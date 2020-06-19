【便秘】鹽水洗腸清宿便有根據？　2個特徵判斷腹脹屬脂肪或便秘

便秘困擾不少都市人，特別是宿便未清時，更覺肚脹！坊間有傳飲鹽水可洗腸清宿便，強忍便意會加劇便秘？這些說話有根據嗎？如何判斷腹脹是脂肪累積還是便秘造成？ 由腸胃肝臟科專科醫生李恒輝拆解宿便迷思，並提出解決便秘的良方！

宿便的概念，相信大部分人都有聽過，大概是指有些糞便會長期「滯留」腸道，久久無法排出，導致肚脹脹如同大肚腩，而坊間也有不少產品打着「清宿便」的旗號推出。不過，原來在醫學角度，是從來沒有宿便一說！

坊間有說法指，肚子經常脹卜卜，未必是肚腩而是宿便？（Bill Oxford／unsplash）

沒有宿便只有便秘

腸胃肝臟科專科醫生李恒輝就解釋，基本上先吃下的食物就會先排出，之後吃下的則遲點排出，不會出現某些糞便長期留在腸道的情況，「人們所說的宿便，通常是因為便秘，導致糞便在腸道停留的時間長了而已」。

如何知道自己有沒有便秘問題？（按圖）

+ 6 + 5 + 4

不少人為了清走所謂的宿便，可能會用盡法方希望做到每日排便，但李醫生表示排便習慣其實是因人而異，「有些人由細到大都是三日一次（排便），但沒有造成任何不適，其實就沒有問題」。不過，判別是否便秘，可以用三個基本指標：

1. 每周排便少於3次 2. 排便後時有「痾」不清的感覺 3. 糞便乾硬致排便費力

便秘肚脹似肚腩

那被指因宿便而引起的「偽肚腩」又是什麼一回事？李醫生指，糞便因為暫時留在腸道的確有機會令腸道微脹，造成輕微肚脹，與脂肪積聚的肚腩很相似，「按上去都是偏軟，因為腹部有不少空間讓腸道移動，除非真的嚴重到腸道塞實了」。

他續指，一般人的確很難分辨到兩者分別，但其實這類肚脹通常會有以下兩項細微特徵：

- 脹起的部位主要集中在肚臍附近的位置

- 呈現向前「谷」的狀態，因為腰腹兩側較多肌肉，可移動空間較少

便秘靠鹽水洗腸？

坊間其中一個廣為流傳的清宿便方法，就是在早上空腹狀態下飲鹽水。李醫生表示，這方法確實有效，但重點其實不是鹽水，而是因為「唞足」的腸道會在早上最為活躍，「飲清水都得，主要是要restart腸道，刺激它蠕動，所以早上就算不吃早餐，都要飲些水」。

因此，李醫生也建議，除了平日要維持良好飲食習慣如多菜少肉、多飲水外，便秘人士還可以嘗試在每日吃完早餐後，到廁所「坐」15分鐘，「去不到（大便）就走，明天再繼續，久而久之就可以訓練身體習慣固定排便。」

強忍便意是大忌！

雖然常言道「人有三急」，但相信不少人都試過在不方便上廁所的情況下「急」，只能強行忍住便意，但原來經常這樣做是非常不好的習慣！

李醫生指，大腸最尾、連接肛門的部分為直腸，當糞便到達直腸，身體會向大腦發出訊號，產生便意，「這時如果忍住不去，糞便也不會回到大腸，而是留在直腸，直到下次有糞便進來才再急，經常這樣身體會以為你不需要這訊號，不再產生便意，屆時就可能要用認知行為療法（Cognitive behavioral therapy）重新訓練身體才行」。

嚴重便秘或是腸癌徵兆

便秘問題在都市人身上非常普遍，很多人可能不當成很大的問題，但其實便秘可能是一些嚴重疾病的警號，李醫生舉例指腸癌導致腸道阻塞、腸炎令腸道收窄以及甲狀腺問題等都可以引起嚴重便秘，特別提醒同時出現以下症狀就要求醫（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

- 排便習慣突然改變，並持續逾兩星期 - 胃口差 - 體重下降 - 大便有血 - 腹痛 - 嘔吐 - 口氣有大便味道

腸胃肝臟科專科醫生李恒輝（受訪者授權提供）

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