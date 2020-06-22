【健康碼】出境免隔離檢測費逾澳門10倍？認清8大須知附價格比較

新冠肺炎疫情仍未消退，港府計劃推出粵港澳三地互認的健康碼，方便經常往來粵港澳人士使用，以獲得豁免檢疫的安排。取得健康碼須進行檢測，費用由一千多至三千多元不等。健康碼未正式推出已惹起費用爭議，究竟健康碼是怎麼一回事？有什麼須知？有否更便宜的可行做法？

「健康碼」即將在本港推出，以方便經常往來粵港澳人士使用，通過檢測對新冠肺炎病毒陰性反應，便可免於強制隔離。

「健康碼」正式推出日期仍有待公布， 但大致運作最近卻已引起不少爭議。按圖了解「健康碼」：

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1）什麼是「健康碼」?

「健康碼」目的是方便粵、港、澳三地可互認，作為通過冠狀病毒檢測的證明，即內地的「粵康碼」、澳門的「澳康碼」，以及本港即將推出的「港康碼」。

香港申請人在完成檢測後，機構會將結果上傳至衞生署網站，申請人可獲發一個二維碼（QR Code），並以此申請內地的「粵康碼」、澳門的「澳康碼」，於出入境時展示，便可毋須強制檢疫14日。

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澳門的健康碼分為「綠碼」、「黃碼」及「紅碼」。（照片來自新型冠狀病毒感染應變協調中心）

2）「健康碼」檢測在什麼地方做？

本港對於「健康碼」的規定，是市民須自費，且只限於指定的私家醫院包括港怡、港安、養和及仁安醫院，以及三間指定化驗所進行病毒測試。

3）「健康碼」檢測包括什麼？

檢測分別為「深喉唾液測試」及「鼻咽拭子核酸測試」，「鼻咽拭子核酸測試」又分普通及快速兩種，價錢不同，要做哪一項核酸測試，則要先就診，由醫生決定。

「深喉唾液測試」會由院方提供一個樣本瓶及樣本袋，參加者於起床後、刷牙漱口或飲食前，將來自咽喉的唾液吐入樣本瓶，蓋好及扭緊樣本瓶交回；「鼻咽拭子核酸測試」則由醫護人員為參加者收集鼻咽拭子樣本，之後進行測試。

家庭醫生莫昆洋指，深喉唾液測試較容易處理，傳播風險較低，但準確度相對較低。不過這是現在大部分人會採用的方法。

4）測試結果幾時有？

「深喉唾液測試」，一般在遞交樣本後，即日會有結果（各家醫院的時間有所差異）。以養和醫院為例，下午5時前提交樣本，可即日有結果。「鼻咽拭子核酸測試」也通常即日有結果，「快速核酸測試」最快可在２小時內有結果。

5） 取得「健康碼」須自費，費用多少？

其實澳門於5月已推出健康碼，澳門做法是首次檢測費用全免，其後收費180澳門元，至於跨境學生及老師可獲七日一次豁免檢測費用。至於香港政府的做法，則有所不同，既沒有首次全免或對某類人士豁免； 而且由指定私院或私營化驗所進行檢測，費用並不便宜，由差不多2千至3千多元，明顯比澳門高一截：

香港、澳門收費、服務比較：

香港、澳門收費、服務比較（01製圖）

本港私家醫院核酸檢測價格：

本港私家醫院檢測收費（01製圖）

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6） 「健康碼」有限期？

2至3千多元進行檢測後取得「健康碼」，並非長時間有效，有效期只有七日，期滿後須再檢測續領。故此，對於經常頻密往返三地人士，便要有心理準備要承擔這筆開支。澳門政府為跨境學生及老師提供七日一次豁免檢測費用，以減輕其負擔； 港府暫時仍未推出或提及有任何豁免。

7） 有否較便宜做法？

究竟病毒檢測，有沒有其他便宜的選擇？立法會議員陳健波於本月18日便去信行政長官林鄭月娥，提出有關健康碼的建議。他建議核酸檢測費用可與內地看齊，收費不超過200元。他指由於檢測只有效7天，費用不超過200元，才能真正幫助市民長期使用這個檢測系統。

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工聯會立法會議員麥美娟今天（22日）聯同跨境家庭爭取健康碼關注組到政府總部外請願，要求政府盡快開通健康碼，並促請政府降低檢測費用。她提到，香港檢測費用約一千至二千元，比內地和澳門貴十倍；促請政府降低檢測費用，並引入競爭。

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8）外國做法 ：「旅行泡泡」 直接過境

全球多處疫情仍未受控，其他地區也在考慮互相開通的做法。據《BBC News》報道，有一些地區互相開放邊境，如愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛之間設立了歐洲首個「旅遊泡泡」，在5月互相開放邊境，所有人都可以自由進出三地，毋須自我隔離，至於澳洲和新西蘭，亦準備設立兩國互相豁免隔離可自由進出的「旅行泡泡」（travel bubble），而這做法並沒有設立要先通過病毒檢測取得證明，才可以入境及免隔離的限制。

（資料來源：《BBC News》、《香港特別行政區政府》、《澳門特別行政區政府》）

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