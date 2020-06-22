【大腸癌】常便秘腹瀉大便異常臭或腸道老化　10條題檢測腸道年齡

大腸癌是常見癌症之一，更是與腸道老化有關！若你的屁與大便總是異常地臭、肌膚粗糙常生暗瘡而且每星期運動不足3次，就要當心腸道可能已開始老化，有患大腸癌的機會！ 台灣TVBS頻道節目《健康2.0》有一集便提到腸道年齡與大腸癌的關係，看看如何改善你的腸道健康，整頓腸道吧!

大腸癌在香港每年有二千多宗個案，據衛生署指，大腸癌的發病率高居癌症排行榜的第二位，而死亡率則在所有癌症中佔第二位，而且近年有數據顯示，香港大腸癌個案有上升趨勢。

其實，《健康2.0》亦有提到，35至45歲的人士中，約有70%常常覺得消化不良、出現便秘，而50歲後，如果沒有好好保養和改善腸道健康，便容易出現腸道瘜肉，年紀繼續增長或會演變成大腸癌。

（台灣TVBS頻道節目《健康2.0》截圖）

檢測你的腸道年齡！

節目引述日本微生物機能分析室室長辨野義已博士發表的「腸道年齡檢測表」，不妨推算腸道年齡：（按圖）

+ 15 + 14 + 13

現化人大部分都是「4項以下」

彰基胃腸肝膽科范泉山指，現化人大部分都是「4項以下」居多。因為現代人生活壓力大、少吃含膳食纖維的食物、吃太多加工食物、三餐不定時和暴飲暴食，十分影響腸道健康。

腸道老化便秘可致癌變

如大便長期堆積在腸道內，有可能被細菌分解並產生有害物質，或會較易癌變；另外，大便堆積造成腹內壓增大，形成大腸憩室、產生瘜肉（瘜肉就是大腸癌的來源)。

+ 4 + 3 + 2

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逆轉腸道年齡

綜合《healthline》和《健康2.0》，可從日常生活和飲食習慣改善腸道健康。

1. 減少飲用含糖飲料

含糖飲料會增加腸道壞菌，由於糖分會在腸道內直接發酵，令壞菌增加，而且含糖飲料熱量高，同時可引致代謝性症候群，會影響肝膽器官，令消化道容易出現問題。

2. 減少食用加工、高脂肪食物

加工、高脂肪食品會破壞腸道好菌，並促進害菌生長。

3. 減慢飲食速度

徹底咀嚼食物並減慢飲食速度，有助於促進消化和吸收營養。

4. 保持水分

喝大量的水對腸粘膜和腸內好菌的平衡有益。

5. 保持充足的睡眠

睡眠時間和質素不足會對腸道健康產生嚴重影響，每晚應有至少7至8小時睡眠。

6. 適當紓壓

腸道是一個自主的神經系統，若受壓力影響，副交感神經亦會受擾亂，導致腸道不健康。減輕壓力的部分方法包括冥想、散步、減少咖啡因攝取量、瑜伽。

促進腸道健康的食物

1. 益生菌

發酵食品（如泡菜、酸菜、乳酪、味噌）是亦益生菌的重要飲食來源。

+ 8 + 7 + 6

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2. 高纖維食品

豆類、豌豆、燕麥、香蕉、莓果、蘆筍和韭菜等。

4. 含膳食纖維的食品

穀物類：全麥麵包 、紅米 、燕麥片

蔬菜類：芥蘭 、 西蘭花 、菠菜

根莖類：馬鈴薯 、番薯

豆類：鷹嘴豆 、紅腰豆 、黃豆 、紅豆

菇藻類：草菇 、冬 菇 、蘑菇 、雪耳 、雲耳

水果：橙 、西柚 、西梅乾

其他：芝麻 、杏仁、腰果 、花生

（資料來源：《健康2.0》、《healthline》、衛生署健康學生服務）

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