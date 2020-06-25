【每日3分鐘】脊椎老化7大徵兆　鍛鍊脊椎必學1招避免周身痛

脊椎中的頸椎、腰椎、薦骨若有問題，就會引起頭痛、頸痛、肩痠、腰腳疼痛等不適症狀。想知道自己有沒有脊椎老化嗎？快檢視自身是否經常出現下列徵兆，若符合2個以上，就要當心可能有脊椎老化問題，要積極的保養預防老化。

脊椎老化7個徵兆（點擊下圖看清！）

+ 4 + 3 + 2

1. 觸摸脊椎有疼痛感。 2. 用手指觸摸整條脊椎，感覺脊椎歪斜。 3. 經常閃到腰。 4. 早上醒來時，腰部、背部、頸部異常疼痛。 5. 曾經很用力跌坐在地上。 6. 很容易腰痠、背痛、頸疼。 7. 平常坐在椅子上的時間居多，且同一個姿勢維持很久。

除了一些不可避免的生理因素，想要預防脊椎老化關鍵就在於抵抗重力、利用重力，多活動身體、強化脊椎附近的肌肉，就是有助防止脊椎老化，不讓頸部疼痛、腰痠背痛問題找上門的好方法。

「轉身推牆」鍛鍊脊椎

可改善以下部位不適：頸部、肩部、腰部、骨盆、精神方面、消化器官、呼吸。

「轉身推牆」做法：

+ 4 + 3 + 2

1. 背對牆壁，大約距離牆壁20到30公分，雙腳張開與腰同寬站立。右腳與牆壁平行，左腳往內轉45度，雙手置於胸前。

2. 在這種姿勢下，讓上半身向右扭轉，雙手碰觸牆壁，頸部也向右扭轉。

3. 接著，臉部轉向左邊。

4. 頭部和牆壁平行，上半身貼向牆壁。將身體重量放在牆壁上，自然地呼吸3到5次。

左邊也以同樣的方式重複進行，左右各做2組即可。

資料來源：書籍《轉背，最強鬆筋解痛法：每日三次扭背整脊，調整自律神經平衡，消除長年肩痠、背痛、腰疼的惱人痼疾》作者：石垣英俊 出版社：采實文化

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防腰痛 椅上拉筋（01製圖）

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