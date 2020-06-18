【癌症】紅肉致大腸癌白肉降中風風險？　健康食肉應減攝取這2項…

紅肉或白肉較健康？世界衛生組織早已將紅肉列為「可能令人類致癌物」，加上紅肉的飽和脂肪較高，令白肉的形象似是較健康的選擇。 其實，紅肉富含礦物質，白肉則含更多蛋白質，兩者營養各有高低，究竟怎樣選擇才好？

一般人都可能認為吃雞、魚肉或海鮮等白肉較為健康，不過事實真的如此？紅肉和白肉如何分辨？你以為你知？原來雞肉不一定是白肉，你又知唔知？

世界衞生組織把紅肉歸類為可能令人類致癌物。（Unsplash/ Sebastian Holgado）

什麼是「紅肉」和「白肉」？

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分辨紅肉和白肉，主要是靠「肌紅蛋白」比例多寡劃分；含較多肌紅蛋白的肉類，經烹調後，肉色會較紅（按圖）：

紅肉（含礦物質，包括鐵、鋅、硒、維生素B12、B6、煙酸等）：未經加工處理的哺乳類動物的肌肉，包括牛肉、豬肉和羊肉等

白肉（含優質蛋白、脂肪含量較低）：魚肉、蝦肉、貝類、雞肉、鴨肉、鵝肉等

不過大家要留意，以雞肉為例，並非所有雞肉都是白肉。例如，雞胸肉、雞翼、雞柳，因身體部位運動量少，肉質色澤，所以是為白肉；雞腿、雞髀部位，因為運動量大，肌紅蛋白多，所以是為紅肉。

三文魚看起來雖是紅色，但被歸類為「白肉」。（Unsplash/ Caroline Attwood）

另外，三文魚看起來雖是紅色，但被歸類為「白肉」，因為其肉質色澤不是來自肌紅蛋白，而是三文魚的食物—甲殼類等動物所含的類胡蘿蔔素。

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紅肉會致癌？

世界衞生組織（世衞）屬下的國際癌症研究機構（IARC）把紅肉歸類為「可能令人類致癌」（第2A組），因紅肉在攝氏200度或以上高溫烹煮時（例如燒烤），會產生雜環胺及多環芳香族碳氫化合物等已知或懷疑的致癌物質。而美國癌症協會的資料也指出，飲食中含有大量紅肉及加工肉類，會增加患大腸癌風險。（按圖）：

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研究發現，每日進食5安士或以上紅肉的參加者，相比每日平均進食少於1安士紅肉的人，患大腸癌的風險高出三分之一。另一份2015年進行，綜合29項研究的分析報告亦指出，經常進食紅肉會增加患大腸癌風險達28%。

2019年研究則指出，紅肉含一種人類身體沒有，名為Neu5Gc的碳水化合物。由於免疫系統會將Neu5Gc視為外來物，啟動防禦機制，從而製造抗體以對付它，因此這或可解釋飲食中含大量紅肉的詁，會導致炎性疾病的原因，例如大腸癌和某些心臟病。研究人員指，去除紅肉中的Neu5Gc，或有助降低出現炎症疾病的風險。

紅肉在攝氏200度或以上高溫烹煮時，會產生已知或懷疑致癌物質。（Unsplash/ Emerson Vieira）

白肉較健康？

既然多食紅肉會增患癌風險，那多吃魚類是否代表較健康？

白肉的飽和脂肪量較少，美國心臟協會的資料又指，魚肉所含的奧米加3脂肪酸有助減低心臟衰竭、冠心病、心臟驟停及中風的風險，如此推論，多吃白肉可減低患癌風險是正確的嗎？原來也不一定。

2019年研究指出，食白肉也未必一定健康。研究在2006年至2014年期間，找了475,488名年齡介乎37至73歲的英國人參與，觀察他們食肉的情況，並持續監測5年。結果發現，當中超過23,000名參加者在研究期間患癌，而食雞肉更和患惡性黑色素瘤、前列腺癌及非霍奇金氏淋巴瘤有關。

另外，牛津大學2019年的研究發現，不論是進食紅肉或白肉（雞肉和火雞）的參加者，相比起不吃肉類的參加者，膽固醇水平都大幅增加，這或會令血管阻塞，增加患冠心病及心臟病發的風險。不過這個研究沒有包括魚肉、草飼牛肉及加工肉類。

肉類不健康？

紅肉和白肉的比併，從以上研究來看，孰優孰劣，看來各有說法，那是否代表不食肉會㝔健康？

其實要預防心臟病、中風和降膽固醇，大家應留意「飽和脂肪」和「反式脂肪」，因它們會提升人體內的膽固醇水平，增加患上心臟血管疾病和中風的風險。

改善或管理膽固醇，應避免經常進食含飽和脂肪和反式脂肪的食物。（Unsplash/ Robin Stickel）

飽和脂肪：大部分來自動物，例如牛油、牛肉和雞皮等 反式脂肪：主要來自以氫化植物油為材料或用氫化植物油烹調的煎炸和烘培食品，例如人造牛油、起酥油、餅乾、脆片、曲奇餅、炸薯條、蛋糕、沙律醬等

要真正改善或管理膽固醇，就應避免經常進食含飽和脂肪和反式脂肪的食物，並多吃含植物蛋白的食物，例如蔬菜、乳製品、豆製品等，而不是只選擇紅肉或白肉，配合均衡飲食和運動，才能維持健康的體魄。

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（資料來源：《食物安全中心》、《美國癌症協會》、《美國心臟協會》、《牛津大學》）

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