險，更與高血壓及高血糖並稱「三高」。 選擇壞膽固醇少食物，配合少鹽少糖少油的飲食習慣是預防膽固醇過高的方法，此外，有研究指每日進食2個蘋果亦可助降低壞固醇，甚至有機會預防病心臟病發及中風。

一日一蘋果夠健康？有研究指，這也許還不足夠，要吃就應每日吃夠兩個才行。（an_vision / Unsplash）

膽固醇過高有多威脅健康，很多人都知道，然而問題在於「知道」卻不等於「已有效預防」，因為據衛生署數據顯示，全港有290萬人患高膽固醇，令心血管疾病的風險大增。

一日一蘋果不足夠？

「一日一蘋果 醫生遠離我」這句話，相信很多人都聽過，不過若想控制體內的膽固醇量，或許你還要再吃多一個，因為University of Reading及Fondazione Edmund Mach在2019年刊登的研究發現，每日食2個蘋果，可降壞膽固醇，預防患上心臟病或中風。

食蘋果有助降膽固醇嗎？（按圖）：

+ 13 + 12 + 11

「一日一蘋果」未能發揮最大功效？

是次研究找來了40名膽固醇偏高參加者參與，他們要在研究開始前的2星期禁止進食蘋果、飲用蘋果汁或食用任何益生菌（Probiotics），例如乳酪等。

其後參加者被分成2組，其中一組每日進食2個蘋果，為期8星期，然後接下來的4星期則不吃蘋果，再之後的8星期則飲用卡路里和蘋果相似，但是由濃縮蘋果汁和水混合而成的「蘋果汁」。

另一組參加者則在一開始的8星期先飲用「蘋果汁」，然後在接下來的4星期完全不吃蘋果，之後再每日進食2個蘋果，維持8星期。

每日進食2個蘋果，可改善心血管疾病的風險因素。（Unsplash/ Sarah Gualtieri）

一日2蘋果可降膽固醇水平

結果發現，每日進食2個蘋果的組別，膽固醇水平較佳：

• 總膽固醇水平下降（由6.11mmol/L，降至5.89mmol/L） • 壞膽固醇水平輕微減少（由3.86mmol/L，降至3.72mmol/L） • 三酸甘油酯水平輕微改善（由1.3mmol/L，降至1.17mmol/L）

研究人員指，結果顯示，在正常飲食的情況下，每日進食2個蘋果是可改善心血管疾病的風險因素，例如高血壓、高脂肪、高膽固醇等，而且相比飲用「蘋果汁」的參加者，壞膽固醇平均下降3.6%。

膳食纖維及多酚有助降膽固醇

研究人員亦指，蘋果中的膳食纖維或有助降低膽固醇，因每日進食2個蘋果的參加者，和進食其他含多酚（polyphenols）食品（例如紅酒和茶等）的人，血管都較健康，也較放鬆。專家認為蘋果中的纖維有助腸道細菌製造短鏈脂肪酸 （Short-chain fatty acid），它或能減少肝臟製造出膽固醇，也可有助減低患大腸癌的風險。這些腸道細菌，也可能改變膽鹽形態，間接有助身體排出更多膽固醇。

蘋果中的膳食纖維，或有助降低膽固醇。（Unsplash/ Shelley Pauls）

研究更發現，女性每日進食2個蘋果，相比男性，降膽固醇的益處更多，但就指仍需進行更多研究證實相關影響。另外，是次研究較為小型，加上參加者的膽固醇下降後，仍較健康水平偏高，健康的總膽固醇水平應低於5mmol/L ，而壞膽固醇水平應低於3mmol/L。因此，未來仍需進行進一步的研究，了解背後的原因，以及研究每日吃蘋果最健康的數量。

應均衡飲食

那麼是否由今日起，每日吃２顆蘋果就一定可以降低膽固醇呢？這又未必，因為英國國民保健署（NHS）提醒，是次研究有其短處，例如參加者數目不，測試時間也較短等，未能肯定吃蘋果對健康的長期影響。

因此，大家不應純粹依賴吃蘋果來降膽固醇，也不應以蘋果替代降膽固醇藥物他汀（statins）。建議的飲食方法，還是應吃得營養均衡，而不是只食用一種水果。香港衛生署衛生防護中心指，每天進食最少兩份水果及三份蔬菜，也是促進健康的關鍵。

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降膽固醇小貼士

除了蘋果外，其實還有不少食物有助降膽固醇（按圖）：

+ 3 + 2

除了應多吃以上食物外，不想膽固醇「超標」，也應戒吃飽和脂肪和反式脂肪含量高的食物：

5種高飽和脂肪食物（每100克所含飽和脂肪）：

• 椰子油（87克）

• 棕櫚油（49克）

• 牛油（32克）

• 豬油（32克）

• 肥牛肉（20克）

5種高反式脂肪食物（每100克所含反式脂肪）：

• 植物起酥油（13.1克）

• 人造牛油（3.2克）

• 炸薯條（2.9克）

• 牛油（2.6克）

• 曲奇（0.9克）

（資料來源：《Daily Mail》、《NHS》、《衛生署衛生防護中心》）

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