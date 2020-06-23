【血糖飲食】減醣唔靠減醣電飯煲　醣和糖要識分4大方法助控醣

「減醣」可以減肥？近日市面上興起「減醣電飯煲」，你又知道減醣的重要性嗎？醣和糖有什麼分別？減醣即降低碳水化合物攝取量，是否便代表完全不可以吃飯？哪些人最需要控醣？

減醣電飯煲已經面世，但減醣效果有幾高？（THANKO）

減醣電飯煲 vs 普通電飯煲？

減醣電飯煲在日本爆紅，那麼減醣電飯煲和普通電飯煲有什麼不同？

減醣電飯煲飯煲內有兩大組成部分，為外鍋及內鍋。煮飯時，將米放入通窿的內鍋，水則倒進外鍋，一開始時，米會被水浸住。隨住煲飯過程，米中的醣質會在水中分解。內鍋隨之會慢慢升高，米飯便沾不到充滿醣質的米水了。最後，減醣的米飯會被熱力慢慢蒸熟，口感仍能保持軟熟。

認可營養師（香港營養師學會）吳瀟娜（Lillian）指，由於無法找到確實減醣分量的研究報告，無法評論這種煮法的實際減醣效用。那如果不用減醣電飯煲，日常又可如何減醣呢？

相關文章：【減肥飯煲】想瘦身又戒唔甩飯癮？日本飯煲減35%醣質3款硬度任選

醣是什麼？與糖有什麼分別？

想要健康瘦身和控制血糖，就要搞清楚「醣」和「糖」有什麼分別？除了食用減醣白飯外，日常生活中可以如何減醣？（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

「醣類」是泛指各類碳水化合物，例如米飯、麵食、全穀雜糧類食材等，富含「澱粉類」的食材都屬於「醣類」；而蔬果、牛奶中的果糖、葡萄糖、乳糖也是「醣類」的一種，可說是單醣、雙醣、寡醣、多醣等所有醣類的統稱。

因此，我們日常提到的「糖類」，泛指單醣與雙醣2類精緻糖，通常具有明顯甜味，一般常見的果糖、蔗糖、砂糖、麥芽糖、蜂蜜等都在此列。

食物中的醣含量愈高，升糖指數（GI）也愈高，即攝取後很容易導致血糖飆升。白飯正正是屬於高GI食品，數值達70以上，遠高於紅米、糙米等。因此，愈來愈多人奉行減醣飲食。

相關文章：【減肥】瘦身減重人士必睇！一文認清醣、糖分別免墮致肥陷阱

1碗飯有幾多醣？

要減醣，就要學識計醣含量！1份醣質，就等於10克碳水化合物。以1碗中等大小的白飯為例，就相等於5份醣質，就等於50克碳水化合物。根據衛生署飲食金字塔建議，成人每日所需穀物類最少3碗，包括白飯，1碗飯相等於1碗穀物，佔總能量攝取量的55%至75%。

按香港糖尿聯會資料，五穀類食物醣質運算表（按下圖逐項詳細睇）：

+ 3 + 2

相關文章：【糖尿病】火鍋食材醬料多高醣陷阱 一碗飯計醣換算可食漢堡包

控醣要點做？醣類有什麼不好？

要減醣控醣，就應避免「精緻糖」及「精緻澱粉」（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

醣對我們身體會造成什麼影響？以精緻糖為例，沒有營養、只有熱量，攝取後很容易導致血糖飆升。

1. 少吃精緻糖：精緻糖指的是非食物本身含有的天然糖分，是人為煉製的加工糖，例如砂糖、冰糖、紅糖、黑糖、高果糖玉米糖漿等。

2. 少吃精緻澱粉：精緻澱粉特別容易被人體消化吸收、導致血糖迅速上升，一樣也很容易促使脂肪累積。加工去除麩皮、種皮的澱粉製成的食物，例如白飯、米粉、麵條、湯圓等都屬於精緻澱粉。

相關文章：【健康飲食】減醣即是不吃澱粉？減醣與生酮飲食大不同！

3. 白飯代替品：認可營養師吳瀟娜建議糖尿病人以糙米、紅米、麥包等高纖的碳水化合物食物，代替白飯或精製麵食。這些食物因有較高纖維量，需較長時間消化吸收，令血糖緩慢上升，有助控制血糖。

4. 低糖煮飯法：如用減醣電飯煲或低醣煮飯法，因未知實際白飯「減醣」分量，建議以1湯匙白飯為單位。每餐進食減少或增加1湯匙的白飯，其後觀察身體的反應或變化。

如果家中沒有減醣電飯煲，那麼仍可煮出減醣白飯嗎？認可營養師吳瀟娜就為大家提供煮出減醣白飯的方法（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

控醣的同時，每餐進食至少大半碗至1碗的白飯或其他碳水化合物食物。適量的澱粉質攝取，有助維持身體基礎代謝及燃脂的化學作用。因此建議在減重期間也應攝取適量的澱粉質。

相關文章：【血糖飲食】減醣真係要靠電飯煲？營養師3大建議實踐低醣飲食法

（資料來源：香港糖尿聯會、衛生署飲食金字塔）

相關文章：【糖尿病】怕熱又怕凍或因血糖高！體溫感應失調7類人高危