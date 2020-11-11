健康碼｜回港易24小時有效免隔離　旅遊氣泡檢測最平$240邊度做？

健康碼推出，旨在讓往來粵港澳人士毋須接受強制隔離。政府宣布先推出「回港易」計劃，從廣東省及澳門抵港的港人，如果由陸路口岸抵港，持有效核酸檢測陰性結果，在特定條件下入境，可獲豁免強制隔離14天。此外，香港與新加坡協議的「旅遊氣泡」落實後，於出發前72小時內取得通過檢測證明後，便毋須接受強制檢疫。 申請健康碼，須自費進行病毒檢測。到底澳門健康碼與香港健康碼有什麼分別？健康碼如何申請及使用？有什麼需要注意？「回港易」又如何申請？

政府宣布推出「回港易」計劃，11月23日起所有從廣東省及澳門抵港的港人，如果由陸路口岸抵港，持有效核酸檢測陰性結果可以入境，獲豁免14天檢疫。計劃初期，深圳灣口岸每日提供3千個名額，港珠澳大橋每日名額為 2千個，廣東省有39間粵港兩地互認醫療機構。至於澳門則有4間，申請人可將檢測陰性結果上載至申報系統，取得綠色二維碼入境香港。

▼ 「回港易」有什麼申請條件？ 👇👇👇

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申請「回港易」取得的綠色二維碼，只有24小時有效期限；而取得粉紅色二維碼的人士，或因未符當中條件，抵港後有機會被要求接受14天強制檢疫安排。

政府已選定4個地點作長期檢測中心，將於11月15日起投入服務，每次收費240元，毋須醫生轉介。市民可以自費獲得核酸檢測服務，方便日後經健康碼或航空旅遊氣泡等安排出行。如香港出發往新加坡的旅客可先在社區檢測中心進行檢測，而新加坡並沒有要求到埗測試。只要旅客72小時內回程到香港，便不需在新加坡再做測試。

▼ 4個檢測中心按下圖 👇👇👇

▼按圖了解「健康碼」👇👇👇：

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1）「健康碼」如何取得及使用?

「健康碼」目的是方便粵、港、澳三地可互認，作為通過冠狀病毒檢測的證明，即內地健康碼「粵康碼」、澳門健康碼「澳康碼」，以及即將推出的香港健康碼「港康碼」。

申請人要獲取「健康碼」，首先要取得入境廣東省或澳門的豁免強制檢疫配額，並通過自費病毒檢測，才可轉換到「粵康碼」或「澳康碼」，於出入境時展示，便可毋須強制檢疫14日。

本港健康碼使用5部曲：

1. 申請人需透過網上預約系統，取得入境廣東省或澳門的豁免強制檢疫配額。 2. 取得配額的申請人可到衞生署認可的醫療檢測機構，接受病毒檢測。 3. 檢測機構會把申請人資料及檢測結果，上載到衞生署的香港健康碼系統。 4. 申請人可到香港健康碼系統下載「香港健康碼」。 5. 申請人須提出要求及同意把「香港健康碼」內的資料，提供予廣東省或澳門有關當局，以轉換到「粵康碼」或「澳康碼」。

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2）「健康碼」病毒檢測的認可機構包括哪幾間？

「健康碼」申請人要通過病毒檢測，市民要自費前往政府指定的17間衞生署認可的本地醫療檢測機構，包括私家醫院及化驗所進行病毒檢測。上述名單稍後可能會有所調整，請留意政府的公佈。

3）「健康碼」檢測包括什麼？

病毒檢測分別為「深喉唾液測試」及「鼻咽拭子核酸測試」，「鼻咽拭子核酸測試」又分普通及快速兩種，價錢不同，要做哪一項核酸測試，則要先就診，由醫生決定。

「深喉唾液測試」會由院方提供一個樣本瓶及樣本袋，參加者於起床後、刷牙漱口或飲食前，將來自咽喉的唾液吐入樣本瓶，蓋好及扭緊樣本瓶交回；「鼻咽拭子核酸測試」則由醫護人員為參加者收集鼻咽拭子樣本，之後進行測試。

家庭醫生莫昆洋指，深喉唾液測試較容易處理，傳播風險較低，但準確度相對較低。不過這是現在大部分人會採用的方法。

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4）測試結果幾時有？

「深喉唾液測試」，一般在遞交樣本後，即日會有結果（各家醫院的時間有所差異）。以養和醫院為例，下午5時前提交樣本，可即日有結果。「鼻咽拭子核酸測試」也通常即日有結果，「快速核酸測試」最快可在2小時內有結果。

５） 「健康碼」有限期？

申請「健康碼」需自費進行病毒檢測，但並非長時間有效，有效期只有七日，期滿後須再檢測續領。故此，對於經常頻密往返三地人士，便要有心理準備要承擔這筆開支。

6） 健康碼有否追蹤功能？

創新及科技局長薛永恒在電台節目中表示，港版健康碼只是為了過關使用，設追蹤功能是「不設實際」。他續指，港版健康碼只是為了日後疫情穩定後，市民通關去廣東或澳門用途，一定不會用於市民出入公眾場所的條件，「諗都無諗過」。

7）健康碼何時推出？

薛永恆指，健康碼要等「稍後時間」疫情穩定，經衛生專家確定才會推出，方便市民通關到廣東或澳門，現時估計何時推出言之尚早。

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8）外國做法 ：「旅行泡泡」 直接過境

全球多處疫情仍未完全受控，其他地區也開始考慮互相開通做法。《BBC News》報道，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等，設立了歐洲首個「旅遊泡泡」，在5月互相開放邊境可供有關地區人士自由進出三地，毋須自我隔離；至於澳洲和新西蘭，亦準備設立兩國互相豁免隔離可自由進出的「旅行泡泡」（travel bubble），而這些做法並沒規定須提交通過病毒檢測的證明。

（資料來源：《回港易》、《BBC News》、《香港特別行政區政府》、《澳門特別行政區政府》）

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